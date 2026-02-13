Crimson Moon angekündigt: Gothic Action RPG setzt auf Nephilim, Koop Runs und blutige Dämonenschlachten

Auf der jüngsten State of Play hat ProbablyMonsters mit Crimson Moon ein neues Gothic Action Adventure RPG vorgestellt, das solo oder im Koop gespielt werden kann. Im Ankündigungstrailer treffen brachiale Nahkämpfe, finstere Kathedralenoptik und eine Welt am Abgrund aufeinander, in der ein blutroter Mond über der letzten Bastion der Menschheit steht.

Nephilim Held, Engelblut und eine verfluchte Stadt als Schauplatz

Spieler schlüpfen in die Rolle eines ausgestoßenen Nephilim, also eines Mischwesens aus Mensch und Engel. Als Krieger des Ordens vom Purpurmond führt euch die Reise nach Gildenarch, einer einstigen Metropole, die nun von einer mysteriösen Dunkelheit und dämonischem Befall erstickt wird. Ziel ist es, Bezirk für Bezirk das „Höllenwachstum“ zurückzudrängen, bis die Stadt langsam wieder befreit ist.

Der Aufbau klingt dabei nicht nach einem klassischen linearen Abenteuer, sondern nach einem Spiel, das stark über wiederholbare Einsätze funktioniert. Jeder Vorstoß durch die Straßen wirkt wie ein eigener Run, der neue Begegnungen und Prüfungen freischaltet und euch Schritt für Schritt näher an die Ursache des Unheils führt.

Bosskampf gegen Solomon Moore als großes Ziel

Am Ende eures Weges soll die Konfrontation mit Solomon Moore stehen, der als zentraler Antagonist beschrieben wird. Der Trailer deutet an, dass das Spiel auf ein großes Finale hinausläuft, nachdem man sich zuvor durch Untote, Vampire und dämonische Kreaturen arbeitet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kampfsystem mit Risiko, Paraden und Verwandlungen

ProbablyMonsters verspricht ein hochriskantes, auf Präzision ausgelegtes Kampfsystem. Genannt werden Paraden, Finishing Moves und engelhafte Transformationen, also Mechaniken, die eher auf Timing und saubere Ausführung setzen als auf reines Button Mashing. Gleichzeitig betont das Studio, dass sich die Welt zwar wehrt und verändert, aber ohne „bestrafende Wiederholungen“ auskommen soll, was nach einer zugänglicheren Interpretation des Run Konzepts klingt.

Sanctus Clypeus als Hub und Kriegstisch für Upgrades

Als sichere Basis dient Sanctus Clypeus. Von dort plant ihr am Kriegstisch die nächsten Einsätze und verbessert Ausrüstung und Fähigkeiten. Das passt zu dem Bild eines Spiels, das seinen Fortschritt über einen zentralen Hub strukturiert und Runs miteinander verbindet, statt alles nur als einzelne Missionen zu behandeln.

Solo oder Koop, mit skalierbarer Herausforderung

Crimson Moon kann alleine oder zu zweit im Koop gespielt werden. ProbablyMonsters spricht dabei von skalierbaren Challenges und einer Struktur, die sowohl Solo Spiel als auch Teamplay tragen soll.

Release, Plattformen, Entwickler und Publisher

Das Spiel befindet sich laut PlayStation Blog in der finalen Entwicklungsphase und soll Ende 2026 erscheinen. Bestätigt sind PS5, außerdem erscheinen Versionen für Xbox Series X|S und PC, wobei auf PC unter anderem Steam und auch der Epic Games Store genannt werden.

Entwickler und Publisher: ProbablyMonsters

Wenn du willst, schreibe ich dir daraus direkt noch eine PlayCentral Version mit passender H1, 145 Zeichen Vorspann für Discover und einem kurzen Infokasten mit Genre, Releasefenster, Plattformen und den wichtigsten Features.