GTA 6 in Gefahr? Vorwürfe gegen Ex-Produzenten schockieren Fans

Die jüngste Enthüllung aus US-Justizdokumenten sorgt für Aufsehen: Der Mitbegründer und Präsident von Rockstar Games, Sam Houser, sowie der ehemalige Produzent der Grand-Theft-Auto-Serie, Leslie Benzies, werden in einer E-Mail erwähnt, die von der Epstein-Überlebenden Sarah Ransome stammt. In der Nachricht vom 9. Dezember 2023 erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Benzies und wirft Houser indirekt vor, mehrfach im Kontext ihrer Beziehung zu Benzies vor Ort gewesen zu sein.

Laut dem Dokument beschuldigt Ransome Leslie Benzies, sie sexuell missbraucht zu haben. Sie formuliert zudem, dass Spiele wie Grand Theft Auto Verhalten darstellen, das angeblich entsprechende reale Erlebnisse widerspiegele. Über Sam Houser äußert sich Ransome weniger direkt, betont aber ihre wiederholten Begegnungen mit ihm und spekuliert über angebliche Fehlverhalten innerhalb des Rockstar-Teams. Bislang liegen jedoch keine gerichtlichen Beweise oder offizielle Ermittlungen gegen Houser oder Benzies vor.

Reaktionen in der Community

Wie reagiert die Gaming-Community auf die Enthüllung? In sozialen Medien trendeten beide Namen schnell, nachdem die neuen Epstein-Dokumente veröffentlicht wurden. Besonders auf X (ehemals Twitter) äußerten viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Besorgnis. Einige befürchten sogar, dass die Vorwürfe Auswirkungen auf den Release von GTA 6 haben könnten. Offizielle Stellungnahmen seitens Rockstar Games oder der Beteiligten stehen jedoch noch aus.

Während Benzies seit 2016 nicht mehr zu Rockstar gehört, ist Houser weiterhin Präsident und zentrale kreative Kraft hinter der Grand-Theft-Auto-Reihe. Laut früheren Informationen soll GTA 6 in der zweiten Hälfte von 2025 erscheinen – ob sich an diesem Plan aufgrund der neuen Enthüllungen etwas ändert, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer ist Sam Houser überhaupt?

Welche Rolle spielt Sam Houser für Rockstar Games? Sam Houser wurde im November 1971 in London geboren und gründete Rockstar Games zusammen mit seinem Bruder Dan. Seit dem dritten Teil der GTA-Reihe ist er als Produzent verantwortlich und prägte maßgeblich das Storytelling, die Inszenierung sowie die satirische Herangehensweise der GTA-Spiele.

Houser zeichnet sich insbesondere durch seine zurückhaltende Medienpräsenz und sein Ziel aus, Rockstar als Marke in den Vordergrund zu rücken. Neben GTA produzierte er unter anderem Red Dead Redemption, Max Payne 3 sowie Bully. 2014 wurde er für sein Lebenswerk in die Hall of Fame der Academy of Interactive Arts & Sciences aufgenommen. Heute lebt er mit seiner Familie in New York City.

Und was wurde aus Leslie Benzies?

Was macht Benzies seit seinem Ausstieg bei Rockstar Games? Nach seinem Weggang von Rockstar im Jahr 2016 folgte ein aufsehenerregender Rechtsstreit um ausstehende Tantiemen. Benzies, der viele Jahre als Produzent an der GTA-Reihe beteiligt war und auch bei Red Dead Redemption mitwirkte, gründete danach das Studio Build A Rocket Boy. Dessen erstes Spiel, Mindseye, erschien 2025, wurde jedoch von Kritik und Community negativ aufgenommen.

Ob sich Benzies oder Houser öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen äußern werden, bleibt abzuwarten. Die Community schaut nun genau hin, wie Rockstar Games mit der Situation umgehen wird.

Was bedeutet das für GTA 6?

Ist der Release von GTA 6 in Gefahr? Bislang gibt es keinerlei offizielle Hinweise darauf, dass sich der Zeitplan für GTA 6 verschiebt. Rockstar Games hatte bereits öffentlich mitgeteilt, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2025 angestrebt wird. Dennoch könnten potenzielle juristische oder mediale Implikationen die Dynamik hinter den Kulissen beeinflussen.

Letztlich hängt alles davon ab, ob weiteren Aussagen, juristischen Schritten oder Medienreaktionen konkrete Folgen für das Entwicklerstudio oder einzelne Akteure folgen. Die PR-Abteilungen dürften aktuell mit Hochdruck an Strategien arbeiten, um dem medialen Druck entgegenzuwirken.

Wie siehst du die Entwicklungen bei Rockstar Games? Sollte die Branche stärker auf Transparenz und Aufarbeitung setzen – oder sind Vorverurteilungen ohne Beweise ein gefährlicher Weg? Diskutiere mit in den Kommentaren!