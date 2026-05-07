PlayStation Store Charts April 2026 – Starfield und Pragmata stark, Saros dabei

Sony hat die Download-Charts für den PlayStation Store im April 2026 veröffentlicht und der Monat hatte es auf PS5 in sich. Mit Starfield (Anfang April 2026), Pragmata (Mitte April 2026) und dem Konsolen-Release von Hades 2 (etwas später im April 2026) landeten gleich mehrere große und kleinere Neuerscheinungen in den Rankings. Dazu kommt Saros, das erst am 30. April 2026 startete, während die Digital Deluxe Edition bereits am 28. April 2026 freigeschaltet wurde.

Spannend ist vor allem der direkte Vergleich: Welche Releases konnten sofort abliefern und welche brauchen ein bisschen mehr Chart-Luft? Ein Blick auf die Platzierungen im europäischen Store zeigt ziemlich klar, wer im April schon Momentum aufgebaut hat und bei wem die wirklich aussagekräftigen Zahlen erst in den Mai-Charts zu erwarten sind.

Einordnung der PS5-Spitzenplätze

Welche Neuerscheinungen haben die PS5-Charts im April 2026 geprägt? Starfield schafft es direkt auf Platz 4 und ist damit der erfolgreichste Neueinstieg unter den großen Releases des Monats. Direkt dahinter landet Pragmata auf Platz 5, wobei hier wichtig ist, dass Capcoms Action-Titel erst Mitte April 2026 erschienen ist und somit weniger Zeit hatte, Downloads zu sammeln.

Wie ist Saros in den Charts gestartet? Saros debütiert auf Platz 17, was angesichts des Release-Termins am 30. April 2026 nur bedingt als endgültige Standortbestimmung taugt. Wer wissen will, ob der Titel in der Breite zündet, dürfte mit den Mai-Charts deutlich mehr anfangen können.

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Welche Rolle spielt Hades 2 im April 2026? Der Indie-Hit Hades 2 kommt auf Platz 7. Auch hier gilt: Der Release erfolgte später im Monat, trotzdem reicht es für eine Top-10-Platzierung, was für eine sehr starke Nachfrage spricht.

EA Sports FC dominiert weiter, PS4 mit anderem Spitzenreiter

Welches Spiel führt die europäischen PS5-Downloads im April 2026 an? An der Spitze steht erneut EA Sports FC 26. Der Fußball-Dauerbrenner hält sich seit Sommer 2025 konstant weit oben und lässt auch im April 2026 die Konkurrenz hinter sich.

Welche Titel komplettieren die Top 3 auf PS5? Auf Platz 2 folgt Crimson Desert, auf Platz 3 bleibt GTA 5 ein Dauer-Gast in den vorderen Regionen. Für Sony ist das ein typischer Monat, in dem neue Releases zwar sichtbar sind, aber Evergreen-Titel weiter massiv Volumen ziehen.

Wer dominiert auf PS4 im April 2026? Auf PS4 führt Red Dead Redemption 2 die Liste an. Dahinter folgen Gang Beasts und A Way Out. Auch hier zeigt sich: Selbst im Jahr 2026 sind ältere Schwergewichte und Koop-Klassiker weiterhin echte Download-Magnete.

Free2Play und PSVR2 mit bekannten Favoriten

Welche Free2Play-Spiele liegen im April 2026 vorne? Große Überraschungen bleiben aus: Roblox, Fortnite, Rocket League und Call of Duty: Warzone führen die europäischen Free2Play-Charts an. Das Feld wird von weiteren bekannten Dauerbrennern ergänzt, die sich seit Monaten behaupten.

Welches PSVR2-Spiel war im April 2026 am erfolgreichsten? In den europäischen PSVR2-Charts landet Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition auf Platz 1. Dahinter folgen Metro Awakening und Job Simulator. Auch Horizon: Call of the Mountain und Beat Saber bleiben weiter stark nachgefragt.

Europäische PlayStation-Store-Charts im April 2026

Welche Spiele wurden im April 2026 im europäischen PlayStation Store am häufigsten heruntergeladen? Hier sind die vollständigen Listen für PS5, PS4, PSVR2 und Free2Play.

PS5-Downloads

EA Sports FC 25 Crimson Desert GTA 5 Starfield Pragmata Minecraft Hades 2 Content Warning UFC 5 Resident Evil 4 NBA 2K26 Mouse: P.I. for Hire Call of Duty: Black Ops 7 It Takes Two Resident Evil 2 The Witcher 3: Wild Hun Saros Forza Horizon 5 No Man’s Sky Poppy Playtime: Chapter 1

PS4-Downloads

Red Dead Redemption 2 Gang Beats A Way Out EA Sports FC 26 Resident Evil 6 Resident Evil 5 Minecraft Unravel Two GTA 5 Star Wars Battlefront 2 Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Black Ops 3 Metro Exodus The Hunter: Call of the Wild God of War Batman: Arkham Knight Uncharted: The Nathan Drake Collection Need for Speed Heat Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Assassin’s Creed: Unity

PSVR2-Downloads

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition Metro Awakening Job Simulator Horizon: Call of the Mountain Beat Saber Alien: Rogue Incursion VR Among Us 3D: VR Cooking Simulator VR Creed: Rise to Glory Championship Edition Little Nightmares VR: Altered Echoes

Free2Play-Downloads

Roblox Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone NTE: Neverness to Everness eFootball The Seven Deadly Sins: Origin Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Free Access Asphalt Legends Fall Guys

Wie bewertet ihr die April-Charts: Ist Starfield für euch der verdiente größte Neueinstieg, und glaubt ihr, dass Saros im Mai deutlich weiter nach oben klettert? Schreibt eure Einschätzung gerne in die Kommentare.