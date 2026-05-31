Die Entwicklung von Grand Theft Auto VI läuft bereits seit vielen Jahren. Entsprechend stellt sich die Frage, was nach dem Release mit dem Team hinter dem wohl größten Spiel der Branche passiert.

Während es in der Spieleindustrie immer wieder zu Entlassungen oder Abgängen nach großen Projekten kommt, sieht Take-Two-Chef Strauss Zelnick dafür bei Rockstar Games aktuell keinen Anlass.

„Wir haben nach dem Release noch viel Arbeit vor uns“

Im Gespräch mit The Game Business wurde Zelnick gefragt, ob er nach dem Launch von GTA 6 mit einer größeren Fluktuation innerhalb des Rockstar-Teams rechne.

Seine Antwort fiel eindeutig aus.

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Das sehen wir in unserem Unternehmen nicht.

Laut Zelnick verfügt Rockstar Games über eine außergewöhnlich niedrige Mitarbeiterfluktuation.

Wir haben eine sehr niedrige Fluktuationsrate bei Rockstar.

Auch konzernweit liege Take-Two deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

Die Fluktuationsrate von Take-Two insgesamt liegt etwa bei der Hälfte des Branchendurchschnitts.

GTA 6 ist mit dem Launch nicht vorbei

Früher endete die Arbeit an vielen Spielen weitgehend mit der Veröffentlichung. Heute sieht die Situation jedoch anders aus.

Große Blockbuster werden oft über Jahre hinweg mit Updates, neuen Inhalten und technischem Support versorgt. Genau darauf verweist auch Zelnick.

Wir haben nach dem Launch von GTA 6 noch eine Menge Arbeit vor uns.

Deshalb erwartet der CEO aktuell keine größeren Veränderungen bei der Zusammensetzung des Teams.

Ich habe keinen Grund zu glauben, dass wir Veränderungen bei der Teamzusammensetzung sehen werden.

GTA Online 2 dürfte Jahre an Unterstützung benötigen

Zelnick nennt zwar keine konkreten Projekte, doch die Aussage überrascht kaum.

Schon Grand Theft Auto Online wurde über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mit neuen Inhalten versorgt. Viele Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Rockstar bei GTA 6 einen ähnlichen oder sogar noch umfangreicheren Ansatz verfolgen wird.

Neben der eigentlichen Kampagne dürfte vor allem der Online-Modus langfristig Ressourcen binden.

Dazu kommen:

Patches und Fehlerbehebungen

neue Inhalte

technische Optimierungen

Live-Events

Plattform-Support

mögliche zukünftige Erweiterungen

Entsprechend wäre es wenig überraschend, wenn ein großer Teil des Teams auch Jahre nach dem Release weiter an GTA 6 arbeitet.

Eine ungewöhnliche Aussage in schwierigen Zeiten

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Spielebranche weiterhin mit zahlreichen Entlassungswellen kämpft.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche große Publisher Stellen abgebaut – teilweise trotz erfolgreicher Veröffentlichungen und hoher Gewinne.

Genau deshalb sorgt Zelnicks Optimismus für Aufmerksamkeit.

Viele Entwickler verlassen Studios nach dem Abschluss eines Großprojekts freiwillig oder werden im Zuge von Umstrukturierungen versetzt. Laut Take-Two scheint Rockstar Games hiervon jedoch deutlich weniger betroffen zu sein als viele andere Unternehmen.

Rockstar arbeitet bereits an der Zukunft

Hinzu kommt, dass GTA 6 vermutlich nicht das einzige große Projekt innerhalb des Rockstar-Netzwerks bleibt.

Schon jetzt wird darüber spekuliert, welche Projekte nach dem Release folgen könnten. Genannt werden immer wieder:

neue Inhalte für GTA 6

die langfristige Zukunft des Online-Modus

mögliche Remaster älterer Rockstar-Spiele

ein potenzielles neues Red Dead Redemption-Projekt

Offiziell bestätigt wurde davon bislang nichts. Dennoch macht Zelnicks Aussage deutlich, dass Rockstar den Launch von GTA 6 offenbar nicht als Endpunkt betrachtet, sondern als Beginn einer neuen, langfristigen Phase.

GTA 6 bleibt Rockstars größtes Projekt aller Zeiten

Mit dem Release von GTA 6 am 26. November 2026 steht Rockstar Games vor einem der wichtigsten Momente seiner Geschichte.

Die Erwartungen sind enorm, die Entwicklungszeit war außergewöhnlich lang und die Aufmerksamkeit der gesamten Branche richtet sich auf den Titel.

Nach Ansicht von Strauss Zelnick wird die Arbeit für Rockstar jedoch nicht mit dem Veröffentlichungstag enden. Stattdessen scheint das Studio bereits jetzt davon auszugehen, GTA 6 noch viele Jahre nach dem Launch aktiv weiterzuentwickeln.