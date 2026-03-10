PS Plus Extra im März 2026 – Gerüchte um Final Fantasy 16 und Dragons Dogma 2

Am Mittwoch, den 11. März 2026, kündigt Sony die neuen Spiele an, die im Laufe des Monats in den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium wandern sollen. Wie üblich brodelt die Gerüchteküche schon am Vortag, diesmal mit besonders großen Namen.

In den vergangenen Stunden tauchten auf X Spekulationen auf, wonach gleich zwei Rollenspiel-Schwergewichte im März Teil des Extra-Angebots werden könnten: Final Fantasy 16 und Dragon’s Dogma 2. Klingt nach einem Traum-Monat, ist aktuell aber noch mit Vorsicht zu genießen.

Ursprung und Dynamik der aktuellen Gerüchte

Woher kommen die Gerüchte rund um Final Fantasy 16 und Dragon’s Dogma 2? Ausgelöst wurden sie auf X durch den Nutzer BlueGamingSA, der ohne Quellenangabe behauptete, beide Spiele würden im März im PS-Plus-Extra-Paket enthalten sein.

Der Beitrag verbreitete sich schnell, wurde breit diskutiert und landete dadurch auch bei Dealabs-Leakern, die in der Vergangenheit häufig richtig lagen. Diese konnten die Behauptung jedoch nicht bestätigen und bremsten die Erwartungshaltung entsprechend.

Auch Billbil-kun meldete sich zu Wort und ordnete den Ursprung ein. Er verwies darauf, dass der genannte Account der erste gewesen sei, der das Gerücht öffentlich postete, und dass er selbst davon gehört habe, aktuell aber noch Dinge prüfe.

Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, aber das ist der erste Account, der es gepostet hat. Ich habe davon gehört und prüfe ein paar Dinge, kann aber nicht versprechen, dass ich eine vollständige Antwort bekomme.

Warum aktuell vor allem Spekulationen im Umlauf sind

Warum sollten Abonnenten die Gerüchte nicht zu hoch hängen? Weil sich bei genauerem Hinsehen ein Teil der aktuellen Welle offenbar auf ein klassisches Kandidaten-Sammeln zurückführen lässt. Nutzer, die den Spuren nachgingen, stießen dabei auf die Website Area Jugones.

Dort wurden Final Fantasy 16 und Dragon’s Dogma 2 als mögliche Neuzugänge ins Spiel gebracht, allerdings nicht als Ergebnis von Insiderinformationen, sondern als Auswahl an Titeln, die grundsätzlich als Kandidaten denkbar wären. In derselben Aufzählung fielen zudem das Remake von Resident Evil 4 und Star Wars: Outlaws.

Final Fantasy 16

Dragon’s Dogma 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars: Outlaws

Unterm Strich heißt das: Ja, große Namen sind im PS-Plus-Katalog jederzeit möglich, aber die aktuell kursierende Kombination wirkt vor allem wie ein Momentum aus Social Media, Wunschdenken und weitergereichten Listen.

Wann Sony Klarheit schafft

Wann werden die PS-Plus-Extra- und Premium-Neuzugänge offiziell enthüllt? Sony stellt die neuen Spiele am Mittwochabend, den 11. März 2026, voraussichtlich gegen 17:30 Uhr vor. Spätestens dann ist klar, ob im März tatsächlich ein RPG-Doppelschlag ansteht oder ob am Ende ganz andere Titel die Liste anführen.

Bis dahin lohnt es sich, die Erwartungen realistisch zu halten und eher auf die offizielle Ankündigung zu warten, statt sich von einzelnen Posts auf X zu früh hochziehen zu lassen.

Welche Spiele würdet ihr euch für PlayStation Plus Extra im März 2026 am meisten wünschen, und würdet ihr euch über Final Fantasy 16 oder Dragon’s Dogma 2 im Katalog freuen? Schreibt es gern in die Kommentare.