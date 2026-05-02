Marathon Update 1.0.6.2 – WSTR-Shotgun neu gebalanced, Cryo Archive fairer

Bungie hat Marathon mit Update 1.0.6.2 nachjustiert und nimmt sich dabei gleich zwei Baustellen vor, die im Alltag vieler Runs eine große Rolle spielen: die WSTR Combat Shotgun als populäre Waffe für enge Distanzen und die Endgame-Map Cryo Archive. Der Patch fällt insgesamt eher kompakt aus, zielt aber klar darauf ab, Meta-Ausreißer einzufangen und gleichzeitig das Match-Gefühl fairer zu machen.

Gerade weil Marathon seit dem Release am 5. März 2026 kontinuierlich an Balance und Flow schraubt, sind solche Detail-Updates für viele Fans ein wichtiges Signal. Statt radikaler Eingriffe setzt Bungie diesmal auf präzise Stellschrauben, die sowohl PvE- als auch PvP-Situationen beeinflussen.

Gezielte Balance für die WSTR Combat Shotgun

Was ändert Update 1.0.6.2 an der WSTR Combat Shotgun? Die WSTR bekommt ein kleines Schadensplus und soll auf kurzer bis mittlerer Distanz zuverlässiger bleiben, verliert dafür aber einen Teil ihres kritischen Burst-Potenzials. Konkret steigt der Basisschaden von 78 auf 85, die Schadensabfall-Kurve wurde leicht entschärft und der kritische Multiplikator sinkt von 1,15x auf 1,05x.

Der auffälligste Schritt ist allerdings eine klare PvE-Ausrichtung: Die WSTR verursacht ab sofort 75 Prozent mehr Schaden gegen KI-Ziele. Damit zeichnet Bungie die Rolle der Shotgun deutlicher vor: als kräftiges Werkzeug gegen NPCs in riskanten Nahkampf-Situationen, ohne dass sie im PvP über kritische Treffer zu dominant wird.

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Welche Änderungen gibt es am MIPS Slug Converter Prestige-Mod? Das Prestige-Modul bekommt gleich mehrere Anpassungen, die sich in der Praxis spürbar anfühlen dürften. Ein nerviger Edge-Case wird gefixt, bei dem Slugs beim Anvisieren in der Nähe von Deckung oder an Kanten an Geometrie hängen bleiben konnten. Gleichzeitig steigt der kritische Multiplikator massiv von 1,15x auf 1,9x, was präzises Spiel belohnt.

Als Gegenleistung wird das Projektil-Verhalten anspruchsvoller: geringere Projektilgeschwindigkeit, mehr Bullet Drop und ein um 48 Prozent reduzierter Aim-Assist-Kegel. Unterm Strich wirkt das wie ein bewusstes Angebot an erfahrene Runners, die die Slug-Variante als Skill-Option spielen wollen, statt als komfortables Allround-Upgrade.

WSTR Combat Shotgun: Schaden 78 auf 85 erhöht

WSTR Combat Shotgun: Krit-Multiplikator 1,15x auf 1,05x reduziert

WSTR Combat Shotgun: Schadensabfall leicht reduziert

WSTR Combat Shotgun: 75 Prozent Schadenbonus gegen KI hinzugefügt

MIPS Slug Converter: Fix für Treffer an Geometrie beim Zielen an Ecken, Schächten, Leitern und Deckung

MIPS Slug Converter: Krit-Multiplikator 1,15x auf 1,9x erhöht

MIPS Slug Converter: Projektilgeschwindigkeit reduziert und Bullet Drop erhöht

MIPS Slug Converter: Aim-Assist-Kegelradius um 48 Prozent reduziert

Mehr Fairness im Cryo Archive und kleinere Komfort-Fixes

Welche Map-Änderungen treffen das Cryo Archive? Bungie setzt die Arbeit fort, mit der Teams bestimmte Bereiche nicht mehr zu früh erreichen sollen. In Biostock und Preservation wurden Vent-Cover ergänzt, um Early-Access-Wege aus dem Hub zu blockieren, bis die passende Sicherheitsstufe freigeschaltet ist. Wer über Biostock oder Preservation infiltriert, benötigt Sicherheitsfreigabe 1, um die Schächte zu öffnen. Aus dem Hub heraus bleibt der Zugang jedoch bis Sicherheitsfreigabe 2 gesperrt.

Unser vorheriges Update hat damit begonnen sicherzustellen, dass Teams die Sicherheitstüren zwischen den Flügeln nicht ohne passende Freigabe umgehen können. Dieser Patch setzt diese Arbeit fort. Wir werden weiter beobachten, ob es weitere Fälle gibt, um Spawns fair zu halten.

Zusätzlich wurde ein Problem behoben, durch das Scan-Terminals Batteriestandorte auf der Map nicht zuverlässig aufgedeckt haben. Das ist ein unscheinbarer Fix, kann aber in entscheidenden Momenten den Unterschied machen, wenn Routenplanung und Tempo über das Überleben entscheiden.

Welche weiteren Patch-Notes sind im Update 1.0.6.2 enthalten? Neben Waffen- und Zonen-Feinschliff gibt es Änderungen an Economy, UI, Contracts, Voice-Chat und Stabilität. Unter anderem könnt ihr nun wöchentlich ein kostenloses Cryo-Archive Sponsored Kit beanspruchen, und Rooks spawnen wieder korrekt mit den aktualisierten Depleted Shield Charges und Depleted Patch Kits aus Sponsored Kits.

Item Economy: Ein kostenloses Cryo-Archive Sponsored Kit kann nun jede Woche beansprucht werden

Item Economy: Fix, der verhinderte, dass Rooks mit den aktualisierten 6 Depleted Shield Charges und Depleted Patch Kits aus Sponsored Kits spawnen

User Interface: Verstärktes Schild zeigte falsches Icon, das Reinforce-Icon zeigt nun korrekt ein Plus im Schild

User Interface: Fix für verschwindendes Armory-HUD beim Hover über angebotenen Items

User Interface: Fix für leeren Bereich statt Grid im Overflow-Inventar

Contracts Outpost: Fix, durch den Runners beim Mida-Contract im Drone Wing hinter Barrieren stecken bleiben konnten

Zones Cryo Archive: Vent-Cover in Biostock und Preservation, um Early Access aus dem Hub zu verhindern, bis Security Clearance 2 aktiv ist; Security Clearance 1 nötig, um Vents zu öffnen, wenn über Biostock oder Preservation infiltriert wurde

Zones Cryo Archive: Fix, der Scan-Terminals daran hinderte, Batteriestandorte zuverlässig aufzudecken

General: Fix für inkonsistentes Verhalten beim Push-to-Talk-Toggle auf Controllern im Crew-Voice-Chat

Stability: Fix für einen Fehler, der beim Start eines Runs zu einem Error führen konnte, wodurch der Spielbeitritt scheiterte

Localization: Fix für eine in manchen Sprachen fehlerhafte Beschreibung der C.A.R.R.I.-Lobpreisung

Wie wirken die Änderungen bei euch in der Praxis: Wird die WSTR durch den KI-Bonus zur neuen PvE-Lieblingswaffe, oder fühlt sich der reduzierte Krit-Multiplikator im PvP doch deutlicher an als gedacht? Schreibt es gern in die Kommentare.