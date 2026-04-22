Marathon Update 1.0.6.1 – WSTR-Nerf, bessere Item-Stacks und Bugfixes

Bungie hat am 21. April eine frische Aktualisierung für Marathon veröffentlicht und die Patch Notes zu Update 1.0.6.1 nachgereicht. Nach dem größeren Midseason-Patch im späteren Verlauf von Season 1 fällt dieses Paket zwar kleiner aus, greift aber an ein paar entscheidenden Stellen ein: Waffen-Balancing, Item-Ökonomie, Quality-of-Life und mehrere Bugfixes in Zonen und UI.

Im Fokus steht vor allem die beliebte WSTR-Kampf-Schrotflinte, die zuletzt in vielen Loadouts fast schon Pflicht war. Gleichzeitig macht Bungie das Leben im Match ein Stück komfortabler, indem wichtige Verbrauchsitems nun höher stapeln und häufiger auftauchen.

Balancing und Spielgefühl im Gefecht

Welche Waffe wird im April-Update generft? Die WSTR-Kampf-Schrotflinte wird mit Update 1.0.6.1 spürbar eingebremst. Die zentrale Änderung: Der Schadensausstoß wird so reduziert, dass die WSTR Gegner mit blauem oder höherem Schild nicht mehr zuverlässig mit zwei Treffern ausschalten soll. Gegen grüne Schilde bleibt sie dagegen weiterhin effektiv.

Zusätzlich wurde die Slug-Performance auf lange Distanz angepasst. Das gilt sowohl für die WSTR selbst als auch für den Mod MIPS Slug Converter. Bungie will damit extreme Ausreißer-Kills auf Reichweite eindämmen und die Änderungen an den insgesamt geringeren Schaden angleichen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Abseits der Shotgun gibt es auch einen Fix für die V85 Circuit Breaker: Ein Problem, bei dem direkt nach einem voll aufgeladenen Schuss zwar Effekte angezeigt wurden, aber kein Treffer registriert wurde, ist behoben.

Außerdem wurde für Maus-und-Tastatur die Funktion Toggle Zoom so verändert, dass der ADS-Zustand nicht mehr durch Aktionen wie Waffenwechsel oder Nachladen bestehen bleibt, wenn diese ADS eigentlich unterdrücken. Damit soll ein Fehler verhindert werden, der euch in einen ungünstigen Zustand bringen konnte, in dem medizinische Verbrauchsitems nicht nutzbar waren.

Item-Ökonomie, Armory und mehr Komfort

Welche Änderungen gibt es an Loot und Inventar? Bungie dreht an mehreren Stellschrauben, damit grundlegende Ressourcen weniger knapp wirken. In der Armory wurden die täglichen Stock-Limits für Enhanced (grün) und Deluxe (blau) Sponsored Kits erhöht, was den Zugang zu diesen Kits im Alltag erleichtern soll.

Bei Verbrauchsitems wird vor allem das Inventar-Management entschärft: Depleted Patch Kits und Depleted Shield Charges stapeln jetzt bis 6 statt bisher 3. Standard-Sponsored-Kits kommen ebenfalls direkt mit 6 statt 3 pro Stack. Zusätzlich droppen Recruits Depleted Patch Kits und Depleted Shield Charges mit deutlich höherer Rate.

Passend dazu wächst auch der Puffer: Die Größe des Overflow-Inventars wurde erhöht, um Situationen zu reduzieren, in denen Items durch zu wenig Platz im Überlauf verloren gehen konnten.

Erhöhte tägliche Stock-Limits: Enhanced (grün) und Deluxe (blau) Sponsored Kits in der Armory

Depleted Patch Kits und Depleted Shield Charges stapeln jetzt bis 6 (vorher 3)

Standard-Sponsored-Kits haben Stacks von 6 (vorher 3)

Recruits droppen Depleted Patch Kits und Depleted Shield Charges deutlich häufiger

Overflow-Inventar vergrößert, um Item-Verluste durch Platzmangel zu verringern

Bugfixes für UI und Zonen

Welche Bugs behebt Update 1.0.6.1? Im Bereich User Interface und Experience wurde die Genauigkeit radialer Auswahlen verbessert, wenn ihr das Radialmenü sehr schnell öffnet, eine Auswahl trefft und wieder schließt. Ziel ist, dass seltener aus Versehen etwa eine Splittergranate direkt vor die eigenen Füße fliegt, obwohl eigentlich ein Bubble Shield gewählt war.

Außerdem wurde ein Anzeigeproblem im Prepare-Screen gefixt, durch das Waffenstile von Crewmates nicht korrekt im Loadout-Display erschienen. In der Armory wurde zudem ein Fehler behoben, der verhinderte, dass Tauschwaffen ihre Tauschkosten auf der Waffen-Kachel anzeigen.

In den Zonen gibt es zwei konkrete Fixes: In Perimeter zeigt der Exfil-Countdown im Tutorial jetzt korrekt einen vollen 10-Sekunden-Countdown an, statt kurz 0:00 einzublenden und zu verschwinden. In Cryo Archive wurde ein Out-of-Bounds-Exploit geschlossen, der es Runners erlauben konnte, Ausrüstung zu erstatten, wenn sie über den Run-Countdown hinaus im Gebiet blieben.

Radialmenü: präzisere Auswahl bei schnellem Öffnen und Schließen, weniger Fehlwürfe

Prepare-Screen: Waffenstile von Teammitgliedern erscheinen wieder korrekt

Armory: Tauschkosten von Barter-Weapons werden wieder auf der Waffen-Kachel angezeigt

Perimeter-Tutorial: Exfil-Countdown zeigt korrekt 10 Sekunden statt fehlerhaft 0:00

Cryo Archive: Out-of-Bounds-Exploit für Gear-Refund geschlossen

Wie bewertet ihr das WSTR-Nerf und die Änderungen an der Item-Ökonomie? Schreibt eure Meinung und eure bisherigen Erfahrungen mit Update 1.0.6.1 in die Kommentare.