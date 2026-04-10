Black Ops 7 Update vom 10. April – Patch Notes fixen Glitches, SR und Bugs

Raven Software und Treyarch haben am 10. April 2026 ein frisches Update für Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht und dazu die offiziellen Patch Notes ausgerollt. Der Patch nimmt sich vor allem der Probleme an, die seit dem Start von Season 3 im Multiplayer, in Ranked Play, im Zombies-Modus und im Endgame auffällig wurden.

Season 3 soll nach dem gut aufgenommenen Season-2-Schwung weiter für Stabilität und fairere Matches sorgen. Neben neuen Operatorn, Modi und Cosmetics ist weiterhin auch das Thema Cheating im Fokus: Activision hat bereits zu Season 3 Updates für Ricochet Anti-Cheat bestätigt, inklusive neuer Sicherheitsmaßnahmen, erweiterter Erkennung und angepasster Meldungen, um Manipulationen und Account-Angriffe stärker auszubremsen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Was ändert das April-10-Update in Black Ops 7 konkret? Das Update ist klar auf Bugfixes und Exploit-Schließungen ausgerichtet. Betroffen sind zwei Multiplayer-Maps, ein nerviger SR-Fehler in Ranked Play, mehrere UI-Themen sowie ein paar handfeste Gameplay- und Progression-Probleme.

Damit du nicht lange suchen musst, hier die Patch Notes in vollständiger Form, sauber nach Bereichen sortiert.

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Multiplayer und Ranked Play

Welche Multiplayer-Probleme wurden behoben? Auf den Maps Cliff Town und Beacon gehen die Entwickler gezielt gegen Glitches und ungewollte Vorteile vor. In Cliff Town wurde Kollision geglättet, die zuvor zu unbeabsichtigten Sichtlinien führen konnte. Auf Beacon wurde ein Exploit geschlossen, durch den man den vorgesehenen Spielbereich verlassen konnte.

Was wurde an Ranked Play verbessert? Zwei Punkte stehen hier im Mittelpunkt: Ein fieser Overtime-Sonderfall im Modus Overload und ein UI-Problem bei Tarnungen. Besonders wichtig: Ein Bug konnte dazu führen, dass ein Team trotz Sieg SR verliert, wenn ein Overtime-Ergebnis technisch als Unentschieden gewertet wurde. Laut Patch Notes wurde dieser Fix bereits am 9. April 2026 ausgerollt.

Multiplayer Maps Cliff Town: Kollision geglättet, die zu unbeabsichtigten Sichtlinien geführt hat. Beacon: Exploit geschlossen, der es erlaubte, den Spielbereich zu verlassen.

Ranked Play Problem behoben: Sieg in Overload in Overtime mit technisch als Unentschieden gewertetem Score führte zu SR-Verlust für das Gewinnerteam. (Bereitgestellt am 9. April 2026.)

UI Problem behoben: Bei einigen Ranked-Play-Tarnungen fehlten beim Preview die Freischaltanforderungen.



Zombies, Endgame und Herausforderungen

Welche Bugs trifft das Update in Zombies und Endgame? Im Zombies-Modus geht es unter anderem um Mule Kick und eine besonders ärgerliche Wechselwirkung mit dem kleinen Augment Fully Equipped: Wer Klaus ausgewählt hatte, konnte unter Umständen die Kontrolle über ihn verlieren. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Auch dieser Fix wurde laut Patch Notes bereits am 9. April 2026 bereitgestellt.

Im Endgame wird die Aether-Blade-Fähigkeit korrigiert. Beim ersten Einsatz konnte eine Aufladung verbraucht werden, selbst wenn kein Gegner getroffen wurde. Gerade weil das Messer auf einem Charge-Meter basiert und Treffer das Ressourcenmanagement beeinflussen, ist das ein spürbarer Quality-of-Life-Fix. Zusätzlich wird eine Dark-Ops-Herausforderung wieder korrekt gezählt.

Zombies Perk-a-Colas Mule Kick: Problem behoben, das die Kontrolle über Klaus verhinderte, wenn das Mule-Kick-Augment Fully Equipped ausgerüstet war. (Bereitgestellt am 9. April 2026.)

Zombies UI Problem behoben: Ashwood-Survival-Savefiles zeigten das falsche Vorschaubild.

Endgame Gameplay Aether Blade: Problem behoben, bei dem der erste Einsatz eine Aufladung verbraucht hat, ohne einen Gegner zu treffen.

Challenges Problem behoben: Dark Ops Off Meta Calling Card Challenge wurde nicht korrekt getrackt.



Wie wirkt sich das Update bei euch aus: Läuft Season 3 seit dem Patch spürbar runder, oder hakt es an anderer Stelle noch? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.