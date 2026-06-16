Tales of Seikyu ist jetzt in Version 1.0 da – so gut läuft es auf Steam

Auf Steam sorgt gerade ein neues Wohlfühlspiel für Gesprächsstoff: Tales of Seikyu verbindet Cozy-Farming mit Fantasy-Transformationen und erinnert damit an eine Mischung aus Pokémon Pokopia und Stardew Valley. Wer auf entspannte Tagesabläufe, Sammel- und Fortschrittsloops sowie eine Prise Abenteuer steht, bekommt hier einen ungewöhnlichen Genre-Cocktail serviert.

Entwickelt wurde das Spiel von ACE Entertainment. Nach einer Early-Access-Phase seit dem 21. Mai 2025 ist nun die Vollversion da: Version 1.0 ist am 11. Juni 2026 erschienen und kommt bei der Community bislang gut an.

Starker Start auf Steam

Wie gut kommt Tales of Seikyu auf Steam an? Aktuell fallen die Rezensionen überwiegend positiv aus: Die jüngsten Nutzerwertungen stehen bei 87 Prozent positiver Empfehlungen. Dazu kommt ein für ein Singleplayer-Indie durchaus beachtlicher Peak von über 2.500 gleichzeitig aktiven Accounts, was auf einen gelungenen Launch und ordentliches Interesse in der Cozy-Szene hindeutet.

Spannend ist der Zeitpunkt auch deshalb, weil Pokémon Pokopia als frischer Genre-Verwandter für PC-Fans keine direkte Option ist, da das Spiel als Exklusivtitel auf Nintendo Switch 2 läuft. Wer das Grundgefühl aus Life-Sim und Kreaturen-Fantasie am Rechner sucht, findet mit Tales of Seikyu jetzt eine neue Alternative.

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Auch beim Preis wird zum Release nachgelegt: Tales of Seikyu kostet regulär 24,99 US-Dollar, wird zur Feier des 1.0-Starts aber zeitlich begrenzt um 30 Prozent reduziert. Die Aktion läuft bis zum 25. Juni 2026. Zusätzlich gibt es ein Bundle zusammen mit Starsand Island, das sich an Fans von Anime-Optik und Cozy-Life-Sims richtet.

Transformationen treffen auf Farmalltag

Was ist das besondere Gameplay-Feature? Der zentrale Twist sind Transformationen: In Tales of Seikyu findet ihr Schriftrollen, die euch in mythische Geistwesen verwandeln. Diese Formen sind nicht nur ein kosmetisches Gimmick, sondern bringen eigene Fähigkeiten mit, die sich aktiv im Spiel nutzen lassen.

Je nach Gestalt hilft euch das beim Bewirtschaften eurer Farm, beim Erkunden der offenen Spielwelt oder auch in Kämpfen gegen Gegner. Genau dieses Shapeshifting weckt Erinnerungen an Pokémon Pokopia, wo die Hauptfigur als Ditto ebenfalls andere Formen annehmen kann, um sich neue Möglichkeiten zu erschließen.

Transformationen über Schriftrollen, die neue Geistformen freischalten

Fähigkeiten für Farmarbeit, Erkundung und Kämpfe

Offene Welt als Bühne für Sammeln, Progression und Abenteuer

Stardew-Vibes, aber mit Anime-Look und Dating

Welche Inhalte erwarten Fans von Stardew Valley? Im Kern setzt Tales of Seikyu auf eine vertraute Sandbox-Schleife: Farming, Angeln, Kochen, Kämpfen, Rohstoffe sammeln und im Bergbau nach Material suchen. Auch erzählerisch geht es in eine ähnliche Richtung, denn die Hauptfigur entdeckt nach und nach eine Verbindung zwischen der eigenen Herkunft, dem Ort und seinen Geistern, unter anderem durch Gespräche.

Wer gern Beziehungen im Dorf knüpft, bekommt ebenfalls viel Stoff: Es gibt ein Dating-System mit insgesamt 20 романzierbaren NPCs. Visuell grenzt sich Tales of Seikyu klar von Stardew Valley ab, denn statt Pixeloptik setzt das Spiel auf eine 3D-Welt mit deutlich anime-inspiriertem Stil, was es in eine Ecke mit anderen Cozy-Titeln wie Starsand Island rückt.

Cozy-Loop mit Farmen, Angeln, Kochen, Kampf und Mining

Story um Ahnen, Ort und Geisterverbindungen

Dating-System mit 20 Romanzen-Optionen

3D-Anime-Ästhetik statt Pixelgrafik

Wie klingt Tales of Seikyu für euch: eher genau die Cozy-Mischung, auf die ihr gewartet habt, oder zu viel Crossover zwischen Farming und Fantasy? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.