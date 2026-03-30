Bungie verspricht jahrelangen Support für Marathon – Optimierungen und Feedback im Fokus

Bungie will Marathon nicht nur schnell auf Kurs bringen, sondern über Jahre hinweg weiterentwickeln. In einem aktuellen Blog-Beitrag rund um PC-Optimierungen hat das Studio bekräftigt, dass man beim Extraction-Shooter langfristig am Ball bleibt und das Spiel nicht einfach liegen lässt.

Marathon ist am 5. März 2026 erschienen und hatte davor eine auffällig holprige Entwicklungsphase hinter sich, inklusive Verzögerungen und mehrerer Kontroversen. Umso bemerkenswerter ist, dass der Release am Ende dennoch von überwiegend positiven Stimmen begleitet wurde, auch wenn es weiterhin Kritikpunkte gibt, die in der Community regelmäßig hochkochen.

Bungies Versprechen für die kommenden Jahre

Wie lange will Bungie Marathon unterstützen? Laut Bungie ist das Projekt klar auf Langstrecke ausgelegt. Das Studio spricht davon, für den langen Lauf dabei zu sein und über viele Jahre hinweg stetige Verbesserungen liefern zu wollen.

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Wichtig ist dabei: Bungie rahmt die Aussage nicht als unverbindliches Wunschdenken, sondern als konkrete Arbeitsrichtung. Das zeigt sich auch daran, dass die Entwickler schon seit Release aktiv mit der Community kommunizieren und explizit zu ehrlichem Feedback aufrufen.

Seit dem Launch sind außerdem bereits mehrere Patches erschienen, die sich an häufig genannten Kritikpunkten orientieren. Für ein Live-Service-Spiel ist das zwar grundsätzlich erwartbar, nach dem turbulenten Vorlauf ist es für viele dennoch ein Signal, dass Marathon nicht einfach sich selbst überlassen wird.

Technik, Inhalte und Feedback als Leitplanken

Welche Verbesserungen stehen bei Marathon im Fokus? Der konkrete Anlass des Statements war ein Beitrag zur PC-Performance. Bungie deutet an, dass Optimierungen an der CPU-Auslastung sowohl kurzfristig als auch langfristig geplant sind. Das klingt nach einem Mix aus schnellen Stellschrauben und tiefergehenden Änderungen, die erst über mehrere Updates greifen werden.

Gleichzeitig macht das Studio klar, dass es nicht nur um Technik geht. Bungie verweist darauf, wie sich die Optik von Marathon im Laufe der Entwicklung verändert hat, und stellt damit indirekt in Aussicht, dass Feedback auch künftig in Bereichen wie Visuals, Systeme und generelles Spielgefühl einfließen soll.

Dass Bungie nachjustiert, ist bereits sichtbar: Nach Rückmeldungen aus der Community hat sich das Team unter anderem an den Zeitplan für Inhalte gesetzt und zudem Änderungen am Inventar-System vorgenommen. Auch diese Linie passt zur Geschichte von Marathon, denn Bungie hatte das Spiel schon vor Release nach enttäuschenden Tests verschoben und überarbeitet.

Ein Live-Service-Projekt im Sony-Kontext

Welche Bedeutung hat Marathon für Sonys Live-Service-Pläne? Bungies Langzeit-Zusage fällt in eine Phase, in der Sony weiter auf Live-Service setzt. In diesem Umfeld sind etablierte Umsatztreiber wie Helldivers 2 und auch Destiny 2 wichtige Säulen im First-Party-Geschäft, und Marathon soll sich in diese Strategie einreihen.

Gleichzeitig steht das Projekt unter Beobachtung: Mindestens ein Analyst zweifelt daran, dass Marathon die Verkaufserwartungen von Sony erfüllt hat, insbesondere auf der PlayStation 5. Als möglicher Grund wird genannt, dass der Einstieg schwerer fällt als bei der direkten Konkurrenz wie ARC Raiders.

Unterm Strich hängt viel davon ab, wie schnell und konsequent Bungie die größten Reibungspunkte ausbügelt. Wenn die versprochenen Optimierungen und System-Anpassungen in den kommenden Monaten sitzen, könnte Marathon seinen Namen am Ende wortwörtlich ernst nehmen und über Zeit wachsen, statt nur zum Start zu glänzen.

Wie läuft Marathon bei euch seit dem Release im März 2026, und welche Änderungen wünscht ihr euch als Nächstes? Schreibt es gern in die Kommentare.