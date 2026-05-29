Nach der offiziellen Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 4 hat Activision nun sämtliche Vorbesteller-Inhalte und Editionen vorgestellt. Neben der Standard Edition erscheint auch eine umfangreiche Vault Edition mit exklusiven Operatoren, Waffen, BlackCell-Zugang und weiteren Extras.

Besonders interessant: Erstmals führt Activision einen 10-Prozent-Loyalitätsrabatt für langjährige Call-of-Duty-Spieler ein.

Ab sofort vorbestellbar

Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (Battle.net)

PC (Steam)

Xbox PC

Nintendo Switch 2 (Vorbestellungen folgen später)

PS4 und Xbox One werden nicht mehr unterstützt. Auch ein Release im Game Pass zum Launch ist derzeit nicht geplant.

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Welche Editionen gibt es?

Activision bietet insgesamt drei Versionen an:

Digital Standard Edition

Die günstigste digitale Version enthält:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Frühzugang zur Open Beta

Hunter Killer Operator Skin

Physische Standard Edition

Für Sammler gibt es weiterhin eine klassische Disc-Version für:

PlayStation 5

Xbox Series X

Die Inhalte entsprechen weitgehend der Standard Edition inklusive Open-Beta-Zugang.

Vault Edition

Die teuerste Version richtet sich an Hardcore-Fans und enthält zahlreiche exklusive Inhalte:

Vollversion von Modern Warfare 4

Frühzugang zur Open Beta

Hunter Killer Operator Skin

Hostile Alliance Operator Pack

Special Forces Operator Pack

Signature Weapon Collection

1 Saison BlackCell

DMZ Deployment Bonus

10 Prozent Rabatt für langjährige Call-of-Duty-Spieler

Eine der größten Überraschungen ist der neue Loyalitätsrabatt.

Wer bereits frühere Call-of-Duty-Spiele besitzt und gespielt hat, kann die Vault Edition mit 10 Prozent Rabatt erwerben. Die Aktion gilt ausschließlich für digitale Vorbestellungen der Vault Edition.

Zu den unterstützten Spielen gehören:

Modern Warfare (2019)

Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Black Ops Cold War

Vanguard

Modern Warfare II

Modern Warfare III

Black Ops 6

Black Ops 7

Der Rabatt wird automatisch angezeigt, wenn die Vorbestellung über dasselbe Plattformkonto erfolgt, auf dem eines dieser Spiele gespielt wurde.

Open Beta: Vorbesteller dürfen früher spielen

Unabhängig von der gewählten Edition erhalten alle Vorbesteller früheren Zugang zur Open Beta.

Digitale Käufer erhalten den Zugang automatisch. Käufer der physischen Version erhalten einen Beta-Code über den Händler. Einen genauen Termin für die Beta hat Activision bislang noch nicht genannt.

Hunter Killer Operator Skin sofort verfügbar

Wer die digitale Standard Edition oder die Vault Edition vorbestellt, erhält den exklusiven Hunter Killer Operator Skin.

Das Besondere: Der Skin wird nicht erst mit Modern Warfare 4 freigeschaltet, sondern kann sofort in:

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Warzone

genutzt werden. Zum Release steht er dann zusätzlich in Modern Warfare 4 zur Verfügung.

Die exklusiven Inhalte der Vault Edition

Hostile Alliance Operator Pack

Die Vault Edition enthält vier bekannte Operatoren:

Price

Ghost

Valeria

Blix

Für Price und Valeria gibt es zusätzlich Varianten mit und ohne Maske.

Special Forces Operator Pack

Zusätzlich erhalten Spieler vier internationale Spezialeinheiten:

COM SFT (Frankreich)

KSK Amphibious (Deutschland)

South Korean Special Forces

SAS (Großbritannien)

Jeder Operator besitzt eine eigene Sprachvertonung in der jeweiligen Landessprache.

Fünf exklusive Waffen mit Spezialaufsätzen

Ein weiterer Bestandteil der Vault Edition ist die sogenannte Signature Weapon Collection.

Sie umfasst:

Waffe Blueprint Kastov 762 Voltspine ISO Nightshade La Sombra Venenosa Rezi 12 Shattered Code Oris 8.6 Volt-Edge Combat Knife Sombra Besada

Alle vier Schusswaffen verfügen zusätzlich über sogenannte Apex Attachments, die das Verhalten der Waffen teilweise drastisch verändern.

Besonders auffällig:

Kastov Arc verschießt elektromagnetische Impulse gegen Fahrzeuge und Elektronik.

ISO Trace markiert getroffene Gegner automatisch.

Rezi Enforcer nutzt explosive Slugs.

Oris Razor integriert versteckte Wurfmesser direkt am Gewehr.

BlackCell ist bereits enthalten

Die Vault Edition beinhaltet außerdem eine komplette Saison BlackCell.

Darin enthalten sind:

Battle Pass

20 Tier-Sprünge

1.100 COD Points

exklusive Operatoren

zusätzliche Waffenbaupläne

spezielle BlackCell-Varianten von Battle-Pass-Inhalten

DMZ-Spieler erhalten zusätzliche Boni

Da DMZ in Modern Warfare 4 zurückkehrt, erhalten Besitzer der Vault Edition zusätzlich einen exklusiven DMZ Deployment Bonus.

Die genauen Inhalte wurden bislang noch nicht vorgestellt. Activision will dazu später weitere Informationen veröffentlichen.

Upgrade auf die Vault Edition möglich

Wer zunächst nur die Digital Standard Edition kauft, kann später auf die Vault Edition upgraden.

Der Preis für das Upgrade liegt bei:

30 US-Dollar beziehungsweise dem regionalen Gegenwert.

Der Loyalitätsrabatt gilt allerdings nur für den direkten Kauf der Vault Edition und nicht für spätere Upgrades.

Vorbestellungen laufen bereits

Vorbestellungen sind seit dem 28. Mai auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Nintendo-Switch-2-Spieler müssen sich noch etwas gedulden. Activision will weitere Informationen zu den Vorbestellungen für Nintendos neue Konsole im Laufe des Sommers bekannt geben.