Steam verschenkt Mystery-Adventure bis 9. März 2026 – so klappt der Claim

Steam verteilt gerade ein Mystery-Adventure komplett gratis, aber das Zeitfenster ist knapp: Bis zum 9. März 2026 könnt ihr euch das Spiel kostenlos sichern und dauerhaft in eurer Bibliothek behalten. Danach wechselt der Titel wieder auf den regulären Kaufpreis, also lohnt es sich, die Aktion nicht auf die lange Bank zu schieben.

Solche Gratis-Deals sind auf Steam zwar nicht neu, aber gerade bei Adventures sind sie ein echter Glücksgriff, wenn ihr Lust auf Rätsel, Story und eine Portion Ermittlungsarbeit habt, ohne direkt Geld auszugeben. Wichtig ist nur: Ihr müsst das Spiel innerhalb der Frist aktiv claimen, damit es euch dauerhaft gehört.

So funktioniert das Gratis-Angebot auf Steam

Wie bekommt ihr das Mystery-Adventure bis zum 9. März 2026 kostenlos? Im Grunde läuft es wie bei jeder Steam-Promotion: Sobald ihr auf der jeweiligen Store-Seite des Spiels die Option zum kostenlosen Hinzufügen seht, könnt ihr es mit einem Klick eurer Bibliothek hinzufügen. Ist das erledigt, bleibt der Titel auch nach Ablauf der Aktion in eurem Account verfügbar.

Damit es nicht schiefgeht, achtet auf die üblichen Stolperfallen: Ihr müsst mit eurem Steam-Account eingeloggt sein, und die Aktion endet am 9. März 2026. Je nach Anzeige kann das Ende am letzten Tag auch tagsüber umschlagen, deshalb ist es am sichersten, wenn ihr es sofort mitnehmt, statt bis zum Abend zu warten.

Wer seinen Account auf mehreren Geräten nutzt, kann das Spiel natürlich auch bequem per PC oder über die Steam-App zur Bibliothek hinzufügen, solange der Deal aktiv ist. Nach dem Claim könnt ihr es jederzeit herunterladen, auch wenn ihr gerade keinen Speicherplatz frei habt oder erst später spielen wollt.

Warum sich der Claim für Adventure-Fans lohnt

Für wen ist das Gratis-Spiel besonders interessant? Wenn ihr Mystery-Abenteuer mögt, die euch mit Rätseln, Hinweisen und Story-Happen bei Laune halten, ist so ein kostenloser Titel perfekt, um ohne Risiko reinzuschnuppern. Gerade im Adventure-Genre entscheidet oft die Atmosphäre, ob es klickt, und das findet man am besten heraus, indem man es selbst antestet.

Praktisch ist auch der Bibliotheks-Effekt: Selbst wenn ihr aktuell keine Zeit habt, sammelt ihr euch den Titel als Option für später ein. Viele holen sich solche Games als kleinen Lückenfüller für ruhige Abende, als Stream-Zwischenspiel oder einfach als Kontrastprogramm zu langen Open-World-Brocken.

Außerdem sind Gratis-Aktionen häufig eine gute Gelegenheit, ein Spiel mitzunehmen, das man sonst vielleicht nie auf dem Radar gehabt hätte. Und wenn es euch packt, landet ihr eventuell direkt beim nächsten Mystery-Adventure auf eurer Wunschliste.

Diese Punkte solltet ihr vor Ablauf der Frist beachten

Was ist bis zum 9. März 2026 wichtig? Damit ihr den Deal nicht verpasst, helfen ein paar einfache Checks:

Stellt sicher, dass ihr das Spiel vor dem 9. März 2026 eurer Bibliothek hinzugefügt habt.

eurer Bibliothek hinzugefügt habt. Prüft nach dem Claim in eurer Steam-Bibliothek, ob es dort wirklich auftaucht.

Plant Download und Installation entspannt später ein, der Claim reicht für den dauerhaften Besitz.

Wenn ihr Freunden davon erzählt, weist darauf hin, dass es nur innerhalb der Aktion gratis ist.

Wenn ihr auf Mystery-Storys steht, ist das ein klassischer No-Brainer: einmal sichern, später spielen. Und selbst wenn es am Ende nicht euer Ding ist, hat es euch keinen Cent gekostet.

Werdet ihr euch das kostenlose Mystery-Adventure sichern, und welche Adventure-Perlen habt ihr zuletzt auf Steam entdeckt? Schreibt es gern in die Kommentare.