Neues Metro-Spiel offenbar kurz vor der Enthüllung: Insider heizen Gerüchte um Reveal an

Nach Jahren der Funkstille könnte es für Fans der Metro-Reihe schon sehr bald ernst werden. Mehrere Insider behaupten derzeit, dass das nächste Metro-Spiel bereits in dieser Woche offiziell angekündigt werden könnte.

Bestätigt ist das aktuell zwar noch nicht, doch die Gerüchte kommen nicht aus dem Nichts. Vor allem deshalb, weil 4A Games selbst schon mehrfach öffentlich bestätigt hat, dass an einem neuen Metro gearbeitet wird. Erst 2025 bekräftigte das Studio noch einmal, dass das nächste Metro weiterhin in Entwicklung ist und erneut gemeinsam mit Serien-Schöpfer Dmitry Glukhovsky entsteht.

Ausgelöst wurde die neue Welle an Spekulationen durch einen Post des X-Nutzers AlexandreNGamR. Kurz darauf meldete sich mit NateTheHate ein Insider zu Wort, der in der Gaming-Szene deutlich mehr Gewicht hat und die Meldung sinngemäß bestätigte. Laut Insider Gaming soll er auf die Behauptung mit „it’s true“ reagiert und an anderer Stelle ergänzt haben, die Gerüchte hätten „Substanz“. Eine offizielle Ankündigung von 4A Games oder Deep Silver gibt es bislang aber nicht. Genau deshalb bleibt die Lage trotz aller Euphorie vorerst bei einem Gerücht.

Warum das Gerücht diesmal deutlich glaubwürdiger wirkt

Spannend ist vor allem, dass das aktuelle Gerücht auf eine Entwicklung trifft, die schon seit Jahren vorbereitet wird. Bereits im November 2020 hatte 4A Games im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums von Metro öffentlich erklärt, dass man an einer neuen Metro-Erfahrung arbeite und dabei weiterhin großen Wert auf eine storygetriebene Singleplayer-Kampagne lege. Das Studio schrieb damals ausdrücklich, dass genau diese Art von Erfahrung das Fundament der Reihe sei und man die Fans mit den Plänen für das nächste Kapitel begeistern wolle.

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Dazu kommt, dass 4A Games Anfang 2025 nochmals sehr klar Stellung bezogen hat. In einem Studio-Update vom 28. Februar 2025 erklärte das Team, es arbeite weiterhin am nächsten Metro-Spiel zusammen mit Dmitry Glukhovsky.

Gleichzeitig machte das Studio deutlich, dass man „zu einem späteren Zeitpunkt“ zeigen wolle, woran man gearbeitet habe. Nur wenige Wochen später, im Metro-15th-Anniversary-Update vom März 2025, sprach 4A Games erneut offen über das Projekt, bestätigte abermals die Zusammenarbeit mit Glukhovsky und betonte, dass das Spiel inhaltlich stark von den Erfahrungen des Krieges in der Ukraine geprägt werde.

Dadurch unterscheiden sich die aktuellen Gerüchte von vielen üblichen Leaks. Hier geht es nicht um ein angeblich geheimes Projekt, dessen Existenz nie bestätigt wurde. Das neue Metro ist offiziell längst bekannt. Neu ist nur die Behauptung, dass die Enthüllung unmittelbar bevorsteht. Genau das macht die Spekulation deutlich interessanter.

Metro ist offiziell in Entwicklung, aber die große Frage ist der Reveal-Termin

Der Kern der aktuellen Meldung lautet also nicht: „Es gibt ein neues Metro.“ Das ist längst bestätigt. Die eigentliche Nachricht ist: Kommt die erste richtige Enthüllung jetzt endlich?

Genau hier wird es knifflig. Insider Gaming berichtet, dass eine Vorstellung in dieser Woche erwartet werde. Gleichzeitig verweist die Meldung darauf, dass die Information nicht endgültig sei und weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden müsse. Das ist ein wichtiger Punkt, denn bislang fehlen konkrete Hinweise auf einen offiziellen Showcase-Termin oder einen bestätigten Trailer-Countdown von 4A Games selbst.

Auch auf dem offiziellen PlayStation Blog ist derzeit keine neue State of Play für diese Woche sichtbar angekündigt. Die zuletzt dort klar erkennbare große Ausgabe datiert auf Februar 2026. Auf der aktuellen Startseite finden sich zwar neue Beiträge aus dem April, aber keine offizielle State-of-Play-Ankündigung, die man bereits als sicheren Metro-Rahmen werten könnte.

Das heißt nicht, dass die Insider falsch liegen müssen. Es heißt nur, dass es momentan noch keine öffentliche Bestätigung für Bühne, Datum oder Format gibt. Ein Reveal könnte also theoretisch in einem Showcase, per eigenständigem Trailer oder sogar über einen Publisher-Post stattfinden.

Was wir über das neue Metro schon offiziell wissen

Auch wenn 4A Games noch keinen Trailer gezeigt hat, hat das Studio inzwischen erstaunlich viel über die Richtung des Spiels verraten. Vor allem das Jubiläums-Update von 2025 ist hier aufschlussreich. Dort erklärt 4A Games, dass die russische Invasion der Ukraine ab 2022 einen direkten Einfluss darauf hatte, wie die Geschichte des nächsten Metro-Spiels erzählt werden soll.

Das Studio spricht von einer noch dunkleren Story, von Themen wie Machtkampf, Tyrannei, Freiheit und den Kosten des Krieges. Außerdem betont 4A Games, dass Metro schon immer politisch, emotional und klar anti-kriegerisch gewesen sei und dass diese Motive auch im nächsten Kapitel eine zentrale Rolle spielen werden.

Damit zeichnet sich bereits ab, dass der nächste Teil wohl nicht einfach nur mehr von Metro Exodus liefern soll, sondern auch inhaltlich eine besonders schwere, ernste und möglicherweise noch persönlicher gefärbte Geschichte erzählen will. Gerade für Metro passt das natürlich perfekt, denn die Reihe lebte schon immer nicht nur von beklemmender Atmosphäre und Survival-Elementen, sondern auch von ihrer politischen und moralischen Schärfe.

Was ist mit „Metro 4“ und dem Bericht über einen spielbaren Build?

Ein weiterer Grund, warum viele Fans den aktuellen Gerüchten glauben, ist ein älterer Bericht von Insider Gaming. Dort hieß es bereits 2023, dass sich der Nachfolger von Metro Exodus weit in der Entwicklung befinde und intern sogar voll spielbar sei. Genau auf diesen Bericht verweisen nun viele aktuelle Artikel erneut. Insider Gaming selbst greift diese frühere Meldung in seiner neuen Berichterstattung wieder auf.

Allerdings ist wichtig, wie man diesen Punkt einordnet. „Voll spielbar“ bedeutet nicht automatisch, dass ein Spiel kurz vor Release steht. Intern kann das vieles heißen: ein kompletter Durchlauf, ein weit fortgeschrittener Build oder eine Version, in der zwar alle Inhalte vorhanden sind, aber Feinschliff, Balancing, Technik und Präsentation noch lange nicht final sind. Als Hinweis darauf, dass das Projekt schon weit gekommen ist, bleibt die Aussage dennoch relevant.

Warum gerade jetzt ein Reveal Sinn ergeben würde

Aus strategischer Sicht wäre eine Enthüllung in naher Zukunft durchaus plausibel. 4A Games hat 2025 mehrfach signalisiert, dass man in einem späteren Schritt zeigen wolle, woran gearbeitet wird. Gleichzeitig liegt Metro Exodus inzwischen mehrere Jahre zurück, und die Marke ist trotz Spin-offs und Re-Releases reif für ein neues großes Lebenszeichen.

Hinzu kommt: Ein erster Trailer oder Teaser würde völlig ausreichen, um die Community sofort wieder zu mobilisieren. Metro ist eine Reihe mit klarem Wiedererkennungswert. Schon wenige Sekunden aus den Tunneln, ein markanter Sound, Gasmaske, Frost, Dunkelheit und russische Endzeit-Stimmung würden genügen, um weltweit Schlagzeilen auszulösen. Für Deep Silver und 4A Games wäre ein früher Reveal deshalb ein logischer Schritt, selbst wenn der Release noch etwas entfernt sein sollte.

Was Fans jetzt vom Spiel erwarten

Die Erwartungen an das neue Metro sind entsprechend hoch. Viele wünschen sich vor allem, dass 4A Games den Weg aus Metro Exodus weitergeht, also eine Mischung aus intensiver linearer Inszenierung und größeren, offeneren Arealen. Gleichzeitig hoffen viele darauf, dass die Reihe ihre Stärken nicht verwässert: enge Atmosphäre, Ressourcenknappheit, rohe Feuergefechte, glaubwürdige Welt und eine Geschichte, die mehr sein will als nur Kulisse.

Dass 4A Games den Fokus erneut auf Singleplayer legt, dürfte für viele schon die wichtigste gute Nachricht sein. Genau das hatte das Studio bereits 2020 deutlich gemacht, und auch später klangen die öffentlichen Aussagen nie so, als wolle man den Kern der Serie aufgeben.

So belastbar ist das Gerücht wirklich

Unterm Strich ist die Lage derzeit ziemlich klar. Es gibt keine offizielle Ankündigung für einen Reveal in dieser Woche. Es gibt aber mehrere Faktoren, die das Gerücht deutlich glaubwürdiger machen als viele andere Branchen-Spekulationen:

Erstens ist das Spiel selbst offiziell bestätigt.

Zweitens wurde von 4A Games in den vergangenen Jahren wiederholt über das nächste Metro gesprochen.

Drittens stammt der aktuelle Auslöser zwar aus der Gerüchteküche, wurde aber von einem bekannteren Insider gestützt.

Viertens passt ein baldiger Reveal grundsätzlich zu dem, was das Studio 2025 öffentlich angedeutet hat.

Trotzdem sollte man vorsichtig bleiben. Solange weder 4A Games noch Deep Silver einen Trailer, Termin oder Showcase offiziell ankündigen, bleibt alles vorläufig. Gerade bei lang erwarteten Spielen reicht oft schon eine kleine Verschiebung im Marketingplan, damit aus einem „nächste Woche“ schnell wieder einige Wochen oder Monate werden.

So realistisch ist der Metro-Reveal in dieser Woche wirklich

Die Chancen stehen so gut wie lange nicht mehr, dass Metro-Fans bald endlich einen ersten echten Blick auf das nächste Spiel werfen können. Das Projekt ist offiziell in Entwicklung, 4A Games hat die Arbeit daran mehrfach bestätigt und zugleich klar gemacht, dass das nächste Kapitel wieder stark auf Story, Atmosphäre und Singleplayer setzen soll.

Das aktuelle Gerücht um eine Enthüllung in dieser Woche ist deshalb nicht aus der Luft gegriffen, aber eben noch keine Bestätigung.