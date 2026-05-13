Die Architektin gehört zu den härtesten und ungewöhnlichsten Bosskämpfen in Saros. Anders als viele andere Gegner setzt der Boss weniger auf pure Bullet-Hell-Eskalation, sondern macht die Arena selbst zur größten Gefahr.
Denn während des Kampfes wird die Plattform immer kleiner. Gleichzeitig müsst ihr permanent Projektilmustern ausweichen, Schwachstellen treffen und euch mit dem Greifhaken zurück in die Arena retten.
- Saros einfacher machen: Versteckte Einstellungen und Tricks
In meinem Guide erfahrt ihr:
- wie ihr euch optimal vorbereitet
- welche Waffen besonders stark sind
- wie alle Phasen funktionieren
- und welche Angriffe euch am ehesten töten
Vorbereitung auf die Architektin
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Der Kampf gegen die Architektin findet am Ende der Entweihten Festung statt. Die Arena liegt auf einem hohen Turm und besteht aus einer kreisförmigen Plattform, die während des Kampfes Stück für Stück zerstört wird.
Bevor ihr gegen den Boss startet, solltet ihr unbedingt:
- den Greifhaken sicher beherrschen
- Nova-Projektile parieren können
- möglichst viele Nebenwege abschließen
- viel Lucenit sammeln
Welches Kompetenzlevel ist empfehlenswert?
Optimal ist:
- Kompetenzlevel 30+
- möglich ist der Kampf aber auch bereits im Bereich 23 bis 25
Gerade bei der Architektin ist gutes Dodging wichtiger als pures Level-Grinding.
Die besten Waffen gegen die Architektin
Am stärksten sind Waffen mit:
- Auto-Hit
- hoher Reichweite
- zielsuchenden Projektilen
Der Boss bewegt sich fast permanent durch die Luft, weshalb langsame oder unpräzise Waffen deutlich schwieriger zu spielen sind.
Sehr stark sind:
- Dispirator, weil die Projektile Gegner verfolgen
- Prominence, besonders in Phase 3
- Waffen mit hoher Dauerfeuer-Stabilität
Der Schwachpunkt der Architektin ist ihr großes Auge. In den ersten beiden Phasen ist es schwerer zu treffen, in Phase 3 dagegen deutlich leichter.
Allgemeine Kampfregeln
Wie bei fast allen Bossen in Saros gilt:
- Gelb = dodgen
- Rot = parieren oder vermeiden
- Blau = Schild absorbieren
Das Wichtigste im Kampf: Hört niemals auf zu schießen.
Viele Spieler verlieren hier Schaden, weil sie sich nur aufs Überleben konzentrieren.
Phase 1 der Architektin
Zu Beginn fliegt die Architektin permanent um die Arena und bombardiert euch mit Projektilwellen.
Nova-Laser
Der gefährlichste Angriff der ersten Phase ist ein roter Nova-Laser.
Dabei:
- schießt der Boss einen langen Laserstrahl
- zurück bleiben Nova-Orbs
- zusätzlich entstehen Wellen auf dem Boden
Springt über die Wellen und bewegt euch sofort weg vom Einschlagspunkt des Lasers.
Blaue Trichter-Projektile
Regelmäßig feuert die Architektin schnelle blaue Orb-Gruppen in Trichterform.
Das ist eine der besten Möglichkeiten:
- Energie zu absorbieren
- Schild aufzuladen
- Ressourcen zurückzugewinnen
Mit gutem Timing könnt ihr hier sehr viel Stabilität gewinnen.
Gelbe Projektile mit roter Nova-Linie
Ein weiterer Angriff kombiniert:
- korrumpierte gelbe Projektile
- eine einzelne rote Nova-Linie
Dodgt durch die gelben Kugeln und achtet besonders auf die rote Linie darüber.
Phase-1-Änderungen bei 50 Prozent Leben
Ab der Hälfte der ersten Lebensleiste wird die Architektin aggressiver.
Neu sind:
- doppelte Nova-Laser-Sequenzen
- größere Kombinationsangriffe
- mehr Projektilmischungen
Besonders gefährlich: Gelbe Orbs werden jetzt mit Nova-Projektilen kombiniert.
Die beste Strategie: Haltet Abstand, damit sich die Kugeln weiter auseinanderziehen und mehr Lücken entstehen.
Phase 2 der Architektin
Sobald die erste Lebensleiste leer ist, springt die Architektin auf die Plattform und zerstört den äußeren Ring der Arena.
Ihr werdet dabei von der Plattform gestoßen.
Jetzt müsst ihr:
- sofort den Greifhaken benutzen
- euch zurückziehen
- schnell wieder Position finden
Die Arena wird danach deutlich kleiner.
Keine Panik beim Herunterfallen
Wichtig: Wenn ihr herunterfallt, sterbt ihr nicht sofort.
Ihr verliert:
- etwas Leben
- kurz die Kontrolle
- häufig eure Position
Trotzdem solltet ihr möglichst vermeiden zu fallen, weil die kleinen Plattformen später extrem gefährlich werden.
Quadrat-Nova-Formation
Die Architektin feuert nun:
- quadratische Nova-Muster
- direkt danach blaue Projektile
Die sicherste Lösung:
- seitlich dodgen
Fortgeschrittene Spieler können:
- durch die Mitte dashen
- direkt danach das Schild aktivieren
- die blauen Kugeln absorbieren
Riesige Flächenangriffe
Zwei Angriffe decken fast die komplette Arena ab.
Blauer Bodenwellen-Angriff
Die Architektin zieht ihren Arm über den Boden und erzeugt riesige blaue Wellen.
Hier:
- Schild aktivieren
- absorbieren
- nicht panisch springen
Nova-Spur über die Arena
Der Boss fliegt über die Plattform und hinterlässt eine Nova-Spur.
Die Kugeln breiten sich seitlich aus.
Bleibt möglichst am gegenüberliegenden Rand der Arena. Die Orbs verschwinden oft kurz bevor sie euch erreichen.
Der gefährlichste Angriff der zweiten Phase
Besonders brutal ist ein Angriff, bei dem die Architektin auf einem entfernten Vorsprung landet und fünf gelbe Projektile auf die Arena feuert.
Beim Einschlag:
- explodieren sie gleichzeitig
- die komplette Plattform wird bedeckt
- Orbs fliegen in alle Richtungen
Die beste Lösung:
- sofort springen
- zum Rand der Arena gehen
- notfalls absichtlich abspringen und zurückgreifen
Das klingt riskant, ist aber oft sicherer als mitten im Chaos zu bleiben.
Phase 3 der Architektin
Zum Phasenwechsel zerstört der Boss erneut Teile der Plattform und stößt euch herunter.
Zieht euch sofort zurück in die Arena und bereitet euch auf eine dreifache korrumpierte Ringwelle vor.
Jetzt wird der Kampf deutlich hektischer.
Die Arena ist jetzt extrem klein
Das größte Problem der letzten Phase: Ihr habt kaum noch Platz.
Die beste Position:
- möglichst nahe am Rand
- beim Dodgen immer Richtung Mitte ausweichen
So verhindert ihr, versehentlich rückwärts herunterzufallen.
Jetzt ist die beste Schadensphase
Die gute Nachricht: Die Architektin bleibt jetzt deutlich näher an euch.
Das ist der perfekte Moment für:
- Kampfrausch
- Power-Weapon-Einsatz
- gezielten Schaden aufs Auge
Gerade Prominence wird hier extrem stark.
Dreifacher Boden-Schlag
Die Architektin schlägt:
- einmal mit der linken Hand
- einmal mit der rechten
- danach mit beiden gleichzeitig
Jeder Einschlag erzeugt große korrumpierte Ringwellen.
Springt oder dodgt sauber durch jede einzelne Welle.
Horizontale Nova-Laser
Nun kommen zwei neue Laserangriffe hinzu.
Seitlicher Sweep-Laser
Der Boss zieht den Laser horizontal über die gesamte Plattform.
Hier:
- seitlich ausweichen
- nicht zu früh dodgen
Bodenlaser mit Nova-Wänden
Wenn die Architektin auf dem Hauptgebäude steht, feuert sie den Laser entlang des Bodens.
Dadurch entstehen:
- rote Nova-Wände
- gefährliche Engstellen
- temporäre Barrieren mitten in der Arena
Die größte Gefahr: Viele Spieler dodgen danach direkt in die zurückbleibenden Nova-Wände.
Die wichtigste Regel für den Sieg
Der Kampf gegen die Architektin ist weniger ein klassischer DPS-Check und mehr ein Test für:
- Positionierung
- Geduld
- Arena-Kontrolle
- Movement
Wer hektisch spielt, verliert hier fast immer. Bleibt ruhig, nutzt den Greifhaken sauber und fokussiert euch in Phase 3 konsequent auf das Auge der Architektin.
Dann gehört der Boss zu den spektakulärsten, aber auch fairsten Kämpfen in Saros.