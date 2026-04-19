Leak zeigt drei neue LEGO-Fortnite-Sets für Juni 2026 mit Setnummern

Die LEGO-Fortnite-Welle für 2026 nimmt offenbar weiter Form an: Am 19. April 2026 sind online Bilder aufgetaucht, die nach offiziellen Verpackungsrenders aussehen und gleich drei weitere, bisher nicht angekündigte Sets zeigen. Zu sehen sind demnach die Boxen zu Tomatohead, Supply Drop und Kit inklusive Setnummern, Altersfreigaben und Teileanzahlen.

Spannend: Die Angaben auf den Kartons sollen zu früheren Vorabinfos passen, die bereits Ende 2025 im Umlauf waren. Während damals noch ein späterer Release im Raum stand, verdichten sich die Hinweise nun auf einen Marktstart im Juni 2026.

Die drei geleakten Sets im Überblick

Welche LEGO-Fortnite-Sets sollen im Juni 2026 erscheinen? In den Bildern werden drei Produkte genannt, die laut den sichtbaren Box-Details allesamt zur nächsten Fortnite-Serie gehören sollen. Die Setnummern und Rahmendaten lesen sich wie eine klassische, gestaffelte Wave vom kleinen Mitnahme-Set bis zum großen Displaymodell.

Folgende Sets stehen im Leak:

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77079 Tomatohead mit 210 Teilen und einer Altersempfehlung ab 10 Jahren

77080 Supply Drop mit 314 Teilen und einer Altersempfehlung ab 10 Jahren

77081 Kit mit 1.230 Teilen und einer Altersempfehlung ab 12 Jahren

Als Termin wird für alle drei Sets der 1. Juni 2026 gehandelt. Offiziell bestätigt ist das zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Digitale Extras sollen wieder dabei sein

Welche In-Game-Boni könnten die neuen Sets enthalten? Laut den Hinweisen auf den Verpackungen sollen Käufer erneut digitale Inhalte für Fortnite und LEGO Fortnite bekommen. Das Prinzip ist bereits von früheren Sets bekannt, bei denen ein Bonus über einen QR-Code in der Bauanleitung freigeschaltet werden kann.

Bei den drei geleakten Produkten sind folgende Extras im Gespräch:

77079 Tomatohead: LEGO-Fortnite-Dekor-Paket

77080 Supply Drop: LEGO-Fortnite-Dekor-Paket

77081 Kit: In-Game-Outfit

Gerade die kleineren Dekor-Pakete könnten für alle interessant sein, die ihren LEGO-Fortnite-Style im Spiel ausbauen wollen, ohne direkt zum großen Sammler-Set zu greifen.

Ein weiteres großes Set soll ebenfalls kommen

Welche weitere Fortnite-Box steht noch im Raum? Neben den drei neu aufgetauchten Packshots kursiert weiterhin ein viertes Set für dieselbe Veröffentlichungsphase: 77082 Rave Cave. Der Name deutet auf die gleichnamige Location aus Fortnite Kapitel 3 Saison 3 hin.

Dieses Set soll laut den kursierenden Angaben das größte der 2026er-Welle werden und auf 1.963 Teile kommen. Ein digitaler Bonus wird ebenfalls erwartet, der konkrete Inhalt ist aber noch offen.

Preisgerüchte und Größenvergleich

Wie teuer könnten die LEGO-Fortnite-Sets in Deutschland werden? Konkrete Euro-Preise sind in den aktuell kursierenden Infos nicht genannt. Aus den bisher bekannten Eckdaten lässt sich aber ableiten, dass LEGO die Reihe erneut von günstig bis Premium staffeln will: Tomatohead als kleines Set, Supply Drop als mittlere Box, Kit als deutlich größeres Modell und Rave Cave als potenzielles Top-Set der Wave.

Zum Vergleich wird in den Leaks außerdem auf Mecha Team Leader verwiesen, das weiterhin als größtes und teuerstes LEGO-Fortnite-Set gilt. Für Sammler dürfte damit vor allem interessant werden, wie nah Rave Cave preislich an dieses Flaggschiff heranrückt.

Worauf hoffst du bei den neuen LEGO-Fortnite-Sets am meisten: auf starke Minifiguren, coole Display-Optik oder die In-Game-Boni? Schreib es in die Kommentare.