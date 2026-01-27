ARC Raiders Update – Geheime Looting- und Waffenänderungen sorgen für Aufruhr

Der neue Patch 1.13.0 für ARC Raiders, das dystopische Extraction-Shooter-Erlebnis von Embark Studios, sorgt aktuell für Diskussionen in der Community. Obwohl das Update offiziell zahlreiche Veränderungen mit sich bringt, darunter neue Matchmaking-Optionen und Aktivitäten, haben Spieler nun entdeckt, dass auch einige nicht dokumentierte Anpassungen vorgenommen wurden.

Die Veränderungen betreffen unter anderem das Looting-System und mehrere beliebte Waffen – diese sogenannten Shadow Changes wurden nicht in den offiziellen Patch Notes erwähnt und stoßen daher auf Unverständnis bei vielen aktiven Spielern.

Unbemerkte Änderungen beim Looting

Was hat sich am Loot-System geändert? Spieler berichten, dass die Animation zum Öffnen von Containern sowie die Zeit, bis der Loot sichtbar wird, spürbar verlangsamt wurden. Auch mit vollständig ausgebauten Fähigkeiten aus dem Fertigkeitenbaum – insbesondere dem Talent „Looter’s Instincts“ – dauert der Vorgang nun länger als vor dem Update.

Diese Änderung kehrt offenbar eine Anpassung aus dem Dezember 2025 um, bei der das Looting bewusst beschleunigt wurde. Ob es sich nun um eine bewusste Designentscheidung oder eine Korrektur eines früheren Fehlers handelt, bleibt unklar. Embark Studios hat sich bislang nicht offiziell zu den Berichten geäußert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Shadow Nerfs bei Waffen

Welche Waffen wurden abgeschwächt? Besonders betroffen von den heimlichen Änderungen sind die Waffen Kettle, Venator und Burletta. Die Feuerrate der Kettle, einem halbautomatischen Gewehr, wurde erneut reduziert – bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Bereits mit Version 1.10.0 am 13. Januar 2026 wurde die Waffe angepasst, um Missbrauch durch Makros einzudämmen.

Die aktuelle Reduktion senkt die Feuerrate auf 360 Schuss pro Minute, was fast eine Halbierung im Vergleich zur ursprünglichen Rate von 600 bedeutet. Auch bei Venator und Burletta berichten Spieler von ähnlichen Anpassungen, allerdings ohne offizielle Bestätigung oder Erwähnung in den Patch Notes.

Neue, kaum dokumentierte Augments

Welche neuen Augments sind im Spiel? Zwei neue epische Augments wurden offiziell genannt, jedoch ohne genaue Beschreibung. Spieler haben inzwischen Details zu diesen Erweiterungen entdeckt:

Looting Mk. 3 Safekeeper: Fügt eine Safe-Tasche hinzu, in der beliebige Gegenstände sicher aufbewahrt werden können.

Fügt eine Safe-Tasche hinzu, in der beliebige Gegenstände sicher aufbewahrt werden können. Tactical Mk. 3 Revival: Regeneriert alle fünf Sekunden einen Lebenspunkt, pausiert jedoch für 30 Sekunden nach erlittenem Schaden. Nur mit leichten Schilden kompatibel und enthält einen integrierten Defibrillator-Slot.

Beide Augments sollen primär über Baupläne erhältlich sein, was sie für viele Spieler schwer zugänglich macht.

Einordnung in den bisherigen Update-Verlauf

Wie passt Patch 1.13.0 in die Entwicklung des Spiels? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC hat ARC Raiders mehrere große Updates erhalten. Diese konzentrierten sich meist auf Bugfixes, Balancing und PvPvE-Optimierung. Das aktuelle Update ist das erste große Update im Jahr 2026 und bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch versteckte Balance-Änderungen mit sich.

In Anbetracht der bisherigen Patch-Politik von Embark Studios überrascht es, dass derart relevante Gameplay-Änderungen nicht kommuniziert wurden. Dies führt zu wachsender Kritik in der Community, da Transparenz bei Balancing-Entscheidungen gerade in kompetitiven Spielen entscheidend für das Vertrauen der Spielerschaft ist.

Wie reagiert die Community?

Was sagen die Spieler zu den geheimen Änderungen? Auf Plattformen wie Reddit und Discord häufen sich die Beschwerden über das verschlechterte Looting-Gefühl sowie die erneuten Kettle-Nerfs. Einige Stimmen vermuten, dass Embark absichtlich experimentiert, um mithilfe von Telemetrie-Daten herauszufinden, welche Anpassungen das Spielgefühl verbessern oder verschlechtern.

Andere kritisieren die Intransparenz scharf und fordern vollständige Patch Notes, die auch kleinere oder experimentelle Änderungen offenlegen. Der Vorwurf: Spieler sollen nicht das Gefühl haben, gegen ein sich heimlich veränderndes Spielsystem antreten zu müssen.

Ein Spiel im Wandel

Was bedeutet das für die Zukunft von ARC Raiders? ARC Raiders ist weiterhin ein ambitioniertes Projekt mit einer aktiven Spielerbasis und regelmäßigen Updates. Der versteckte Umfang von Patch 1.13.0 zeigt jedoch, dass Embark Studios in Sachen Kommunikation noch nachbessern muss. Gerade bei einem komplexen Extraction-Shooter, bei dem jede Sekunde und jeder Schuss zählt, sind transparente Informationen essenziell.

Was hältst du von den geheimen Änderungen im neuen Update? Hast du sie selbst schon im Spiel bemerkt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!