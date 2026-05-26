Sony startet am 27. Mai offiziell die diesjährigen Days of Play 2026. Bis zum 10. Juni erwartet PlayStation-Fans eine der größten Rabattaktionen des Jahres mit Angeboten auf Hardware, Zubehör, PlayStation Plus und zahlreiche Spiele.

Besonders interessant: Neben klassischen Store-Rabatten gibt es auch Preisnachlässe auf PlayStation-Plus-Abos, zusätzliche Vorteile für bestehende Mitglieder und erstmals über 40 spielbare Indie-Demos für Extra- und Premium-Abonnenten.

Rabatte auf Zubehör und Hardware

Während der Aktion reduziert Sony verschiedene Zubehörprodukte für die PS5.

Zu den Angeboten gehören unter anderem:

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PlayStation VR2

PULSE Explore Wireless-Ohrhörer

PULSE Elite Wireless-Headset

DualSense Edge Wireless-Controller

Access Controller

ausgewählte DualSense-Controller

Zusätzlich erhalten PlayStation-Plus-Mitglieder in Deutschland und weiteren europäischen Ländern bei Bestellungen über PlayStation Direct fünf Prozent Rabatt auf PS5-Hardware und Zubehör.

Große Spiele im Angebot

Auch im PlayStation Store startet morgen eine umfangreiche Rabattaktion.

Sony nennt bereits mehrere prominente Titel, die Teil der Days of Play sein werden:

Ghost of Yōtei

Resident Evil Requiem

Battlefield 6

Assassin’s Creed Shadows

Darüber hinaus werden auch zahlreiche Indie-Spiele reduziert angeboten. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten auf ausgewählte Titel zusätzliche Rabatte. Genannt werden unter anderem:

Cairn

Kena: Bridge of Spirits

Balatro

Bis zu 33 Prozent Rabatt auf PlayStation Plus

Auch beim Abo-Service selbst gibt es Aktionen.

Neue Mitglieder erhalten während der Days of Play bis zu 33 Prozent Rabatt auf eine zwölfmonatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft.

Bestehende Essential- oder Extra-Abonnenten können außerdem mit 33 Prozent Preisnachlass auf Premium upgraden.

Über 40 Indie-Spiele kostenlos testen

Eine der spannendsten Neuerungen richtet sich an Extra- und Premium-Mitglieder.

Während der Aktion stehen mehr als 40 Indie-Demos und Testversionen zur Verfügung. Zu den Highlights zählen:

Baby Steps

Lumines Arise

Clair Obscur: Expedition 33

Gerade Clair Obscur zählt aktuell zu den erfolgreichsten Überraschungen des Jahres und dürfte für viele Spieler das interessanteste Testangebot darstellen.

Turniere und kostenlose Avatare

Zusätzlich veranstaltet Sony spezielle Days-of-Play-Turniere für PlayStation-Plus-Mitglieder.

Unter anderem werden Wettbewerbe in:

EA Sports FC 26

Astro Bot

Gran Turismo 7

angeboten. Teilnehmer können exklusive Avatare und weitere Belohnungen freischalten.

Zwei Wochen voller Angebote

Die Days of Play 2026 laufen offiziell vom 27. Mai bis zum 10. Juni 2026. Für viele PlayStation-Spieler dürfte die Aktion die beste Gelegenheit vor dem Sommer sein, um PlayStation Plus günstiger abzuschließen oder Spiele und Zubehör mit Rabatt mitzunehmen.

Besonders die Kombination aus PS-Plus-Angeboten, Indie-Demos und Store-Rabatten macht die diesjährige Aktion zu einer der umfangreichsten Days-of-Play-Kampagnen der letzten Jahre.