PS Plus teurer – Sony fragt per Umfrage, ob Nutzer ihr Abo verlängern wollen

Sony hat PlayStation Plus im Mai 2026 erneut teurer gemacht und will kurz danach wissen, wie zufrieden die Community mit dem Service ist. Dafür verschickt Sony aktuell Umfragen, die sich quer durch alle PS-Plus-Stufen ziehen und unter anderem abklopfen, ob ihr euer Abo nach Ablauf überhaupt noch verlängern wollt.

Der Schritt kommt in einer Phase, in der Preisanpassungen bei PlayStation zuletzt häufiger Thema waren. Entsprechend aufmerksam wird jetzt beobachtet, ob Sony auf das Feedback reagiert oder die Preispolitik bei PS Plus weiter als gesetzt betrachtet.

Die jüngste Preisanpassung bei PlayStation Plus

Welche PS-Plus-Abos wurden teurer? Betroffen sind laut den aktuellen Berichten vor allem die 1-Monats- und 3-Monats-Pläne, die im Mai 2026 angehoben wurden. Damit trifft es genau die Laufzeiten, die viele zum spontanen Reinschnuppern nutzen oder um kurzfristig Multiplayer freizuschalten.

Wie groß der Aufschlag im Einzelfall ausfällt, hängt von der jeweiligen Stufe ab. In der Kommunikation rund um die Anpassung ist von Erhöhungen im Bereich von bis zu 12 Prozent für die genannten Laufzeiten die Rede.

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Warum ist das für PS5-Nutzer so relevant? Für viele ist PS Plus weiterhin die Voraussetzung, um auf PS5 online zu spielen. Dadurch wirkt das Abo im Alltag schnell wie ein Pflichtposten, selbst wenn man einzelne Zusatzfeatures wie den Spielekatalog oder die monatlichen Titel gar nicht regelmäßig nutzt.

Sonys Umfrage zur Zufriedenheit nach der Preiserhöhung

Was fragt Sony in der PS-Plus-Umfrage ab? In der aktuellen Befragung geht es laut Berichten darum, ob ihr insgesamt zufrieden seid und wie ihr einzelne Bausteine des Angebots bewertet. Der Preis wird dabei nicht zwingend als direkter Punkt genannt, dürfte aber klarer Kontext der Aktion sein.

Zu den Themen, die abgefragt werden, zählen unter anderem:

Zufriedenheit mit dem Abo insgesamt

Wahrscheinlichkeit, das Abonnement nach Ablauf zu verlängern

Feedback, wie sich PS Plus verbessern sollte

Zufriedenheit mit einzelnen Features wie Online-Gameplay und monatlichen Spielen

Was kann Sony mit den Antworten anfangen? Je nachdem, wie deutlich die Rückmeldungen ausfallen, könnte das Einfluss darauf haben, wie Sony PS Plus künftig ausrichtet. Das kann von Anpassungen beim Content über Änderungen am Modell bis hin zu stärkerer Differenzierung zwischen Essential, Extra und Premium reichen.

Stimmung in der Community und mögliche Folgen

Wie fällt die Reaktion auf die Preiserhöhung aus? Auf Social Media war die Resonanz rund um die Ankündigung überwiegend negativ. Ein häufig genannter Punkt: Viele empfinden es als falsches Timing, wenn auf der einen Seite Abo-Kosten steigen, während Konkurrenzangebote in manchen Fällen günstiger werden oder attraktiver wirken.

Außerdem liest man immer wieder zwei konkrete Konsequenzen, die einige für sich ziehen wollen:

komplett kündigen, wenn das Abo ausläuft

auf PS Plus Essential downgraden, um vor allem Multiplayer zu behalten

Unterm Strich trifft Sony damit einen sensiblen Bereich: Abo-Dienste leben davon, dass Preis und Gegenwert über Jahre stimmig wirken. Sobald sich das Gefühl einschleicht, dass man vor allem für die Online-Pflicht zahlt, wird jede Erhöhung automatisch zur Grundsatzdiskussion.

Wie seht ihr PS Plus aktuell: Passt der Gegenwert für euch noch, oder überlegt ihr nach der Mai-2026-Erhöhung zu kündigen oder zu downgraden? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.