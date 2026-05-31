Crimson Desert Update 1.09 bringt Controller-Remapping und 30 neue Pets

Crimson Desert hat am 29. Mai 2026 das Update 1.09 erhalten und schraubt damit an vielen Stellschrauben gleichzeitig. Der Patch ist auf fast allen Plattformen ab sofort verfügbar und bringt neben Bugfixes auch neue Features für Steuerung, Begleiter, Skills, UI und Grafikoptionen. Eine Ausnahme gibt es allerdings beim Rollout: Auf dem Mac App Store ist das Update noch in Arbeit und soll erst später nachgereicht werden.

Seit dem Release im März 2026 hat Pearl Abyss das Open-World-Action-Adventure in kurzer Taktung aktualisiert. Update 1.09 ist dabei bereits der 21. Patch nach Launch und folgt auf Version 1.08 vom 22. Mai 2026, die zuvor neue Inhalte und weitere Anpassungen ins Spiel brachte.

Steuerung, Patch-Verfügbarkeit und die wichtigsten Neuerungen

Was ist das wichtigste Feature in Update 1.09? Ganz oben auf der Liste steht die neue Controller-Tastenbelegung: Ab sofort könnt ihr die Standardbelegung frei ummappen. Das ist eine direkte Antwort auf eines der häufigsten Community-Themen der letzten Wochen, denn viele empfanden die Steuerung als unnötig verschachtelt und in manchen Situationen einfach zu sperrig.

Die Funktion kommt für manche Veteranen zwar spät, kann aber gerade für Neueinsteiger und Rückkehrer ein echter Komfortgewinn sein. Passend dazu wurden auch mehrere kleinere Kontrollprobleme behoben, etwa versehentliches Auslösen des Foto-Modus oder Tool-Einschränkungen in bestimmten Situationen.

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Plattform Status von Update 1.09 Steam (PC) Jetzt verfügbar Steam (Mac) Jetzt verfügbar PlayStation Jetzt verfügbar Xbox Jetzt verfügbar Epic Games Store Jetzt verfügbar Mac App Store Später verfügbar, derzeit in Arbeit

Zusätzlich erweitert Patch 1.09 das Haustier-System deutlich: Rund 30 neue Arten kleiner Tiere lassen sich nun als Begleiter registrieren. Dazu kommen neue Animationen, die das Aufheben und Absetzen bestimmter Pets natürlicher wirken lassen.

Pets, Skills und große Systemverbesserungen

Welche Inhalte erweitert Update 1.09 konkret? Neben den neuen registrierbaren Kleintieren gibt es neue Skills für Oongka und Damiane. Die Eingabekommandos entsprechen dabei Kliffs Blinding Flash Finisher, also dem schweren Angriff während Blinding Flash.

Unter der Standardbelegung wird der Finisher auf dem Controller ausgelöst, indem ihr RB und LB haltet, dann nur RB loslasst und anschließend schnell wieder RB haltet, um den Fokus zu starten. Auf Maus und Tastatur entspricht das CTRL plus linke Maustaste.

Bei den größeren inhaltlichen und systemischen Verbesserungen stopft Pearl Abyss außerdem einige Lücken, die im Alltag aufgefallen sind. Dazu zählen Korrekturen rund um Charakteranpassung, Wissensfortschritt, Nebenmodi und sogar ungewöhnliche KI-Momente in der Wildnis.

Problem behoben, bei dem das Prüfen von Farben beim Färben und in der Charakteranpassung je nach Lichtquellen in der Umgebung schwierig war.

Problem behoben, bei dem legendäre Fische gespendet werden konnten.

Problem behoben, bei dem bestimmte Herausforderungen trotz erlangtem Wissen nicht abgeschlossen wurden.

Problem behoben, bei dem der Modus Pond Management in bestimmten Situationen nicht betreten werden konnte.

Problem behoben, bei dem die Steuerung nicht mehr reagierte, wenn die Figur starb, nachdem man das Pond Management Menü während eingehendem Schaden geöffnet hatte.

Problem behoben, bei dem Bären Fische vom Boden fressen wollten, dies aber nicht schafften.

Im Zuge laufender Verbesserungen wurden bestimmte 2D-Visual-Assets ersetzt, um besser zur Art-Direction des Spiels zu passen.

Bugfixes für Farming, Kampf, UI, Grafik, Lokalisierung und Technik

Welche Probleme behebt Patch 1.09 im Detail? Das Update ist voll mit Quality-of-Life-Verbesserungen und Fehlerkorrekturen, die sich über mehrere Bereiche verteilen. Besonders auffällig: Farming wird komfortabler, einige Tools verhalten sich zuverlässiger und auch im Kampf werden Spirit-Kosten sowie ungewollte Skill-Nutzung korrigiert.

Major Control Improvements

Farming verbessert, sodass Samen nun Quickslots zugewiesen und daraus genutzt werden können.

Problem behoben, bei dem man beim Untersuchen von Gegenständen in den Foto-Modus wechseln konnte.

Problem behoben, bei dem die Magic Scythe nicht genutzt werden konnte, wenn das Inventar voll war.

Problem behoben, bei dem die Scythe in sicheren Zonen nicht genutzt werden konnte.

Problem behoben, bei dem der Mining Knuckledrill nicht genutzt werden konnte, während man sich an einer Wand festhielt.

Major Combat und Action Improvements

Problem behoben, bei dem Evasive Kick im unbewaffneten Zustand keinen Spirit verbrauchte.

Problem behoben, bei dem Blinding Flash Finisher auch mit zu wenig Spirit nutzbar war.

Die Höhe des Stagger-Meter-Anstiegs durch Quaking Fury angepasst.

Major UI Improvements

Dispatch-UI verbessert, sodass Kameraden mit den für Missionen nötigen Skills oben erscheinen.

Beim wiederholten Ausführen einer Mission wird nun Repeating Mission in der UI angezeigt.

Der Cursor verschwindet nun beim Untersuchen von Dokumenten.

Problem behoben, bei dem die Anzahl der Kameraden in der Lagerressourcen-UI als 0 angezeigt wurde.

Problem behoben, bei dem das QTE-Eingabesymbol nicht erschien, wenn bestimmte Eingabeoptionen angepasst wurden.

Problem behoben, bei dem die UI einfrieren konnte, wenn man nach einer Rückkehr zum Titelbildschirm aufgrund eines Fehlers in bestimmten Situationen erneut ins Spiel ging.

Problem behoben, bei dem die Interaktion Clean auch bei Fischen angezeigt wurde, die nicht gereinigt werden können.

Major Graphics and Settings Improvements

Problem behoben, bei dem Schatten einiger weit entfernter Objekte nicht korrekt gerendert wurden, wenn Raytraced Light Shadows aktiviert war.

Problem behoben, bei dem die Option Raytraced Light Shadows nicht angewendet wurde.

Major Localization Improvements

Verschiedene Lokalisierungsfehler behoben und die Übersetzungsqualität über alle Sprachen hinweg verbessert.

Other Improvements

Problem behoben, bei dem Audio beim Untersuchen bestimmter Dokumente wie Bücher und Steckbriefe abgespielt wurde, wenn die Sprachausgabe auf Englisch gestellt war.

Problem behoben, bei dem Soundeffekte beim Kochen mit einem speziellen Kochwerkzeug nicht abgespielt wurden.

Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich abstürzen konnte, wenn man im Crafting-UI auf den Tab für das Tree Branch Rezept wechselte.

Problem behoben, bei dem wiederholte elementarverstärkte Angriffe auf Sanctum Cores deren Effekte stapeln konnten, was die Performance senkte.

Unnatürliche Animationen beim Ausweichen während eines Falls aus großer Höhe behoben.

Problem behoben, bei dem Landeanimationen in bestimmten Situationen unnatürlich wirkten.

Problem behoben, bei dem die Animation beim Ablegen einer Leiche unnatürlich wirkte, wenn man beim Schwimmen mit einer Leiche mit etwas anderem interagierte.

Problem behoben, bei dem Ausrüstung transparent erschien, wenn man zu einem anderen Werkzeug wechselte, während ein Tool gezogen war.

Problem behoben, bei dem die Ausrüstung beim Angreifen auf eine andere Waffe wechselte, wenn bestimmte Tools ausgerüstet waren.

Wie wichtig ist euch frei belegbares Controller-Remapping in Crimson Desert, und welche Änderung aus Patch 1.09 spürt ihr im Gameplay am stärksten? Schreibt es gern in die Kommentare.