Jennifer English wird die Hauptfigur Gwendolyn im kommenden Fantasy-Rollenspiel Tides of Annihilation nicht länger sprechen. Die aus Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur: Expedition 33 bekannte Schauspielerin zieht sich aus persönlichen gesundheitlichen Gründen von der Rolle zurück.

Ganz verabschieden wird sie sich von dem Projekt allerdings nicht. Entwickler Eclipse Glow Games bestätigte, dass English das Team künftig in beratender Funktion unterstützen soll.

Eine Nachfolgerin wurde bereits gefunden, ihr Name soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Jennifer English möchte ihre Verpflichtungen reduzieren

Auf Instagram erklärte English, dass sie in letzter Zeit das Bedürfnis verspürt habe, langsamer zu machen und ihre zahlreichen Verpflichtungen neu zu bewerten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nach reiflicher Überlegung sei ihr klar geworden, dass sie Zeit benötige, um sich auszuruhen und besser auf ihre psychische und körperliche Gesundheit zu achten.

English zeigte sich zugleich dankbar dafür, seit den frühen Phasen an Tides of Annihilation beteiligt gewesen zu sein und mit dem Entwicklerteam zusammengearbeitet zu haben.

Weitere Einzelheiten zu ihrem Gesundheitszustand nannte sie nicht. Entsprechend sollte ihre Entscheidung vor allem als bewusst gesetzte persönliche Pause verstanden werden.

Gwendolyn wird neu besetzt

Eclipse Glow Games spricht von einer traurigen Nachricht, betont aber gleichzeitig, wie eng Jennifer English den Übergang begleitet habe.

Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Sprecherensembles soll sie dabei geholfen haben, geeignete Kandidatinnen für die Rolle von Gwendolyn zu finden. Ziel sei gewesen, eine Schauspielerin auszuwählen, die der Figur und ihrer bisherigen Ausrichtung treu bleibt.

Auf Empfehlung von English und anderen Beteiligten habe das Studio schließlich eine neue Sprecherin gefunden. Wer die Rolle übernimmt, verrät Eclipse Glow Games aktuell noch nicht.

Neue Stimme erstmals auf der Gamescom zu hören

Lange müssen Fans voraussichtlich nicht auf die Enthüllung warten. Die neue englische Stimme von Gwendolyn soll erstmals in einer spielbaren Demo von Tides of Annihilation zu hören sein, die für die Gamescom 2026 vorgesehen ist.

Darüber hinaus möchte das Studio im August ausgewählte Updates über seine offiziellen Kanäle veröffentlichen, in denen ebenfalls Ausschnitte der neuen Darbietung enthalten sein sollen.

Damit wird die Gamescom nicht nur für das Spiel selbst, sondern auch für die Neubesetzung der Hauptrolle zu einem wichtigen Termin.

Jennifer English bleibt als Beraterin beteiligt

Dass Jennifer English weiterhin beratend mitwirkt, dürfte den Wechsel für das Team erleichtern.

Als bisherige Stimme der Protagonistin war sie seit der frühen Entwicklungsphase an der Ausgestaltung von Gwendolyn beteiligt. Ihre Erfahrung mit der Figur kann der neuen Sprecherin helfen, Tonfall, Persönlichkeit und emotionale Ausrichtung beizubehalten.

Wie umfangreich ihre beratende Tätigkeit ausfallen wird, teilte das Studio nicht mit.

Fest steht lediglich, dass English nicht vollständig aus dem Projekt ausscheidet und die weitere Produktion unterstützen möchte.

Bekannt aus Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur

Jennifer English gehört inzwischen zu den bekanntesten englischsprachigen Sprecherinnen moderner Rollenspiele.

In Baldur’s Gate 3 verkörperte sie die Halbelfe Shadowheart, die zu den wichtigsten Begleitfiguren des Spiels gehört. In Clair Obscur: Expedition 33 sprach sie Maelle.

Weitere Rollen umfassen unter anderem Latenna in Elden Ring.

Durch diese Projekte entwickelte sich English innerhalb weniger Jahre zu einer gefragten Darstellerin im RPG-Genre. Umso nachvollziehbarer ist, dass eine wachsende Zahl paralleler Verpflichtungen irgendwann eine Neubewertung erforderlich machen kann.

Darum geht es in Tides of Annihilation

Tides of Annihilation ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel des von Tencent unterstützten Studios Eclipse Glow Games.

Im Mittelpunkt steht Gwendolyn, die sich durch eine zerstörte und von fantastischen Elementen verzerrte Version Londons kämpft. Das Spiel verbindet moderne Großstadtarchitektur mit Motiven aus der Artussage und setzt auf groß angelegte Kämpfe gegen übernatürliche Gegner.

Ursprünglich sollte Jennifer English dabei gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Aliona Baranova zu hören sein, die ebenfalls zum Sprecherensemble gehört.

Für welche Rolle Baranova vorgesehen ist und ob sich durch die Umbesetzung weitere Änderungen ergeben, wurde nicht näher erläutert.