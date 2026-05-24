Die Preise für Gaming-Hardware steigen, neue Konsolen werden immer teurer und viele Spieler fragen sich inzwischen, ob die aktuelle Generation überhaupt noch massentauglich ist. Doch ausgerechnet vor dem Release von Grand Theft Auto 6 zeigt sich Strauss Zelnick demonstrativ optimistisch.

Der Chef von Take-Two Interactive glaubt nicht, dass die hohen Preise von PS5 und Xbox dem Erfolg von GTA 6 ernsthaft schaden werden.

PS5 inzwischen bei 600 Dollar – trotzdem soll GTA 6 Konsolen verkaufen

Die Ausgangslage ist ungewöhnlich: Sony hat die Preise der PlayStation 5 zuletzt erneut angehoben, während auch Microsoft bei der Xbox Series X-Hardware teurer geworden ist.

Gerade deshalb wird derzeit intensiv diskutiert, ob viele Spieler überhaupt bereit sind, kurz vor dem Release von GTA 6 noch eine teure Konsole zu kaufen – immerhin erscheint das Spiel zunächst ausschließlich für PS5 und Xbox Series X|S.

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Zelnick: „Wenn Menschen etwas wirklich wollen, kaufen sie es“

Strauss Zelnick sieht darin allerdings kein großes Problem. Im Interview erklärte er, dass starke Unterhaltung auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten funktioniere.

Wenn man den Menschen im Entertainment-Bereich das gibt, was sie wirklich wollen, dann werden sie dafür erscheinen.

Gleichzeitig räumte Zelnick ein, dass viele Menschen aktuell unter wirtschaftlichem Druck stehen. Trotzdem glaubt Take-Two offenbar fest daran, dass Grand Theft Auto VI einen massiven Einfluss auf die Verkäufe der aktuellen Konsolengeneration haben wird.

GTA 6 könnte die wichtigste Veröffentlichung dieser Konsolen-Generation werden

Die Zahlen zeigen allerdings, warum die Diskussion überhaupt entstanden ist. Sony verkaufte zuletzt nur noch rund 1,5 Millionen PS5-Konsolen im Quartal – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Microsoft veröffentlicht zwar keine genauen Verkaufszahlen mehr, sprach zuletzt aber ebenfalls von stark sinkenden Hardware-Umsätzen.

Die aktuelle Konsolen-Generation nähert sich außerdem bereits ihrem sechsten Jahr. Trotzdem liegt die kombinierte Installationsbasis laut Zelnick offenbar noch unter 150 Millionen Geräten weltweit.

Genau hier könnte GTA 6 zum entscheidenden Faktor werden. Take-Two erwartet laut Zelnick, dass der Release selbst zusätzliche Konsolenverkäufe antreiben wird – besonders rund um das Weihnachtsgeschäft 2026.

Timing könnte perfekt sein

Interessant dabei: Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 – also nur wenige Tage vor dem Black Friday.

Sollten Sony und Microsoft zum Weihnachtsgeschäft größere Bundles oder Preisaktionen vorbereiten, könnte genau dieser Zeitraum zu einem der wichtigsten Hardware-Momente der gesamten Generation werden.

Viele Branchenbeobachter gehen bereits jetzt davon aus, dass zahlreiche Spieler erstmals überhaupt eine PS5 oder Xbox Series X nur wegen GTA 6 kaufen werden.

Und dann bleibt noch die Preisfrage

Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist weiterhin der Preis von GTA 6 selbst. Offiziell wurde bislang nichts bestätigt, doch Analysten spekulieren schon länger über einen möglichen Preis von 80 US-Dollar oder mehr.

Zelnick selbst verweist dabei immer wieder darauf, dass Videospiele inflationsbereinigt heute günstiger seien als früher. Gleichzeitig betont er, dass der wichtigste Punkt aus Sicht von Take-Two der wahrgenommene Gegenwert sei.

Oder einfacher gesagt: Wenn Rockstar liefert, scheint Take-Two überzeugt zu sein, dass Spieler am Ende trotzdem zugreifen werden.