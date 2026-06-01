Das Summer Game Fest 2026 rückt näher – und Geoff Keighley dreht die Erwartungen noch einmal nach oben. Wenige Tage vor der großen Eröffnungsshow kündigte der Organisator und Moderator auf X die bislang größte Live-Show in der Geschichte des Events an.

Für die Gaming-Branche beginnt damit eine der wichtigsten Wochen des Jahres. Neben dem Summer Game Fest stehen auch Sonys State of Play und der Xbox Games Showcase auf dem Programm.

Keighley kündigt „größte Live-Show“ an

Auf X schrieb Geoff Keighley:

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Der Beitrag wurde bereits mehr als 926.000 Mal aufgerufen und sorgte sofort für neue Spekulationen über mögliche Weltpremieren, Trailer und Überraschungsankündigungen.

Die Show findet am Freitag statt. Für Zuschauer in Deutschland beginnt die Übertragung um 23 Uhr MESZ.

Neue Location im Dolby Theatre

Passend zur großen Ansage zieht das Summer Game Fest 2026 erstmals in eine besonders prestigeträchtige Location um.

Die Live-Show findet im Dolby Theatre in Hollywood statt, das vor allem als Heimat der Oscar-Verleihung bekannt ist. Schon allein dieser Wechsel deutet darauf hin, dass Keighley das Event in diesem Jahr größer inszenieren möchte als bisher.

Was wird beim Summer Game Fest gezeigt?

Offiziell sind noch nicht alle Programmpunkte bekannt. Ein bestätigtes Highlight ist jedoch Blood Message von NetEase.

Das cineastische Singleplayer-Action-Adventure soll während der Show eine umfangreiche Gameplay-Präsentation erhalten. Nach längerer Funkstille dürfte der Auftritt zu den größeren Momenten des Abends gehören.

Darüber hinaus brodelt die Gerüchteküche kräftig. Genannt werden unter anderem neue Auftritte von:

Onimusha: Way of the Sword

Resident Evil Requiem

Resident Evil: Code Veronica Remake

Tomb Raider

Control Resonant

Besonders Capcom gilt als heißer Kandidat für einen großen Show-Moment. Im vergangenen Jahr sorgte der Publisher mit Resident Evil Requiem für eines der größten Highlights des Events.

GTA 6 bleibt der Elefant im Raum

Auch GTA 6 dürfte in dieser Woche immer wieder Thema sein – selbst wenn Rockstar Games bislang nicht für das Summer Game Fest bestätigt wurde.

Nach der Verschiebung auf November 2026 dominiert der kommende Open-World-Titel weiterhin viele Diskussionen in der Branche. Zahlreiche Fans hoffen daher auf einen neuen Trailer oder zumindest ein Lebenszeichen.

Realistisch betrachtet gibt es dafür aktuell allerdings keine handfesten Hinweise. Sollte Rockstar tatsächlich auftauchen, wäre es wohl die größte Überraschung der gesamten Show.

Gaming-Woche mit State of Play und Xbox Showcase

Das Summer Game Fest ist nur der zentrale Anker einer vollgepackten Woche.

Bereits am Dienstag, dem 2. Juni, zeigt Sony eine neue State of Play. Die Präsentation läuft über 60 Minuten und soll unter anderem einen ausführlichen Blick auf Marvel’s Wolverine bieten.

Am Sonntag folgt dann Microsoft mit dem Xbox Games Showcase. Direkt im Anschluss steht eine eigene Präsentation zu Gears of War: E-Day auf dem Programm.

Die wichtigsten Termine:

2. Juni, 23 Uhr: PlayStation State of Play

5. Juni, 23 Uhr: Summer Game Fest Opening Showcase

7. Juni, 19 Uhr: Xbox Games Showcase

Juni: Gears of War: E-Day Direct

Die Erwartungen sind riesig

Geoff Keighley weiß genau, wie man Erwartungen aufbaut. Trotzdem ist seine Formulierung bemerkenswert. Wenn er von der bisher größten Live-Show spricht, dürfte das nicht nur die Bühne im Dolby Theatre betreffen.

Fans rechnen mit zahlreichen neuen Trailern, Gameplay-Enthüllungen und mehreren Weltpremieren. Ob daraus tatsächlich die größte Ausgabe des Summer Game Fest wird, zeigt sich am Freitagabend.

Klar ist aber schon jetzt: Die erste Juni-Woche gehört ganz der Spielebranche.