LEGO enthüllt erste lizensierte Pokémon-Sets – Start 2026 zum 30. Jubiläum

Nach über 25 Jahren Wartezeit ist es endlich so weit: LEGO bringt die allerersten offiziell lizenzierten Pokémon-Sets auf den Markt. Die Ankündigung ist ein Meilenstein für Fans beider Marken und zielt direkt auf die nostalgischen Herzen derer, die mit der ersten Pokémon-Generation aufgewachsen sind.

Die Sets erscheinen pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe am 27. Februar 2026 und konzentrieren sich vollständig auf die Kanto-Region, die Heimat der ersten 151 Pokémon. Vor allem Sammler und langjährige Fans dürften bei diesen Modellen schwach werden.

Alle angekündigten LEGO Pokémon Sets im Überblick

Welche Sets wurden offiziell angekündigt? Insgesamt fünf Hauptsets und ein exklusives Insider-Set wurden vorgestellt. Die Preise sind aktuell nur in US-Dollar bekannt, eine Umrechnung in Euro nehmen wir auf Basis aktueller Wechselkurse (1 USD = ca. 0,91 EUR) vor.

Set Teileanzahl Preis (ca. in EUR) Besonderheiten Kanto Starter Evolutions (Glurak, Bisaflor, Turtok) 6.838 ca. 590 € Enthält alle drei Endentwicklungen der Kanto-Starter Pikachu & Pokéball 2.050 ca. 180 € Pikachu springt aus einem Pokéball mit Blitz-Effekt Evoli 587 ca. 55 € Treuer Fanliebling, kompakter Aufbau Kanto Orden-Set 312 Gratis* Alle 8 Kanto-Orden in funktionaler Box (nur mit Kauf des Starter-Sets) Mini-Pokémon-Center 233 Nur für LEGO Insider (2.500 Punkte) Nur über Punkte-System erhältlich

Ein Fest für Nostalgiker

Warum setzt LEGO auf die erste Pokémon-Generation? Der Fokus auf die Kanto-Region ist kein Zufall: Diese erste Generation ist bis heute die beliebteste unter vielen Fans. Mit Glurak, Pikachu und den acht klassischen Orden spricht LEGO gezielt Sammler und ältere Fans an, die mit Pokémon in den 90ern groß wurden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der nostalgische Reiz zeigt sich auch im Design: Die Modelle sind detailreich und teilweise interaktiv gestaltet. Besonders das Pikachu-Set mit einem dynamischen Blitzeffekt unterstreicht den Anspruch, nicht nur einfache Bauwerke, sondern echte Sammlerstücke zu liefern.

Exklusivität und Belohnungssysteme

Wie exklusiv sind die Sets wirklich? Einige Sets wie das Mini-Pokémon-Center sind ausschließlich über das LEGO-Insider-Programm erhältlich. Mit 2.500 Punkten ist es zwar nicht ganz unerreichbar, aber dennoch klar als Belohnung für treue Fans positioniert.

Das Kanto Orden-Set wiederum ist nur in Kombination mit dem großen Starter-Set erhältlich. Diese Strategie könnte Sammler dazu bewegen, tiefer in die Tasche zu greifen. Immerhin bekommt man dafür eine voll funktionsfähige Box mit allen acht Orden – ein echtes Highlight für Fans der ersten Stunde.

Ausblick: Was bringt die Zukunft für LEGO x Pokémon?

Werden noch weitere Generationen folgen? Es ist sehr wahrscheinlich. Pokémon ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten Marken der Welt. Die Entscheidung, mit der Kanto-Region zu starten, ist strategisch klug – sie legt die Basis für eine mehrjährige Zusammenarbeit.

Schon jetzt sind weitere Crossover mit Marken wie Adidas, McDonald’s und UNIQLO angekündigt. Auch das Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG) soll 2026 mit speziellen Aktionen gefeiert werden. LEGO könnte also in den kommenden Jahren weitere Sets zu den Johto-, Hoenn- oder Sinnoh-Regionen veröffentlichen – jeweils im Stil dieses nostalgischen Auftakts.

Sammlerstück oder Spielzeug?

Für wen lohnen sich die LEGO Pokémon Sets? Die Sets richten sich klar an Erwachsene und Sammler. Die hohe Teileanzahl und die Preise sprechen dafür, dass hier weniger Kinder als vielmehr langjährige Fans angesprochen werden.

Dennoch bieten die Sets auch jüngeren Baumeistern eine spannende Möglichkeit, ihre Lieblingspokémon nachzubauen – sofern das Budget vorhanden ist. Besonders das Evoli-Set könnte hier ein guter Einstieg sein.

Ein starkes Debüt für zwei Giganten

Wie fällt das erste Fazit zur Kooperation aus? LEGO und Pokémon liefern mit ihrer ersten Zusammenarbeit genau das, was Fans sich seit Jahren wünschen: detailverliebte Modelle ikonischer Figuren mit nostalgischem Flair. Zwar sind die Preise hoch, doch dafür bekommt man auch Sets auf Sammlerniveau.

Wenn LEGO die Qualität hält und weitere Regionen nachliefert, könnte sich hier eine neue, langfristige Themenreihe etablieren – ähnlich wie bei den erfolgreichen Star Wars– oder Harry Potter-Sets.

Was hältst du von der LEGO Pokémon-Kollektion? Ist ein Set für dich dabei oder wartest du auf deine Lieblingsgeneration? Schreib es uns in die Kommentare!