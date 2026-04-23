Crimson Desert Update 1.04.00 bringt Schwierigkeitsgrade und Housing-Upgrade

Pearl Abyss legt bei Crimson Desert erneut nach und veröffentlicht am 23. April das Update 1.04.00. Der Patch gehört zu den bisher umfangreichsten Aktualisierungen seit dem Release im März 2026 und liefert genau die Art von Komfortfunktionen und Feintuning, die sich viele Fans nach dutzenden Stunden in Pywel gewünscht haben.

Im Mittelpunkt stehen endlich frei wählbare Schwierigkeitsgrade, ein deutlich ausgebautes Housing samt neuer Lageroptionen, frische kosmetische Inhalte und ein ganzer Stapel an Gameplay-, UI- und Technik-Verbesserungen. Wer Crimson Desert bereits liebt, bekommt mehr Spielraum für die eigene Spielweise. Wer mit einzelnen Ecken und Kanten gehadert hat, dürfte jetzt deutlich eher abgeholt werden.

Schwierigkeitsgrade und Boss-Balance

Welche neuen Schwierigkeitsgrade gibt es in Crimson Desert? Ab sofort könnt ihr in den Einstellungen zwischen Easy, Normal und Hard wählen. Normal entspricht dabei exakt dem bisherigen Standard, während Easy und Hard gezielt an Schadensmodell, Gegnerverhalten und Timing-Fenstern schrauben.

Easy senkt den erlittenen Schaden, reduziert Lebenspunkte, Tempo und Aggressivität der Gegner und macht Parieren sowie Ausweichen spürbar großzügiger. Außerdem versuchen Bosse seltener, aus Kombos auszubrechen oder zu kontern. Hard dreht das Rad in die andere Richtung: mehr eingehender Schaden, zähere und aggressivere Gegner, engeres Timing für Parry und Dodge, kürzere Unverwundbarkeit beim Rollen und bei bestimmten Bossen sogar zusätzliche Angriffsmuster. Obendrauf greifen Effekte von Essen erst, wenn die Verzehr-Animation komplett beendet ist.

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Parallel dazu wurde das Boss-Feintuning breiter angefasst: Bosse sind bei starken Attacken nicht mehr immun gegen Treffer, Konter- und Fluchtverhalten bei Dauerhits wurde angepasst und einzelne Muster wurden überarbeitet. Elementare Statusleiden verursachen nun mehr Schaden, während Umweltschaden durch Säulen oder Bäume leicht reduziert wurde.

Housing-Upgrade mit riesigen Kisten und besserer Bedienung

Was bringt das Update für Housing und Lagerung? Pearl Abyss baut das Housing-System massiv aus und nimmt dabei vor allem das Inventar-Management ins Visier. Neu ist die Sturdy Gatherables Chest mit satten 1.000 Plätzen für Sammelmaterialien, erhältlich in Möbelshops. Besonders praktisch: Materialien daraus stehen beim Crafting und bei Veredelung automatisch zur Verfügung, ohne dass ihr sie vorher ins Inventar ziehen müsst.

Für Nahrung und Zutaten gibt es den Kuku Cooler mit 40 Slots aus einer Quest sowie den Enhanced Kuku Cooler mit 330 Slots, der hergestellt werden kann. Auch hier gilt: Zutaten sind beim Kochen direkt nutzbar. Zusätzlich kommt die Collectibles Chest mit 1.000 Slots für Questgegenstände und Rezepte, ebenfalls über eine Quest. Für Outfits wird die Wardrobe zum richtigen Kleiderschrank, inklusive Outfit-Storage: Jede Wardrobe liefert 100 Plätze, die Gesamtkapazität steigt mit der Anzahl aufgestellter Schränke bis maximal 1.000 Slots.

Dazu gesellen sich Komfortfunktionen wie Select House, mit der ihr je nach Ausbaulevel des Greymane Camps Hauslayouts wechseln könnt: Compact House, Standard House, Spacious House und Spacious Pailunese House. Die Housing-Bedienung wurde allgemein verbessert, inklusive einer Funktion, mit der ihr alle platzierten Möbel auf einmal einsammeln könnt. Außerdem gibt es Camp-Verbesserungen, einen neuen Brunnen bei Howling Hill und nach dem Umzug nach Pailune ein Private-Storage-Item für euer Zuhause.

Mehr Begleiter, mehr Kosmetik, mehr kleine Highlights

Welche neuen Inhalte kommen mit Patch 1.04.00? Wer gerne sammelt und individualisiert, bekommt reichlich Futter. Es gibt 5 neue Katzenarten als Haustiere, außerdem wurden Vögel als Begleiter hinzugefügt. Mit dem Sotdae of Bond könnt ihr durch Füttern Vertrauen bei Vögeln aufbauen, das Item kommt über eine Quest. Auch der Abyss Heuklang wurde so überarbeitet, dass er zum Pet werden kann.

Für noch mehr Persönlichkeit könnt ihr nun Pferde und Haustiere umbenennen. Und weil viele die Katzen-Animationen mochten, gibt es jetzt sogar ein Item, das Katzen länger auf eurer Schulter bleiben lässt. Neu ist außerdem ein Accessoire-Slot für Pets, inklusive Sigil of Bonding, das genau diesen Schulter-Effekt unterstützt. Ergänzt wird das Paket durch 13 neue Tattoos, zusätzliche Outfits in Shops, einen geheimen Laden in Pororin für Pet-Ausrüstung sowie färbbare Kuku Flame-Resistant Armor und Kuku Ice-Resistant Armor.

Auch bei Waffen und Tools passiert etwas: Neu ist eine exklusive Einhandwaffe, das Sword of Starlight, per Quest. Dazu kommen die Einhandwaffen Tree Branch und Sturdy Tree Branch, die ihr durch das Fällen von Bäumen und Bambus erhalten könnt, sowie das neue Tool Sturdy Broom. Zusätzlich wurde das Baltheon-Rüstungsoutfit ergänzt, der Rekhia Plate Helm wurde in Baltheon Plate Helm umbenannt und so verbessert, dass Kliff ihn ausrüsten kann. In der Welt tauchen außerdem neue Erze und Brunnen auf, und beim Kochen gibt es neue Animationen für Gemüse, Fleisch und Fisch.

Bedienung, Skills, UI und Technik im großen Rundumschlag

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen stecken im Update? Im Bereich Steuerung gibt es Presets für Tastatur und Controller, inklusive Classic Preset. Interaktionen lassen sich so einstellen, dass die passende Aktion beim Drücken direkt ausgeführt wird. Neu sind außerdem Optionen wie Evasion Control und Switch Roll and Evasion Input, verbessertes Zielen inklusive Laternen-Umschalter beim Aiming, eine neue Regel für Vault, dauerhaftes Ausführen von Interaktionen beim Gedrückthalten sowie erweiterte Tastenbelegung. Auch die Kartensteuerung wurde modernisiert und lässt sich per Halten des Touchpads beziehungsweise der View-Taste öffnen.

Bei Skills und Kampf wurden etliche Details geschliffen: Force Palm Pulse erhält neue Ladestufen bis Level 3, Force Palm wird schneller, Follow-up-Attacken greifen flotter, Blinding Flash funktioniert auch in Bereichen ohne gezogene Waffen und richtet sich im Kampf zur Blickrichtung aus. Neu ist Weapon Throw beim Dual-Wielding, inklusive Wiederaufheben der Waffe. Dazu kommen Ambush sowie ein Skill mit dem Effekt von Kliffs Focused Force Palm. Oongka profitiert unter anderem von Fixes für Vertical Flight und davon, dass der Blaster während des Flugs nutzbar ist. Außerdem wurden mehrere Bugs rund um Parry, Charge, Quick Reload, Examine auf dem Pferd und diverse Ausnutzungen wie Stamina-Recovery durch Waffen-Ziehen beseitigt.

Das UI erhält große Inventar-Verbesserungen mit Kategorie-Tabs (All, Documents, Equipment, Food, Materials, Others), speicherbaren Sortierungen pro Kategorie, optionalen Gruppen-Icons und getrennten Eingaben für Ungroup und Ungroup All Items. Die Map zeigt nun unter anderem gefundene Memory Fragments, Brunnen-Icons, Himmelsrichtungen auf der Minimap und auf Wunsch Marker-Formen sowie Farben. Shops zeigen besser an, wie viele Items ihr bereits besitzt und welche Bedingungen für gesperrte Käufe gelten. Dazu kommen Anpassungen an Skills-Menü, Journal sowie Faction-Quests- und Challenges-Anzeige.

Technisch verspricht Pearl Abyss bessere Darstellung auf Distanz, stabilere Hair-Lighting-Effekte, weniger Flackern bei Displacement-Mapping und spürbar reduziertes Stuttering. Neu sind Accessibility-Optionen wie Colorblind Mode, Chromatic Aberration und Photosensitive Mode sowie ein Max-Wert für die Untertitelgröße. Upscaling wird ebenfalls verbessert, inklusive XeSS-Qualität und Frame Generation. Auf macOS kommt MetalFX Denoising Upscaler (ab macOS Tahoe), HDR wurde auf kompatiblen Displays überarbeitet, und zahlreiche Crash- und Stabilitätsprobleme über PC, Konsole und Mac hinweg wurden behoben. Als kleines Extra rollen nun sogar Tumbleweeds durch die Wüstenregionen.

Patch-Notizen im Überblick

Was sind die wichtigsten Patch-Highlights auf einen Blick? Wer sich nicht durch alle Details wühlen will, bekommt hier die Kernpunkte des Updates 1.04.00 kompakt zusammengefasst:

Schwierigkeitsgrade Easy, Normal, Hard inklusive spezifischer Anpassungen an Schaden, Gegnerverhalten, Parry- und Dodge-Timing sowie Boss-Mustern

Boss-Feintuning: keine Immunität bei starken Boss-Attacken, überarbeitete Konter- und Fluchtfrequenz, Anpassungen einzelner Muster

Housing-Ausbau mit neuen Kisten, Wardrobe-Outfit-Storage, Hauslayout-Wechsel und besserer Bedienung

Neue Storage-Objekte: Sturdy Gatherables Chest (1.000), Collectibles Chest (1.000), Wardrobe (bis 1.000), Kuku Cooler (40) und Enhanced Kuku Cooler (330), jeweils mit automatischer Verfügbarkeit beim Crafting oder Kochen

Neue Pets: Vögel samt Sotdae of Bond, 5 neue Katzenarten, Abyss Heuklang als Haustier, Pet-Accessoire-Slot, Sigil of Bonding für längeres Schulter-Sitzen

Umbenennen von Pferden und Haustieren

Neue Inhalte: 13 Tattoos, zusätzliche Outfits, geheimer Pet-Shop in Pororin, neue Erze und Brunnen, neue Kochanimationen

Neue Ausrüstung: Sword of Starlight, Tree Branch und Sturdy Tree Branch, Sturdy Broom, Baltheon-Outfit sowie überarbeiteter Baltheon Plate Helm für Kliff

Steuerungs- und Komfort-Features: Presets, mehr Anpassungen, verbessertes Zielen, neue Kartensteuerung, kontinuierliche Interaktionen

UI-Verbesserungen: Inventar-Kategorien, gespeicherte Sortierung, Map-Verbesserungen, bessere Shop-Infos, Journal- und Menü-Updates

Grafik, Accessibility und Technik: Colorblind Mode, Chromatic Aberration, Photosensitive Mode, bessere Distanzdarstellung, Upcaling-Optimierungen, HDR-Verbesserungen, weniger Stuttering, viele Crash-Fixes

Gameplay- und Quest-Fixes: Bounty-System-Anpassungen, bessere Comrades-AI bei Kopfgeldzielen, zahlreiche Quest- und Progression-Fehler behoben

Vorab angekündigt: Boss-Rematches sollen bald nachgereicht werden

Wie gefällt euch das Update 1.04.00 bisher, und auf welchem Schwierigkeitsgrad zieht ihr jetzt durch Pywel? Schreibt es gern in die Kommentare.