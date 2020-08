Es gibt viele Gründe GTA Online, den Onlinemodus von Grand Theft Auto V, zu spielen, doch die Liebe zu einem ganz bestimmten Spielelement eint uns eigentlich alle, ungeachtet der Modi, die wir bevorzugen. Die Rede ist von den Autos, die ihr in dem Open-World-Spiel von Rockstar Games erwerben, klauen und zu Schrott fahren könnt. Nach über sechs Jahren und sechs veröffentlichten DLCs gibt es davon aber eine ganz schöne Menge.

Um genau zu sein umfasst „GTA Online“ in 2020 über 500 Fahrzeuge. Von schrottreifen Karren, Klassikern für Liebhaber, gepanzerten Monstrositäten, rasanten Flitzern und luxuriösen Supercars ist eigentlich alles dabei, was das Herz nur begehren kann. Doch wenn ihr wissen möchtet, welcher dieser Wagen der Schnellste ist, dann solltet ihr einen Blick in diese Top-10 werfen, denn hier haben wir die zehn schnellsten Supercars für euch aufgelistet.

GTA Online: Die 10 schnellsten Autos und ihre Besonderheiten

In dieser Liste findet ihr die zehn schnellsten Autos, die in „GTA Online“ jemals veröffentlicht wurden, inklusive aller Wagen für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Hier erfahrt ihr, was die Wagen unter der virtuellen Haube haben, wo ihr sie erwerben könnt und welche Eigenheiten sie zu ganz besonders wertvollen Anschaffungen machen.

Für unsere Top-10 wurden zwar alle Wagen in Betracht gezogen, die in den letzten fast sieben Jahren erschienen sind, jedoch nicht solche, die über eine Form von Boost verfügen, da diese Gefährte zwar sehr schnell werden können, der Effekt aber nur temporär ist und nicht viel darüber aussagt, welche Spitzengeschwindigkeiten ihr regulär erreichen könnt.

Außerdem solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass die Geschwindigkeit der Autos in „GTA Online“ nicht stellvertretend für ihre Performance steht. Dafür müssen noch andere Details in Betracht gezogen werden, die wir für euch aber ebenfalls in dieser Top-10 zu den schnellsten Wagen in „GTA Online“ aufgelistet haben, damit ihr euch euren absoluten Traumwagen aussuchen könnt.

Platz 01: Oceloth Pariah

Solltet ihr in „GTA Online“ wirklich allen davonfahren wollen, dann ist der Oceloth Pariah das Auto eurer Wahl. Dieses Monstrum von einem Sportwagen erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 218,87 km/h und wurde am 12. Dezember 2017 mit dem Doomsday Heist-Update eingeführt. Das Design des Wagens beruht auf einer Mischung aus dem Ferrari 812 Superfast und dem Aston Martin V12 Zagato.

Der Pariah mag zwar ein sehr schneller Wagen sein, doch lasst euch gesagt sein, dass es in „GTA Online“ noch deutlich bessere Autos als ihn gibt. Die anderen Einträge in dieser Top-10 erreichen vielleicht kein ganz so hohes Endtempo, doch dafür hat manch einer eine bessere Durchschnittgeschwindigkeit oder Beschleunigung. Vielleicht sogar beides. Von der unterdurchschnittlichen Bremsleistung des Pariah mal ganz zu schweigen.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 1.420.000 GTA-Dollar

: 1.420.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 852.000 GTA-Dollar

: 852.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 218,87 km/h (136.00 mph)

: 218,87 km/h (136.00 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 83.22/100

: 83.22/100 Beschleunigung : 80.25/100

: 80.25/100 Bremsleistung : 33.33/100

: 33.33/100 Handhabung : 79.55/100

: 79.55/100 Gesamtwert: 69.09

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 02: Pfister 811

Dieses Supercar von Pfister fand seinen Weg in „GTA Online“ (Current Gen) durch das Further Adventures in Finance an Felony-Update, das am 28. Juni 2016 aufgespielt wurde. Auch wenn der Pfister 811 nicht an die Höchstgeschwindigkeit des Pariah herankommt, sind seine Gesamtwerte doch insgesamt überzeugender, da sowohl seine Durchschnittsgeschwindigkeit, seine Handhabung, die Bremsleistung, als auch das allgemeine Handling ein gutes Stück besser sind als bei dem Sportwagen von Oceloth.

Der 811, der von seinem Design her an eine Mischung aus Porsche 918 Hypercar und Koenigsegg Regera erinnert, kann für lächerliche 1.135.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport gekauft werden. Wie fast alle Wagen in dieser Liste ist auch der 811 eher etwas für geübte Fahrer, die wissen, wie man die Straßen in Los Santos zu nehmen hat. Als Fluchtwagen eher ungeeignet.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 1.135.000 GTA-Dollar

: 1.135.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 681.000 GTA-Dollar

: 681.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 213.24 km/h (132.50 mph)

: 213.24 km/h (132.50 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 85.47/100

: 85.47/100 Beschleunigung : 89.00/100

: 89.00/100 Bremsleistung : 37.33/100

: 37.33/100 Handhabung : 81.45/100

: 81.45/100 Gesamtwert: 73.32

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 03: Principe Deveste Eight

Der Principe Deveste Eight kam für die neue Konsolengeneration (PS4 und Xbox One) und den PC am 21. Februar 2019 als Teil des Arena War-Updates auf den Markt. Das Grunddesign des Supercars basiert höchstwahrscheinlich auf dem Devel Sixteen, während das Design der Scheinwerfer wohl vom Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo inspiriert wurde.

Dieser Wagen mag nur auf Platz 3 der schnellsten Autos in „GTA Online“ gelandet sein, doch was seine Gesamtwerte angeht steckt er den Oceloth Pariah und den Pfister 811 locker in die Tasche. Dies liegt nicht zuletzt an seiner beeindruckenden Durchschnittsgeschwindigkeit und seiner immensen Beschleunigung. Wenn ihr also sehr schnell weg wollt, ist dies der Wagen eures Vertrauens.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 1.795.000 GTA-Dollar

: 1.795.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 1.077.000 GTA-Dollar

: 1.077.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 212.03 km/h (131.75 mph)

: 212.03 km/h (131.75 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 91.21/100

: 91.21/100 Beschleunigung : 100/100

: 100/100 Bremsleistung : 33.33/100

: 33.33/100 Handhabung : 82.58/100

: 82.58/100 Gesamtwert: 76.78

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 04: Bravando Banshee 900R

Dieser kleine Sonntagsflitzer ist eine wilde Mischung aus dem Hennessey Viper Venom 100, dem Dodge Viper, dem Mazda RX-7 und dem Aston Martin DB9. Er erhielt dank Update 1.32 am 28. Januar 2016 Einzug in „GTA Online“ und ist einer der wenigen Wagen, die ihr nicht auf normalem Weg erhalten könnt. Um ihn in euren Besitz zu überstellen müsst ihr zunächst einen normalen Banshee bei Benny´s Original Motor Works kaufen und dann upgraden.

Während der reguläre Banshee lediglich 105.000 GTA-Dollar kostet, lässt sich die Verbesserung zum Banshee 900R mit 565.000 GTA-Dollar schon etwas kosten. Doch dafür bekommt ihr ein vergleichsweise immer noch sehr günstiges Supercar, das über ziemlich gute Durchschnittswerte verfügt und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 210.82 km/h durchaus Eindruck schinden kann. Dafür lässt seine Handhabung leider etwas zu wünschen übrig.

Verkäufer : Benny´s Original Motor Works

: Benny´s Original Motor Works Einkaufspreis : 105.000 GTA$ + 565.000 GTA$

: 105.000 GTA$ + 565.000 GTA$ Verkaufspreis : 322.050 GTA-Dollar

: 322.050 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 210.82 km/h (131.00 mph)

: 210.82 km/h (131.00 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 80.48/100

: 80.48/100 Beschleunigung : 86.88/100

: 86.88/100 Bremsleistung : 33.33/100

: 33.33/100 Handhabung : 75.76/100

: 75.76/100 Gesamtwert: 69.11

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 05: Invetero Coquette D10

Dieser Wagen, der mit dem LS Summer Special-Update am 11. August 2020 in GTA Online (PS4, Xbox One, PC) eingeführt wurde, verfügt über eine miserable Bremsleistung, beeindruckt dafür aber mit seinem unglaublich guten Handling, was ihn zu einem Auto macht, das sich vor allen Dingen für solche eignet, die nicht gerne auf die Bremse treten und sich auf den Straßen von Las Santos wie zuhause fühlen. Das Design des Invetero Coquette D10 ist an den Chevrolet Corvette C8 angelehnt.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 1.510.000 GTA-Dollar

: 1.510.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 906.000 GTA-Dollar

: 906.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 209.21 km/h (130.00 mph)

: 209.21 km/h (130.00 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 85.85/100

: 85.85/100 Beschleunigung : 80.00/100

: 80.00/100 Bremsleistung : 20.00/100

: 20.00/100 Handhabung : 100/100

: 100/100 Gesamtwert: 71.46

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 06: Overflod Entity XXR

Noch ein Auto, über den sich nur jene freuen können, die GTA Online auf der Playstation 4, der Xbox One oder dem PC spielen. Für diese kam der Entity XXR zusammen mit dem Southern SA Super Sport Series-Update, das am 20. März 2018 aufgespielt wurde. Dieser Wagen mag zwar nur auf Platz 6 der schnellsten Autos gelandet sein, doch seine Gesamtwerte stecken jedes andere Automobil in dieser Liste in die Tasche.

Dafür kostet das Auto, dessen Design eine Mischung aus dem Koenigsegg One:1 und dem Koenigsegg Agera R ist, auch stattliche 2.305.000 GTA$. Was ihr dafür bekommt? Einen Wagen, der stark beschleunigen kann, eine immense Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht und über ein Handling verfügt, das nur sehr wenige andere Wagen vorweisen können. Die Bremsleistung ist entsprechend ein wenig schlechter, doch fällt diese quasi kaum ins Gewicht.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 2.305.000 GTA-Dollar

: 2.305.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 1.383.000 GTA-Dollar

: 1.383.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 206.00 km/h (128.00 mph)

: 206.00 km/h (128.00 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 91.21/100

: 91.21/100 Beschleunigung : 88.75/100

: 88.75/100 Bremsleistung : 33.33/100

: 33.33/100 Handhabung : 100/100

: 100/100 Gesamtwert: 78.32

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 07: Grotti Itali GTO

Dieser Wagen, der über eine erstaunliche Beschleunigung verfügt und einen sehr guten Wert für die Durchschnittsgeschwindigkeit vorweisen kann, fand seinen Weg am 26. Dezember 2018 durch das Arena War-Update in „GTA Online“ (Current Gen). Das Design des Itali GTO beruht auf dem Ferrari 812 Superfast, was bedeutet, dass auch dieses Auto nur über zwei Sitzplätze verfügt und daher kaum als Teamwagen geeignet ist.

Doch wer sich einfach mal mit einem schicken Auto auf der Straße sehen lassen will und dem wichtiger ist, dass sich alle Werte in einem guten Bereich befinden anstatt, macht mit dem Kauf des GTO nicht viel falsch. Lediglich zwei der Wagen, die in der Liste der schnellsten Autos in „GTA Online“ über diesem Sportwagen gelistet sind, verfügen über bessere Gesamtwerte. Dieser Umstand schlägt sich aber natürlich auf den Preis aus, der mit knapp 2 Millionen GTA$ recht hoch ist.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 1.965.000 GTA-Dollar

: 1.965.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 1.179.000 GTA-Dollar

: 1.179.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 205.59 km/h (127.75 mph)

: 205.59 km/h (127.75 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 86.49/100

: 86.49/100 Beschleunigung : 100/100

: 100/100 Bremsleistung : 36.67/100

: 36.67/100 Handhabung : 79.39/100

: 79.39/100 Gesamtwert: 75.64

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 08: Pegassi Toros

Dieser SUV ist eine Freude für alle, die nicht nur gerne schnell unterwegs sind, sondern auch noch Wert darauf legen, mehr als nur einen Freund mitnehmen zu können. Der Viersitzer wurde für alle PC-Besitzer und Current-Gen-Konsoleros am 18. Dezember 2018 mit dem Arena War-Update eingeführt und basiert in seinem Design auf einer Mischung aus dem Lamorghini Urus, dem Lamborghini Aventador und dem Audi Q8.

Seine Gesamtwerte sind zwar nicht sonderlich beeindruckend, dafür kommt der Pegassi Toros aber immer noch auf eine Spitzengeschwindigkeit von 205.19 km/h und kostet euch nur vergleichsweise lächerliche 498.000 GTA-Dollar. Wer also nicht mit Geld um sich schmeißen kann und einen SUV einem Sportwagen oder Supercar vorzieht, sollte ernsthaft darüber nachdenken, sich einen Pegassi Toros zu holen.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 498.000 GTA-Dollar

: 498.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 298.800 GTA-Dollar

: 298.800 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 205.19 km/h (127.50 mph)

: 205.19 km/h (127.50 mph) Sitzplätze: 4

Durchschnittsgeschwindigkeit : 83.17/100

: 83.17/100 Beschleunigung : 80.00/100

: 80.00/100 Bremsleistung : 26.67/100

: 26.67/100 Handhabung : 69.70/100

: 69.70/100 Gesamtwert: 64.88

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 09: Grotti X80 Proto

Auch dieser Wagen mag nicht an der Top 3 der schnellsten Autos in GTA Online kratzen, dafür sind seine Werte so gut, dass ihr euch durchaus überlegen solltet, einen Platz in eurer Garage für ihn freizuhalten. Zumindest, sofern ihr euch den X80 Proto leisten könnt, denn mit stolzen 2.700.000 GTA$ ist das Auto nicht unbedingt ein Schnäppchen. Das Supercar wurde am 21. Juni 2016 mit dem Further Adventures in Finance and Felony-Update eingeführt.

Das futuristisch aussehende Gefährt, das bei Legendary Motorsport erworben werden kann, erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 205.19 km/h. Das Design basiert auf einer Mischung aus dem Ferrari F80 Concept und dem GreenGT LeMans. Wer sich für diesen Wagen entscheidet, sorgt auf jeden Fall für Aufsehen, denn der X80 wird nicht umsonst als etwas beschrieben, das ein Achtjähriger auf MDMA entworfen haben könnte.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 2.700.000 GTA-Dollar

: 2.700.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 1.620.000 GTA-Dollar

: 1.620.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 205.19 km/h (127.50 mph)

: 205.19 km/h (127.50 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 85.31/100

: 85.31/100 Beschleunigung : 93.75/100

: 93.75/100 Bremsleistung : 36.67/100

: 36.67/100 Handhabung : 81.82/100

: 81.82/100 Gesamtwert: 74.39

© Rockstar Games/gta.fandom

Platz 10: Benefactor Krieger

Das teuerste Auto in unserer Liste hört auf den Namen Krieger und kommt aus dem Hause Benefactor. Dieses Monster mag vielleicht nicht mit den Höchstgeschwindigkeiten der Top 5 mithalten können, dafür sind seine Werte im Allgemeinen erstklassig. Sowohl die Durchschnittsgeschwindigkeit als auch die Beschleunigung und die Handhabung scheinen nicht von dieser Welt zu sein.

Der Krieger wurde am 12. September 2019 mit dem Diamond Casino & Resort-Update für alle eingeführt, die „GTA Online“ auf dem PC oder einer Current-Gen-Konsole (PS4, Xbox One) spielen. Dieses Supercar kostet unglaubliche 2.875.000 GTA$ und basiert mit seinem Design auf einer Mischung aus Mercedes-AMG One und Audi R8 LMS GT3. Wenn ihr zu viel Geld habt und euch die maximale Geschwindigkeit nicht das Wichtigste ist, sollte dies das Auto eurer Wahl in „GTA Online“ sein.

Verkäufer : Legendary Motorsport

: Legendary Motorsport Einkaufspreis : 2.875.000 GTA-Dollar

: 2.875.000 GTA-Dollar Verkaufspreis : 1.725.000 GTA-Dollar

: 1.725.000 GTA-Dollar Höchstgeschwindigkeit : 204.79 km/h (127.25 mph)

: 204.79 km/h (127.25 mph) Sitzplätze: 2

Durchschnittsgeschwindigkeit : 86.81/100

: 86.81/100 Beschleunigung : 93.50/100

: 93.50/100 Bremsleistung : 37.33/100

: 37.33/100 Handhabung : 100/100

: 100/100 Gesamtwert: 79.41