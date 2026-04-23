Saros zeigt Carcosan Modifiers – so flexibel lassen sich Runs anpassen

Housemarque hat kurz vor dem Release von Saros weitere Details nachgelegt und zeigt, wie flexibel ihr neuer Action-Titel ausfallen soll. Im Mittelpunkt steht ein System namens Carcosan Modifiers, mit dem ihr eure Runs gezielt anpassen könnt, von spürbarer Erleichterung bis hin zu extra harten Einschränkungen. Dazu kommen erweiterte Accessibility-Optionen, die auf dem Fundament von Returnal aufbauen.

Die neuen Infos begleiten den frisch veröffentlichten Launch-Trailer, der deutlich storylastiger ausfällt als frühere Einblicke. Darin rückt unter anderem die Figur Stack in den Fokus, gespielt von Keone Young, und es gibt neue Eindrücke von Carcosa sowie markante Schauplätze wie die Cathedral. Gleichzeitig bleibt es nicht nur bei Atmosphäre, denn der Trailer streut auch neue Ausrüstung und Waffen an.

Mehr Kontrolle über Schwierigkeit und Runs

Welche Gameplay-Modifikatoren bietet Saros? Housemarque setzt bei Saros auf die Carcosan Modifiers, ein System, das euch erlaubt, den Schwierigkeitsgrad und das Spielgefühl pro Durchlauf deutlich stärker zu justieren. Konkrete Beispiele wurden bereits genannt, auch wenn noch keine vollständige Liste veröffentlicht ist.

Die Modifikatoren stehen dabei neben der Armour Matrix, einem weiteren zentralen Feature: Hier sammelt ihr permanente Verbesserungen, die auch nach dem Tod bestehen bleiben. Das soll langfristigen Fortschritt sichern, während die Modifikatoren eher den Charakter eines Runs formen, je nachdem, ob ihr es komfortabler oder kompromisslos wollt.

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Housemarque unterscheidet grob zwischen Schutz- und Trial-Modifikatoren. Schutz-Modifikatoren zielen darauf ab, den Run zu stabilisieren, während Trial-Modifikatoren bewusst Dinge wegnehmen oder verschärfen, um die Herausforderung zu erhöhen.

Schutz-Modifikator: Damage Enhancement erhöht euren Schaden gegen Gegner.

Schutz-Modifikator: Shield Power Enhancement entfernt den Verbrauch der Soltari-Shield-Power.

Schutz-Modifikator: Overlord Restoration gibt euch volle Rüstung, sobald ein Bosskampf ansteht.

Trial-Modifikator: Growth Incapacitor entfernt die zweite Chance, also die automatische Wiederbelebung nach dem ersten Tod in einem Run.

Trial-Modifikator: Weapon Decay führt Waffenhaltbarkeit ein, je mehr ihr eine Waffe nutzt, desto stärker nutzt sie sich ab.

Trial-Modifikator: Growth Incapacitor II entfernt sämtliche Verbesserungen der Armour Matrix.

Neue Waffen, Bullet-Ballet-Action und ein storylastiger Trailer

Was zeigt der Launch-Trailer zu Story und Gameplay? Der Trailer setzt stärker als bisher auf Erzählung und baut gleichzeitig Housemarques typisches Tempo weiter aus, inklusive dem, was das Studio als Bullet-Ballet-Action beschreibt. Im Zentrum steht Stack, der an einem gewaltigen Wandbild arbeitet, das laut Creative Director Gregory Louden von Bildern gespeist wird, die ihm aus der Welt von Carcosa ins Bewusstsein gedrängt werden.

Visuell gibt es neben der Cathedral auch einen kurzen Teaser, der in eine Londoner Gasse und einen Hotelkorridor führt und damit zusätzliche Fragen zur Handlung aufwirft. Gameplay-seitig bekommt ihr außerdem einen Blick auf zwei neue Waffen, die Arjun im Verlauf nutzen kann: das Chakram sowie die Illumine Beam Power-Waffe. Zusätzlich bestätigt Housemarque, dass Saros mehrere Waffen-Archetypen und Varianten bietet, die in jedem Zyklus neu generiert werden.

Accessibility und Technik-Features auf PS5

Welche Accessibility-Optionen und PS5-Features sind bestätigt? Neben den Carcosan Modifiers wird Saros auch bei der Zugänglichkeit breiter aufgestellt. Housemarque spricht davon, die in Returnal vorhandenen Optionen weiter auszubauen. Eine ausführlichere Übersicht soll in einem späteren Beitrag folgen, erste Eckpunkte stehen aber bereits fest.

Bestätigt sind unter anderem Features für Farbenblindheit, damit ihr Projektiltypen besser auseinanderhalten könnt, inklusive der Unterscheidung zwischen normalen, korrumpierten und Nova-Projektilen. Dazu kommen Controller-Remapping, ein Dialog-Fokus und weitere Optionen.

Technisch setzt Saros auf PS5 außerdem auf Tempest 3D AudioTech und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers, um Kämpfe und Feedback noch intensiver wirken zu lassen. Für PS5 Pro wurden zusätzliche Verbesserungen genannt, darunter Unterstützung für PSSR für ein schärferes Bild. Vor dem Upscaling soll Saros mit 60 FPS laufen, während die leistungsstärkere Hardware mehr grafische Details ermöglicht, etwa bei Reflexionen.

Was haltet ihr von den Carcosan Modifiers: Baut ihr euch lieber ein komfortableres Setup, oder reizt euch der Run mit maximalen Trial-Einschränkungen? Schreibt es gerne in die Kommentare.