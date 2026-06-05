GTA 6: YouTuber besuchen Rockstar-Zentrale – Polizei widerspricht wichtigem Detail

Warten auf GTA 6 war für viele Fans schon vorher eine Geduldsprobe. Seit der Verschiebung auf November 2026 ist die Stimmung in Teilen der Community aber noch angespannter. Jeder vermeintliche Hinweis, jedes Geräusch aus Richtung Rockstar und jedes noch so kleine Gerücht wird seziert.

Nun sorgt ein neuer Vorfall rund um Rockstar North für Gesprächsstoff. Zwei YouTuber besuchten offenbar die Umgebung des Studios in Edinburgh, filmten vor dem Gebäude und machten den Vorfall später selbst zum Inhalt. Im Netz entstand schnell der Eindruck, die beiden hätten versucht, in die Rockstar-Zentrale zu gelangen.

Die Polizei stellt den Ablauf nun deutlich nüchterner dar.

Polizei bestätigt Einsatz vor Rockstar North

Bei Rockstar North handelt es sich um das Studio, das traditionell besonders eng mit der Entwicklung der „Grand Theft Auto“-Reihe verbunden ist. Entsprechend groß ist das Interesse der Fans an allem, was rund um den Standort in Edinburgh passiert.

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Laut Police Scotland ging am 26. Mai 2026 gegen 16:40 Uhr eine Meldung über zwei Männer ein, die vor einem Gebäude in der Holyrood Road filmten. Einsatzkräfte erschienen daraufhin vor Ort.

Eine Straftat wurde nach Angaben der Polizei jedoch nicht festgestellt. Stattdessen erhielten die Männer lediglich Hinweise beziehungsweise eine Belehrung.

Der entscheidende Satz der Polizeiaussage: Zu keinem Zeitpunkt hätten die Männer versucht, das Gebäude zu betreten.

Damit widerspricht die Darstellung der Behörden zumindest dem Eindruck, der online teilweise entstanden war. Aus einem dramatischen „Wir sind bei Rockstar reingegangen“-Moment wird nach offizieller Darstellung eher ein Fall von unerwünschtem Filmen vor einem sensiblen Firmenstandort.

Was behauptete der YouTuber?

Im Mittelpunkt steht unter anderem der deutsche YouTuber ÜberGaming. Er veröffentlichte ein Video über seine Reise nach Edinburgh, die zeitlich auf den 26. Mai fiel. Genau an diesem Tag sollte „GTA 6“ ursprünglich erscheinen, bevor Rockstar den Release auf den 19. November 2026 verschob.

In dem Video soll ein sehr kurzer Moment zu sehen sein, der den Eindruck erweckt, dass er sich dem Gebäude nähert oder es betritt. Anschließend wird offenbar auf Polizeikontakt verwiesen. Auch ein Bild mit Polizeibeamten wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall gezeigt.

ÜberGaming sprach sinngemäß davon, nun im echten Leben ein „Fünf-Sterne-Fahndungslevel“ bei Rockstar erreicht zu haben – eine Anspielung auf das bekannte Wanted-System aus „GTA“.

Genau diese Inszenierung dürfte der Grund sein, warum die Geschichte so schnell die Runde machte. Der Vorfall passt perfekt in die absurde Seite des aktuellen „GTA 6“-Hypes: Fans reisen zur Entwicklerzentrale, filmen vor Ort und verwandeln Polizeikontakt in Content.

Kein Einbruch, keine Straftat

Wichtig ist allerdings die Einordnung: Nach aktuellem Stand gibt es keine Bestätigung dafür, dass die YouTuber tatsächlich in geschützte Bereiche von Rockstar North eingedrungen sind. Die Polizei spricht ausdrücklich davon, dass keine Straftat festgestellt wurde.

Auch ein Versuch, das Gebäude zu betreten, wurde laut Police Scotland nicht festgestellt.

Damit sollte man bei Formulierungen wie „Einbruch“, „Infiltration“ oder „Eindringen“ vorsichtig sein. Diese Begriffe klingen zwar spektakulär, werden durch die offizielle Polizeiaussage aber nicht gedeckt.

Was übrig bleibt, ist trotzdem ein bemerkenswerter Vorfall: Zwei Content-Creator filmen vor dem Standort eines der geheimnisvollsten Studios der Branche, die Polizei wird informiert, und anschließend wird daraus eine weitere Episode im ohnehin völlig überhitzten „GTA 6“-Wartezimmer.

GTA-6-Hype wird immer extremer

Der Vorfall ist kein Einzelfall, sondern passt in ein größeres Bild. Seit Monaten zeigt sich, wie sehr „GTA 6“ die Aufmerksamkeit der Gaming-Community dominiert.

Jeder Trailer, jeder Rockstar-Post, jede Änderung auf offiziellen Webseiten und jeder vermeintliche Leak wird analysiert. Teilweise erreichen die Spekulationen ein Niveau, das kaum noch etwas mit normalem Fan-Interesse zu tun hat.

Zuletzt wurde sogar berichtet, dass Fans auf ungewöhnliche Methoden setzen, um Hinweise auf neue Trailer oder interne Aktivitäten bei Rockstar zu finden. Dazu sollen unter anderem Beobachtungen rund um die Büros des Studios gehören.

Dass jetzt ausgerechnet ein Besuch vor Rockstar North zum Polizeithema wurde, zeigt, wie dünn die Grenze zwischen leidenschaftlichem Interesse und unangemessenem Verhalten werden kann.

Rockstar bleibt beim Spiel extrem verschwiegen

Ein Grund für die angespannte Lage ist Rockstars Kommunikationsstrategie. Das Studio hält sich bei „GTA 6“ weiterhin stark zurück. Seit dem zweiten Trailer gibt es zwar mehr Eindrücke zu Vice City, Leonida, Jason, Lucia und der Spielwelt, doch viele zentrale Fragen bleiben offen.

Fans warten unter anderem auf:

neues Gameplay,

Trailer 3,

konkrete Details zu Spielsystemen,

Informationen zu Vorbestellungen,

mögliche Editionen,

technische Angaben zu PS5 und Xbox Series X|S,

und natürlich weitere Hinweise zu „GTA Online 2“ beziehungsweise dem nächsten Online-Modus.

Je länger Rockstar schweigt, desto stärker füllt die Community die Lücken selbst. Das führt zu Analysen, Theorien und kreativen Fan-Projekten – aber eben auch zu Aktionen, die Entwicklerinnen und Entwickler vor Ort belasten können.

Entwicklerstudios sind keine Fan-Attraktionen

So kurios der Fall zunächst klingt, er hat auch eine ernstere Seite. Entwicklerstudios sind Arbeitsplätze, keine öffentlichen Sehenswürdigkeiten. Gerade bei einem Projekt wie „GTA 6“ gelten hohe Sicherheitsstandards, weil Leaks für Rockstar enorme Folgen haben können.

Das Studio hat bereits in der Vergangenheit erlebt, wie sensibel der Umgang mit unfertigem Material ist. Der große Leak aus dem Jahr 2022 dürfte bis heute eine Rolle dabei spielen, wie stark Rockstar interne Abläufe schützt.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass Filmaufnahmen vor dem Gebäude Aufmerksamkeit erzeugen können. Selbst wenn keine Straftat vorliegt, dürfte Rockstar kaum Interesse daran haben, dass Fans oder Content-Creator vor der Zentrale auftauchen, Mitarbeitende filmen oder versuchen, aus der Umgebung Informationen abzuleiten.

Der Fall zeigt die absurde Wartezeit auf GTA 6

Am Ende ist die Geschichte weniger ein echter Skandal als ein weiteres Symptom des aktuellen „GTA 6“-Ausnahmezustands. Die Polizei bestätigte den Einsatz, stellte aber keine Straftat fest und widersprach dem Eindruck, dass die Männer versucht hätten, in das Gebäude zu gelangen.

Für die Community bleibt trotzdem ein kurioser Moment: Ausgerechnet an dem Tag, an dem „GTA 6“ ursprünglich erscheinen sollte, reisten Fans zur Rockstar-Zentrale und produzierten dort neuen Gesprächsstoff.

Bis zum Release am 19. November 2026 dürfte das nicht die letzte bizarre Geschichte rund um „GTA 6“ gewesen sein. Je länger Rockstar schweigt, desto lauter wird das Umfeld. Und manchmal reicht offenbar schon ein Smartphone vor dem falschen Gebäude, damit aus Fan-Hype ein Polizeieinsatz wird.