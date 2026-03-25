Marathon – Bungie trennt Ranked und Cryo Archive, neuer Wechselplan steht

Bungie schraubt nur wenige Wochen nach Release erneut am Live-Service-Rhythmus von Marathon und reagiert damit direkt auf Community-Feedback. Konkret geht es um die Verfügbarkeit von zwei der beliebtesten, aber auch riskantesten Inhalte: dem Wochenendmodus Ranked und der Endgame-Map Cryo Archive. Beide waren bislang nur für kurze Zeitfenster aktiv und lagen dabei unglücklich übereinander.

Das Problem: Wenn zwei Loot-intensiven Highlights gleichzeitig laufen, musstest du dich entscheiden, wo du deine Zeit und dein Risiko investierst. Gerade weil in beiden Aktivitäten viel auf dem Spiel steht, kam die Überschneidung bei vielen nicht gut an. Bungie zieht jetzt die Reißleine und passt den Content-Plan dauerhaft an.

Neuer Wechselplan für Ranked und Cryo Archive

Wann sind Ranked und Cryo Archive künftig verfügbar? Laut dem Marathon-Entwicklungsteam werden sich Ranked und Cryo Archive ab sofort nicht mehr überschneiden, sondern im Wechsel laufen. Damit soll klarer planbar werden, wann sich welcher Grind lohnt und du nicht mehr zwischen zwei limitierten Angeboten hin und her gerissen wirst.

Für das kommende Zeitfenster startet Cryo Archive sogar einen Tag früher als zuvor, bevor anschließend Ranked übernimmt. Bungie will dieses Muster auch in Zukunft beibehalten, sodass sich ein wiederkehrender Rhythmus etabliert.

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Die neue Planung im Überblick:

Inhalt Start Ende Cryo Archive Donnerstag, 26. März 2026, 19:00 Uhr (CET) Sonntag, 29. März 2026, 19:00 Uhr (CET) Ranked Sonntag, 29. März 2026, 19:00 Uhr (CET) Donnerstag, 2. April 2026, 19:00 Uhr (CET)

Warum die Änderung für Marathon besonders wichtig ist

Warum hat die Überschneidung so viele genervt? Cryo Archive ist als Raid-ähnlicher Endgame-Inhalt aufgebaut, mit Rätseln, harten Gegnern und besonders begehrter Beute. Gleichzeitig ist Ranked als hochkompetitiver Modus gedacht, der bewusst nur für begrenzte Zeit verfügbar ist und vom Anspruch her an ein Wochenend-Event erinnert.

Wenn beides parallel läuft, wird das zu einer unangenehmen Abwägung: Riskiere ich meinen Loot im Ranked-Umfeld oder gehe ich ins Cryo Archive, wo ebenfalls viel auf dem Spiel steht. Der neue Wechselplan nimmt diesen Druck raus und sorgt dafür, dass du beide Inhalte spielen kannst, ohne dich künstlich entscheiden zu müssen.

Dass Bungie so schnell reagiert, passt zum bisherigen Kurs nach dem Marathon-Release am 5. März 2026. Das Studio hat zuletzt häufiger Anpassungen nachgeschoben, die direkt aus Rückmeldungen entstanden sind, und kommuniziert Updates vergleichsweise engmaschig.

Weitere Anpassungen nach Community-Feedback

Welche Baustellen nimmt Bungie als Nächstes in den Blick? Neben dem Zeitplan für Ranked und Cryo Archive arbeitet Bungie auch an anderen Themen, die in der Community viel diskutiert werden. Ein Beispiel ist der Saison-1-Reward-Pass, dessen Belohnungen als zu wenig attraktiv kritisiert wurden. Hier soll es im April 2026 Nachschub geben, unter anderem zusätzliche Runner-Shell-Styles und weitere Personalisierungsoptionen.

Auch am Modus-Angebot wird weiter experimentiert: Ein dedizierter Duos-Modus ist inzwischen als zeitlich begrenzte Option verfügbar. Laut Game Director Joe Ziegler handelt es sich dabei um ein Feature in der Erprobung, das bewusst früh veröffentlicht wurde, um es mit der Community zu testen. Begonnen hat die Testphase auf der Map Perimeter, inzwischen ist sie auf Dire Marsh ausgeweitet. Ob und wann auch Outpost dazukommt oder wie lange die Tests laufen, ist aktuell offen.

Wie findest du den neuen Wechselplan für Ranked und Cryo Archive, und nutzt du lieber das Endgame im Cryo Archive oder den Wettkampf in Ranked? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.