Days of Play – DualSense und DualSense Edge bis 10. Juni reduziert

Wer auf der PS5 regelmäßig zockt, kennt das Problem: Irgendwann macht ein Controller schlapp, der Drift nervt oder der zweite DualSense fehlt genau dann, wenn Besuch vor der Tür steht. Passend dazu läuft gerade Sonys Aktion Days of Play, die bis zum 10. Juni 2026 befristet ist und bei Controllern teils spürbar an der Preisschraube dreht.

Im Fokus stehen nicht nur der normale DualSense, sondern auch Limited Editions und der teurere DualSense Edge. Sogar der DualShock 4 für PS4 taucht als werksseitig generalüberholte Variante in den Angeboten auf. Wer ohnehin ein Ersatzpad einplanen wollte, hat damit ein klares Zeitfenster.

Days of Play bringt Controller-Rabatte bis zum 10. Juni

Welche Controller sind während der Aktion günstiger? Laut den aktuellen Days of Play-Angeboten sind mehrere PlayStation-Controller reduziert, darunter PS5-Modelle und Zubehör für PS4. Je nach Ausführung fallen die Rabatte unterschiedlich aus, vor allem bei Sondereditionen und dem Pro-Modell.

Wichtig ist vor allem das Enddatum: Die Aktion läuft nur bis einschließlich 10. Juni 2026. Danach dürften die Preise wieder auf das übliche Niveau zurückkehren, je nachdem, wie einzelne Händler und Sony die UVP ansetzen.

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PS5 DualSense Wireless-Controller mit rund 27 Prozent Rabatt

DualSense Wireless-Controller mit rund 27 Prozent Rabatt Limited-Edition-PS5-DualSense-Controller mit ungefähr 24 Prozent Rabatt

PS5 DualSense Edge Wireless-Controller mit etwa 15 Prozent Rabatt

DualShock 4 Wireless-Controller als factory recertified mit rund 32 Prozent Rabatt

Die wichtigsten Deals im Überblick

Wie hoch fallen die Preisnachlässe konkret aus? Für die Aktion werden mehrere Beispielpreise genannt, die zeigen, in welche Richtung es geht. Der Standard-DualSense wird dabei als besonders attraktives Einstiegsangebot hervorgehoben, während der DualSense Edge vor allem für kompetitive Fans interessant bleibt, die Wert auf Extras wie austauschbare Sticks und zusätzliche Tastenbelegung legen.

Auch Limited Editions sind Teil der Aktion. Als Beispiel wird ein Marathon-Design genannt, das im Rahmen von Days of Play ebenfalls deutlich günstiger zu haben sein soll. Wer gern sammelbare Designs mitnimmt, bekommt hier also nicht nur einen Zweitcontroller, sondern gleich noch ein optisches Upgrade fürs Setup.

Controller Preis während Days of Play Üblicher Preis PS5 DualSense (Standard) 57,99 Euro 79,99 Euro PS5 DualSense Edge 179,99 Euro 199 Euro PS5 DualSense Limited Edition (Beispiel: Marathon) 64,99 Euro 84 Euro PS4 DualShock 4 (factory recertified) 34 Euro 49 Euro

Gerade der DualShock 4 ist interessant, wenn noch eine PS4 im Haushalt steht oder ihr lokal an der Konsole spielt. Werksseitig generalüberholte Geräte sind preislich oft der Sweet Spot, wenn es nicht zwingend Neuware sein muss.

Für wen sich ein Ersatz-Controller jetzt lohnt

Wann ist ein zweiter DualSense besonders praktisch? Ein zusätzlicher Controller ist nicht nur für Couch-Koop wichtig. Auch bei längeren Sessions ist ein Zweitpad Gold wert, wenn einer lädt und der andere direkt weitermachen kann. Und falls ihr schon leichte Stick-Probleme merkt, ist ein Ersatz oft die stressfreiere Lösung, statt mitten im Spielplan auf Ausfall zu hoffen.

Der DualSense Edge richtet sich dagegen an alle, die mehr Kontrolle über ihr Eingabegerät wollen, etwa durch individuell belegbare Tasten und ein stärker auf Anpassung ausgelegtes Gesamtpaket. Wenn ihr sowieso mit dem Gedanken spielt, aufzurüsten, ist ein Rabatt zumindest ein guter Anlass, den Schritt jetzt zu machen.

Wie steht ihr zu den Days of Play-Deals: Greift ihr beim DualSense nach, liebäugelt ihr mit dem DualSense Edge oder reicht euch ein zusätzlicher Controller nur für Besuch und Couch-Koop? Schreibt es in die Kommentare.