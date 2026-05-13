Die Architektin gehört zu den härtesten und ungewöhnlichsten Bosskämpfen in Saros. Anders als viele andere Gegner setzt der Boss weniger auf pure Bullet-Hell-Eskalation, sondern macht die Arena selbst zur größten Gefahr.

Denn während des Kampfes wird die Plattform immer kleiner. Gleichzeitig müsst ihr permanent Projektilmustern ausweichen, Schwachstellen treffen und euch mit dem Greifhaken zurück in die Arena retten.

Saros einfacher machen: Versteckte Einstellungen und Tricks

In meinem Guide erfahrt ihr:

wie ihr euch optimal vorbereitet

welche Waffen besonders stark sind

wie alle Phasen funktionieren

und welche Angriffe euch am ehesten töten

Vorbereitung auf die Architektin

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Der Kampf gegen die Architektin findet am Ende der Entweihten Festung statt. Die Arena liegt auf einem hohen Turm und besteht aus einer kreisförmigen Plattform, die während des Kampfes Stück für Stück zerstört wird.

Bevor ihr gegen den Boss startet, solltet ihr unbedingt:

den Greifhaken sicher beherrschen

Nova-Projektile parieren können

möglichst viele Nebenwege abschließen

viel Lucenit sammeln

Welches Kompetenzlevel ist empfehlenswert?

Optimal ist:

Kompetenzlevel 30+

möglich ist der Kampf aber auch bereits im Bereich 23 bis 25

Gerade bei der Architektin ist gutes Dodging wichtiger als pures Level-Grinding.

Die besten Waffen gegen die Architektin

Am stärksten sind Waffen mit:

Auto-Hit

hoher Reichweite

zielsuchenden Projektilen

Der Boss bewegt sich fast permanent durch die Luft, weshalb langsame oder unpräzise Waffen deutlich schwieriger zu spielen sind.

Sehr stark sind:

Dispirator , weil die Projektile Gegner verfolgen

, weil die Projektile Gegner verfolgen Prominence , besonders in Phase 3

, besonders in Phase 3 Waffen mit hoher Dauerfeuer-Stabilität

Der Schwachpunkt der Architektin ist ihr großes Auge. In den ersten beiden Phasen ist es schwerer zu treffen, in Phase 3 dagegen deutlich leichter.

Allgemeine Kampfregeln

Wie bei fast allen Bossen in Saros gilt:

Gelb = dodgen

Rot = parieren oder vermeiden

Blau = Schild absorbieren

Das Wichtigste im Kampf: Hört niemals auf zu schießen.

Viele Spieler verlieren hier Schaden, weil sie sich nur aufs Überleben konzentrieren.

Phase 1 der Architektin

Zu Beginn fliegt die Architektin permanent um die Arena und bombardiert euch mit Projektilwellen.

Nova-Laser

Der gefährlichste Angriff der ersten Phase ist ein roter Nova-Laser.

Dabei:

schießt der Boss einen langen Laserstrahl

zurück bleiben Nova-Orbs

zusätzlich entstehen Wellen auf dem Boden

Springt über die Wellen und bewegt euch sofort weg vom Einschlagspunkt des Lasers.

Blaue Trichter-Projektile

Regelmäßig feuert die Architektin schnelle blaue Orb-Gruppen in Trichterform.

Das ist eine der besten Möglichkeiten:

Energie zu absorbieren

Schild aufzuladen

Ressourcen zurückzugewinnen

Mit gutem Timing könnt ihr hier sehr viel Stabilität gewinnen.

Gelbe Projektile mit roter Nova-Linie

Ein weiterer Angriff kombiniert:

korrumpierte gelbe Projektile

eine einzelne rote Nova-Linie

Dodgt durch die gelben Kugeln und achtet besonders auf die rote Linie darüber.

Phase-1-Änderungen bei 50 Prozent Leben

Ab der Hälfte der ersten Lebensleiste wird die Architektin aggressiver.

Neu sind:

doppelte Nova-Laser-Sequenzen

größere Kombinationsangriffe

mehr Projektilmischungen

Besonders gefährlich: Gelbe Orbs werden jetzt mit Nova-Projektilen kombiniert.

Die beste Strategie: Haltet Abstand, damit sich die Kugeln weiter auseinanderziehen und mehr Lücken entstehen.

Phase 2 der Architektin

Sobald die erste Lebensleiste leer ist, springt die Architektin auf die Plattform und zerstört den äußeren Ring der Arena.

Ihr werdet dabei von der Plattform gestoßen.

Jetzt müsst ihr:

sofort den Greifhaken benutzen

euch zurückziehen

schnell wieder Position finden

Die Arena wird danach deutlich kleiner.

Keine Panik beim Herunterfallen

Wichtig: Wenn ihr herunterfallt, sterbt ihr nicht sofort.

Ihr verliert:

etwas Leben

kurz die Kontrolle

häufig eure Position

Trotzdem solltet ihr möglichst vermeiden zu fallen, weil die kleinen Plattformen später extrem gefährlich werden.

Quadrat-Nova-Formation

Die Architektin feuert nun:

quadratische Nova-Muster

direkt danach blaue Projektile

Die sicherste Lösung:

seitlich dodgen

Fortgeschrittene Spieler können:

durch die Mitte dashen

direkt danach das Schild aktivieren

die blauen Kugeln absorbieren

Riesige Flächenangriffe

Zwei Angriffe decken fast die komplette Arena ab.

Blauer Bodenwellen-Angriff

Die Architektin zieht ihren Arm über den Boden und erzeugt riesige blaue Wellen.

Hier:

Schild aktivieren

absorbieren

nicht panisch springen

Nova-Spur über die Arena

Der Boss fliegt über die Plattform und hinterlässt eine Nova-Spur.

Die Kugeln breiten sich seitlich aus.

Bleibt möglichst am gegenüberliegenden Rand der Arena. Die Orbs verschwinden oft kurz bevor sie euch erreichen.

Der gefährlichste Angriff der zweiten Phase

Besonders brutal ist ein Angriff, bei dem die Architektin auf einem entfernten Vorsprung landet und fünf gelbe Projektile auf die Arena feuert.

Beim Einschlag:

explodieren sie gleichzeitig

die komplette Plattform wird bedeckt

Orbs fliegen in alle Richtungen

Die beste Lösung:

sofort springen

zum Rand der Arena gehen

notfalls absichtlich abspringen und zurückgreifen

Das klingt riskant, ist aber oft sicherer als mitten im Chaos zu bleiben.

Phase 3 der Architektin

Zum Phasenwechsel zerstört der Boss erneut Teile der Plattform und stößt euch herunter.

Zieht euch sofort zurück in die Arena und bereitet euch auf eine dreifache korrumpierte Ringwelle vor.

Jetzt wird der Kampf deutlich hektischer.

Die Arena ist jetzt extrem klein

Das größte Problem der letzten Phase: Ihr habt kaum noch Platz.

Die beste Position:

möglichst nahe am Rand

beim Dodgen immer Richtung Mitte ausweichen

So verhindert ihr, versehentlich rückwärts herunterzufallen.

Jetzt ist die beste Schadensphase

Die gute Nachricht: Die Architektin bleibt jetzt deutlich näher an euch.

Das ist der perfekte Moment für:

Kampfrausch

Power-Weapon-Einsatz

gezielten Schaden aufs Auge

Gerade Prominence wird hier extrem stark.

Dreifacher Boden-Schlag

Die Architektin schlägt:

einmal mit der linken Hand

einmal mit der rechten

danach mit beiden gleichzeitig

Jeder Einschlag erzeugt große korrumpierte Ringwellen.

Springt oder dodgt sauber durch jede einzelne Welle.

Horizontale Nova-Laser

Nun kommen zwei neue Laserangriffe hinzu.

Seitlicher Sweep-Laser

Der Boss zieht den Laser horizontal über die gesamte Plattform.

Hier:

seitlich ausweichen

nicht zu früh dodgen

Bodenlaser mit Nova-Wänden

Wenn die Architektin auf dem Hauptgebäude steht, feuert sie den Laser entlang des Bodens.

Dadurch entstehen:

rote Nova-Wände

gefährliche Engstellen

temporäre Barrieren mitten in der Arena

Die größte Gefahr: Viele Spieler dodgen danach direkt in die zurückbleibenden Nova-Wände.

Die wichtigste Regel für den Sieg

Der Kampf gegen die Architektin ist weniger ein klassischer DPS-Check und mehr ein Test für:

Positionierung

Geduld

Arena-Kontrolle

Movement

Wer hektisch spielt, verliert hier fast immer. Bleibt ruhig, nutzt den Greifhaken sauber und fokussiert euch in Phase 3 konsequent auf das Auge der Architektin.

Dann gehört der Boss zu den spektakulärsten, aber auch fairsten Kämpfen in Saros.