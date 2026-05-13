Konami hat neue Verkaufszahlen zur Silent Hill veröffentlicht – und die fallen für die Horror-Serie ziemlich stark aus.

Demnach wurde Silent Hill f seit dem Release am 25. September 2025 weltweit bereits mehr als zwei Millionen Mal ausgeliefert.

Zusätzlich gab Konami bekannt, dass Silent Hill 2 Remake inzwischen insgesamt mehr als sechs Millionen Spieler erreicht hat.

Silent Hill f wird international zum Erfolg

Besonders spannend ist der Erfolg von Silent Hill f, da sich der Titel deutlich von früheren Serienteilen unterscheidet.

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Zum ersten Mal spielt ein Hauptteil der Reihe komplett in Japan. Das Horror-Abenteuer setzt auf:

psychologischen Horror

groteske Körper-Horror-Elemente

eine stark japanisch geprägte Atmosphäre

moralische Entscheidungen

klassische Silent-Hill-Rätsel

Spieler übernehmen die Rolle von Hinako Shimizu, einer Schülerin aus der Stadt Ebisugaoka, die plötzlich von Nebel und albtraumhaften Kreaturen verschlungen wird.

Bekannte Namen hinter Story und Musik

Für die Geschichte zeichnet unter anderem Ryukishi07 verantwortlich, der vor allem durch düstere Mystery- und Horror-Geschichten bekannt wurde.

Auch musikalisch setzt Konami erneut auf bekannte Namen:

Akira Yamaoka

Kensuke Inage

Gerade die Mischung aus traditionellem Silent-Hill-Horror und japanischer Folklore wurde von vielen Spielern und Kritikern gelobt.

Mehrere Awards und GOTY-Nominierungen

Laut Konami erhielt Silent Hill f bereits mehrere Auszeichnungen und Nominierungen.

Dazu gehören:

drei Preise bei den Famitsu Dengeki Game Awards 2025

das dortige Fan-Voting zum Game of the Year

mehrere Nominierungen bei den Golden Joystick Awards

vier Nominierungen bei den Game Awards 2025

Auch Silent Hill 2 Remake bleibt erfolgreich

Parallel läuft offenbar auch das Remake von Silent Hill 2 weiterhin sehr stark.

Konami spricht inzwischen von mehr als sechs Millionen Spielern. Dabei zählt der Publisher:

Verkäufe

Downloads

Abonnementdienste

mit zusammen.

Das zeigt, dass die Horror-Reihe nach vielen schwierigen Jahren inzwischen wieder deutlich an Bedeutung gewonnen hat.

Silent Hill erlebt gerade ein echtes Comeback

Noch vor wenigen Jahren galt die Marke für viele Fans als praktisch tot. Inzwischen scheint Konami aber wieder langfristig auf Silent Hill zu setzen.

Gerade der Erfolg von:

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill f

neuen Merchandising- und Multimedia-Projekten

dürfte die Zukunft der Reihe deutlich abgesichert haben.

Rabattaktion im PlayStation Store

Passend zur Bekanntgabe läuft aktuell außerdem ein Angebot im PlayStation Store.

Das Bundle aus:

Silent Hill 2

Silent Hill f

ist dort derzeit mit 40 Prozent Rabatt erhältlich.