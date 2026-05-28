Capcom schweigt weiterhin zum möglichen Remake von Resident Evil: Code Veronica. Doch neue Gerüchte deuten darauf hin, dass die lange erwartete Neuauflage schon in wenigen Tagen offiziell vorgestellt werden könnte. Als Bühne gilt derzeit vor allem das Summer Game Fest 2026.

Seit Jahren wünschen sich viele Fans ein Remake von Resident Evil: Code Veronica. Nach den erfolgreichen Neuauflagen von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 gilt der Dreamcast-Klassiker aus dem Jahr 2000 als einer der naheliegendsten Kandidaten für Capcoms nächste Rückkehr in die Vergangenheit.

Offiziell bestätigt wurde das Projekt bislang nicht. Doch die Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung verdichten sich weiter.

Residence of Evil bringt Summer Game Fest ins Spiel

Der auf die Horrorreihe spezialisierte YouTube-Kanal Residence of Evil berichtet, dass Capcom das Summer Game Fest 2026 für die Enthüllung des Remakes nutzen könnte. Konkrete Belege oder offizielle Details wurden bislang nicht genannt, weshalb die Informationen weiterhin als Gerücht einzuordnen sind.

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Interessant ist die Meldung dennoch, da es nicht der erste Hinweis auf eine mögliche Präsentation im Juni ist. Bereits zuvor brachte der bekannte Insider Dusk Golem das Summer Game Fest als möglichen Termin für eine Ankündigung ins Gespräch.

Dabei betonte Dusk Golem allerdings, dass es sich bei seiner Einschätzung nicht um bestätigte Informationen zu Capcoms Marketingplänen handelt, sondern um Spekulationen auf Basis der aktuellen Lage.

Warum Code Veronica als nächstes Remake Sinn ergeben würde

Aus Fan-Sicht wäre Resident Evil: Code Veronica ein besonders spannender Kandidat. Der Titel erschien ursprünglich im Jahr 2000 für Segas Dreamcast und wurde später auf weitere Plattformen portiert.

Innerhalb der Reihe nimmt Code Veronica eine wichtige Rolle ein, da das Spiel die Geschichte von Claire Redfield, Chris Redfield und Albert Wesker weiterführt. Trotz dieser Bedeutung wurde der Ableger bislang nicht so umfassend neu aufgelegt wie andere Klassiker der Serie.

Nach Resident Evil 4 Remake stellt sich deshalb schon länger die Frage, ob Capcom als nächstes Code Veronica oder Resident Evil 5 neu interpretiert.

Remake soll stärker auf Horror setzen

Zusätzlich zu den Spekulationen über den Ankündigungstermin gab es zuletzt auch Gerüchte zur inhaltlichen Ausrichtung des Remakes. Demnach soll Capcom beim neuen Code Veronica stärker auf Horror setzen als beim Original.

Der ursprüngliche Titel enthielt zwar bereits düstere Schauplätze, groteske Gegner und klassische Survival-Horror-Elemente, war stellenweise aber auch deutlich überzeichneter und actionreicher inszeniert. Ein Remake könnte diesen Ton nun verschieben und die bedrohliche Atmosphäre stärker in den Vordergrund rücken.

Damit würde Capcom offenbar an eine Strategie anknüpfen, die sich zuletzt als erfolgreich erwiesen hat: Die modernen Resident-Evil-Spiele verbinden bekannte Figuren und Schauplätze mit einer deutlich intensiveren Horror-Inszenierung.

Entscheidung könnte schon Anfang Juni fallen

Ob an den aktuellen Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, könnte sich schon sehr bald zeigen. Das große Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2026 findet am 5. Juni 2026 um 23 Uhr deutscher Zeit statt.

Sollte Capcom dort wirklich ein Resident Evil: Code Veronica Remake ankündigen, wäre das für viele Fans eine der größten Überraschungen der Show. Gleichzeitig würde das Unternehmen eine der letzten großen Lücken in seiner modernen Remake-Reihe schließen.

Bis dahin bleibt jedoch Vorsicht geboten. Weder Capcom noch die Veranstalter des Summer Game Fest haben eine entsprechende Ankündigung bestätigt. Die aktuellen Hinweise stammen weiterhin aus der Gerüchteküche.

Fans warten auf Capcoms nächsten Horror-Schritt

Fest steht: Das Interesse an einem Code-Veronica-Remake ist weiterhin groß. Der Ableger gehört zu den Spielen, die innerhalb der Community regelmäßig genannt werden, wenn es um Capcoms nächste Neuauflage geht.

Eine Enthüllung beim Summer Game Fest wäre daher nicht nur aus Marketingsicht naheliegend, sondern könnte auch perfekt in Capcoms aktuelle Horror-Offensive passen.

Spätestens am 5. Juni dürfte klar werden, ob die Gerüchte stimmen oder ob Fans weiter auf die Rückkehr von Claire, Chris und Wesker warten müssen.

Wünscht ihr euch als nächstes lieber ein Remake von Resident Evil: Code Veronica oder sollte Capcom zunächst Resident Evil 5 neu auflegen?