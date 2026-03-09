Resident Evil: Insider verrät mögliche Roadmap bis 2031 – Remakes und Resident Evil 10 geplant

Ein neuer Leak liefert spannende Einblicke in die mögliche Zukunft der beliebten Horrorreihe von Capcom. Laut dem bekannten Insider AestheticGamer könnten in den kommenden Jahren mehrere neue Projekte rund um Resident Evil erscheinen – darunter Remakes, DLCs und sogar bereits ein möglicher Nachfolger zu Resident Evil 9.

Besonders interessant ist dabei ein möglicher Zeitplan, der sich über mehrere Jahre erstrecken könnte. Demnach arbeitet Capcom bereits am nächsten großen Serienteil nach Resident Evil 9, während parallel mehrere Remakes vorbereitet werden sollen.

Resident Evil 10 könnte erst Ende des Jahrzehnts erscheinen

Der Insider behauptet, dass sich der nächste große Teil der Reihe bereits in Entwicklung befindet. Dabei handelt es sich um das Spiel, das in der Community derzeit oft als Resident Evil 10 bezeichnet wird.

Ein Release könnte jedoch noch weit entfernt sein. Laut den Angaben peilt Capcom aktuell das Jahr 2029 an, sofern die Entwicklung ohne größere Probleme verläuft. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass sich der Termin auch weiter nach hinten verschieben könnte. Im ungünstigsten Fall wäre sogar ein Release erst 2031 denkbar.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Titel selbst dürfte dabei vermutlich nicht offiziell „Resident Evil 10“ heißen, da Capcom bei den letzten Spielen häufiger auf Untertitel gesetzt hat.

DLC für Resident Evil 9 bereits in Arbeit

Parallel arbeitet Capcom offenbar auch an neuen Inhalten für Resident Evil 9. Laut dem Insider befindet sich zumindest ein DLC bereits in Entwicklung.

In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, dass mehrere Erweiterungen geplant sein könnten. Diese Informationen relativierte der Insider jedoch. Ihm zufolge gibt es derzeit nur Hinweise auf ein einzelnes DLC-Projekt, über dessen Inhalte allerdings noch kaum Details bekannt sind.

Mehrere Remakes sollen geplant sein

Neben neuen Hauptteilen scheint Capcom weiterhin stark auf Remakes zu setzen. Laut den Angaben könnte als nächstes ein Remake von Resident Evil Code: Veronica erscheinen.

Dieses Projekt könnte möglicherweise noch im Laufe des Jahres angekündigt werden, während der Release aktuell für 2027 angepeilt sein soll.

Ein weiteres Remake soll sich ebenfalls in Entwicklung befinden. Dabei handelt es sich laut Leak um eine Neuauflage von Resident Evil Zero. Dieses Projekt könnte demnach ein mögliches Releasefenster im Jahr 2028 haben.

Gleichzeitig widerspricht der Insider Gerüchten über ein Remake von Resident Evil 5. Ein solches Projekt soll aktuell nicht aktiv entwickelt werden.

Remake von Resident Evil 1 noch in weiter Ferne

Auch ein weiteres Remake des Serienanfangs scheint intern diskutiert zu werden. Dabei geht es um eine Neuauflage des Originals von Resident Evil.

Dieses Projekt soll sich jedoch noch in einer sehr frühen Phase befinden. Selbst wenn die Entwicklung ohne größere Probleme verlaufen würde, könnte ein Release laut Insider erst in vier bis sieben Jahren realistisch sein.

Mehrere Resident-Evil-Projekte wurden offenbar gestrichen

Neben den geplanten Spielen soll Capcom in den vergangenen Jahren auch mehrere Projekte eingestellt haben.

Zu den angeblich gestrichenen Titeln zählen laut Leak:

ein Spiel rund um den Söldner HUNK

ein geplanter Teil der Reihe Resident Evil Revelations mit Rebecca Chambers

eine Multiplayer-Version von Resident Evil 9

ein Projekt mit dem Namen Resident Evil Outrage

Letzteres soll sich laut Insider um ein Spiel mit Albert Wesker gedreht haben. Die Geschichte hätte nach den Ereignissen von Code Veronica angesetzt und den Charakter unter einem neuen Alias begleitet.

Viele Pläne, aber keine offizielle Bestätigung

Wie bei Insider-Berichten üblich wurden diese Informationen bislang nicht offiziell von Capcom bestätigt. Dennoch geben sie einen möglichen Ausblick darauf, wie sich die Zukunft der Resident-Evil-Reihe in den kommenden Jahren entwickeln könnte.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, dürfte Fans der Serie eine lange Reihe neuer Projekte erwarten – von klassischen Remakes bis hin zu neuen Hauptteilen.

Wie steht ihr zu den möglichen Plänen: Würdet ihr euch zuerst ein Remake von Code Veronica wünschen oder lieber direkt Resident Evil 10 spielen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.