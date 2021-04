Cheats und die „Grand Theft Auto“-Reihe haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Durch die große, frei erkundbare Open World dienen die Schauplätze von GTA San Andreas, GTA 4 und GTA 5 als großer Sandkasten mit quasi endlosen Möglichkeiten. Möchtet ihr euch komplett von allen Fesseln lösen sorgen Cheats für Unsterblichkeit, alle Waffen sowie Fahrzeuge. Wir erklären euch im Folgenden, wie ihr Cheats in „GTA 5“ auf der PS3, PS4 und PS5 eingeben und aktivieren könnt. Außerdem haben wir euch in diesem Guide alle wichtigen Tastenkombinationen aufgelistet.

Wie kann ich Cheats auf der PS4/PS5 nutzen?

So aktiviert ihr einen Cheat-Code auf der PS3, PS4, PS5: Vorweg gesagt, die Eingabe und Aktivierung von Cheats in „GTA 5“ ist auf keiner Plattform sonderlich komplex und funktioniert im Grunde wie auch schon in „GTA 4“. Öffnet im Spiel euer Smartphone, indem ihr auf dem Steuerkreuz (D-Pad) nach oben drückt. Nun wählt ihr „Kontakte“ aus. Jetzt drückt ihr auf der PlayStation lediglich die entsprechenden Tasten in einer bestimmten Reihenfolge.

Alternativ könnt ihr die Cheats auch über die entsprechende Telefonnummer aktivieren. Beachtet, dass dies nicht bei der PS3-Version von „GTA 5“ funktioniert.

Hinweis: Zwar lässt sich für die Richtungstasten auch der linke Stick nutzen, allerdings ist diese Möglichkeit weniger präzise und deutlich anfälliger für Fehler. Wir empfehlen euch dennoch, bei der Eingabe nicht allzu lange Pausen zwischen den einzelnen Tasten zu machen, da der Cheat ansonsten nicht angenommen werden könnte. Ein wenig Zeit für die Eingabe der jeweiligen Kombination gewährt euch Rockstar Games aber, weshalb ihr lieber auf die korrekte Kombination achten solltet, anstatt euch zu beeilen und dabei vielleicht einen falschen Button erwischt.

Gibt es Nachteile, wenn ich Cheats in GTA 5 nutze?

Während ihr einen oder mehrere Cheats in „GTA 5“ aktiviert habt, könnt ihr keine Trophäen sammeln. Dafür müsst ihr alle aktivierten Cheats auf der PS4 oder PS5 erst wieder deaktivieren. Beachtet, dass ihr im Vorfeld also am besten einen neuen Spielstand anlegt, ansonsten könnt ihr nach der Eingabe auch nur eines solchen Codes keine Herausforderungen beziehungsweise Achievements mehr verdienen. Einige Cheats werden außerdem während einer Mission nicht aktiviert. Ist dies der Fall, erhaltet ihr links unten eine entsprechende Meldung.

Lassen sich Cheats aus GTA 5 auch in GTA Online nutzen? In „GTA Online“ können wenig überraschend keine Cheats über euer Smartphone aktiviert werden. Allerdings gibt es andere Möglichkeiten, um sich im Multiplayer-Modus von „GTA 5“ von den ansonsten geltenden Naturgesetzen zu verabschieden und sich zum Beispiel in ein Tier zu verwandeln. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Peyote-Pflanzen, die jeweils für eine begrenzte Zeit über die gesamte Karte verteilt gesammelt werden können. Loggt ihr euch in „GTA Online“ ein, dann achtet auf eine entsprechende Hinweismeldung in der linken oberen Bildschirmecke. Konsumiert ihr eine solche Pflanze, gerät euer Charakter in einen Drogenrausch und verwandelt sich in ein Tiere oder sogar Big Foot. Wir zeigen euch in diesem Artikel die 76 Fundorte der Pflanzen.

Hinweis: Diese Pflanzen könnt ihr wirklich nur dann in „GTA Online“ finden, wenn Rockstar die Sammelgegenstände aktiviert hat.

Alle Cheats für GTA 5 auf PS4 & PS5

Cheats für die Spielwelt

Slow-Motion-Modus (4 Stufen)

PS3/PS4/PS5: Dreieck, Links, Rechts(2), Kreis, R2, R1

PS4/PS5: 1-999-7569-66

Mond-Schwerkraft

PS3/PS4/PS5: Links, Links, L1, R1, L1, Rechts, Links, L1, Links

PS4/PS5: 1-999-356-2837

Schlitternde Fahrzeuge

PS3/PS4/PS5: Dreieck, Dreieck, R1, Links, R1, L1, R2, L1

PS4/PS5: 1-999-766-9329

Zeitlupe (3 Stufen)

PS3/PS4/PS5: Dreieck, Links, Links, Rechts, Viereck, R2, R1

PS4/PS5: 1-999-756-966

Wetter ändern (9 Stufen)

PS3/PS4/PS5: R2, X, X, L1, L2, L2, L2, Viereck

PS4/PS5: 1-999-625-348-7246

Cheats für die Spielfigur

Fallschirm

PS3/PS4/PS5: Links, Rechts, L1, L2, R1, R2(2), Links(2), Rechts, L1

PS4/PS5: 1-999-759-3483

Trunkenheits-Modus:

PS3/PS4/PS5: Dreieck, Dreieck, Rechts, Links, Rechts, Viereck, Kreis, Links

PS4/PS5: 1-999-547-861

Himmelssturz

PS3/PS4/PS5: L1, L2, R1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, Links, Rechs, Links, Rechts

PS4/PS5: 1-999-759-3255

Unverwundbarkeit für 5 Minuten

PS3/PS4/PS5: Rechts, X, Rechts, Links, Rechts, R1, Rechts, Links, X, Dreieck

PS4/PS5: 1-999-724-4654-5537

Maximale Gesundheit und Rüstung

PS3/PS4/PS5: Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Viereck, Kreis, Rechts, Viereck, L1, L1, L1

PS4/PS5: 1-999-887-853

Super-Sprünge

PS3/PS4/PS5: L2, L2, Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Links, Rechts, X

PS4/PS5: 1-999-467-8648

Fahndungslevel verringern:

PS3/PS4/PS5: R1(2), Kreis, R2, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links

PS4/PS5: 1-999-5299-3787

Fahndungslevel erhöhen:

PS3/PS4/PS5: R1(2), Kreis, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts

PS4/PS5: 1-999-3844-8483

Spezialfähigkeit wieder aufladen:

PS3/PS4/PS5: X, X, Quadrat, R1, L1, X, Rechts, Links, X

PS4/PS5: 1-999-769-3787

Schneller Laufen:

PS3/PS4/PS5: Dreieck, Links, Rechts(2), L2, L1, Kreis

PS4/PS5: 1-999-228-8463

Schnelleres Schwimmen

PS3/PS4/PS5: Links, Links, L1, Rechts, Rechts, R2, Links, L2, Rechts

PS4/PS5: 1-999-4684-4557

Cheats für Waffen

Alle Waffen erhalten

PS3/PS4/PS5: Dreieck, R2, links, L1, X, rechts, Dreieck, unten, Viereck, L1, L1, L1

PS4/PS5: 1-999-866-587

Explosive Munition:

PS3/PS4/PS5: Rechts, Viereck, X, Links, R1, R2, Links, Rechts(2), L1(3)

PS4/PS5: 1-999-444-439

Explosive Nahkampfangriffe:

PS3/PS4/PS5: Rechts, Links, X, Dreieck, R1, Kreis(3), L2

PS4/PS5: 1-999-4684-2637

Slow-Motion-Zielmodus (3 Stufen)

PS3/PS4/PS5: Viereck, L2, R1, Dreieck, Links, Viereck, L2, Rechts, X

PS4/PS5: 1-999-332-3393

Flaming Bullets:

PS3/PS4/PS5: L1, R1, X, R1, Links, R2, R1, Links, X, Rechts, L1, L1

PS4/PS5: 1-999-462-363-4279

Cheats für Fahrzeuge

Beachtet beim Spawnen von Fahrzeugen, dass diese eine größere freie Fläche benötigen, ansonsten erscheinen diese nicht. Geht deshalb am besten auf die Straße und stellt sicher, dass ihr genügend Platz zur Verfügung habt.

Spawn Rapit GT (Sportwagen)

PS3/PS4/PS5: R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Links, Kreis, R2

PS4/PS5: 1-999-727-4348

Caddy (Golfwagen)

PS3/PS4/PS5: Kreis, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X

PS4/PS5: 1-999-4653-461

Pfister Comet (Sportwagen)

PS3/PS4/PS5: R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X(2), Viereck, R1

PS4/PS5: 1-999-266-38

Limousine

PS3/PS4/PS5: R2, Rechts, L2, Links(2), R1, L1, Kreis, Rechts

PS4/PS5: 1-999-846-39663

Shitzu PCJ (Motorrad)

PS3/PS4/PS5: R1, Rechts, Links, Rechts, R2, Links, Rechts, Viereck, Rechts, L2, L1(2)

PS4/PS5: 1-999-762-538

Maibatsu Sanchez (Motorcross-Bike)

PS3/PS4/PS5: Kreis, X, L1, Kreis(2), L1, Kreis, R1, R2, L2, L1(2)

PS3/PS4/PS5: 1-999-633-7623

Trashmaster (Müllwagen)

PS3/PS4/PS5: Kreis, R1, Kreis, R1, Links(2), R1, L1, Kreis, Rechts

PS4/PS5: 1-999-872-433

BMX-Fahrrad

PS3/PS4/PS5: Links, Links, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2

PS4/PS5: 1-999-226-348

Cheats für Flugzeuge und Hubschrauber

Buzzard-Helikopter (Kampfhubschrauber)

PS3/PS4/PS5: Kreis(2), L1, Kreis(3), L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck

PS4/PS5: 1-999-289-9633

Mallard (Stunt-Flugzeug)

PS3/PS4/PS5: Kreis, Rechts, L1, L2, Links, R1, L1(2), Links(2), X, Dreieck

PS4/PS5: 1-999-2276-78676

Duster (Doppeldecker)

PS3/PS4/PS5: Rechts, Links, R1(3), Links, Dreieck(2), X, Kreis, L1(2)

PS4/PS5: 1-999-3597-7729

Dodo rufen (Wasserflugzeug)

PS3/PS4/PS5: –

PS4/PS5: 1-999-398-4628

Cheats für Schiffe und Boote

Kraken (U-Boot)

PS3/PS4/PS5: –

PS4/PS5: 1-999-282-2537

Wie bekomme ich in GTA 5 unendlich viel Geld?

Mit virtuellen GTA-Dollar lässt sich in GTA 5 eine Menge anstellen. Kein Wunder also, dass sich Spieler*innen gerne unendlich viel Geld wünschen. Was in der Realität nur ein Wunsch bleibt, ist auch im neuesten Ableger der „GTA“-Reihe nicht mehr möglich. Rockstar Games hat für die PS4 und PS5 schlicht und ergreifend keinen extra Cheat-Code für den ultimativen Reichtum verbaut. Da es aber in „GTA 5“ genau wie auch in „GTA Online“ unzählige Möglichkeiten gibt, um schnell GTA-Dollar zu verdienen, könnt ihr auch auf andere Wege zum Multimillionär werden.