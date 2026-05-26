LEGO Skylines bei Korea-Rating gelistet – Paradox Interactive als Publisher genannt

Ein neuer LEGO-Titel könnte früher als gedacht vor der offiziellen Ankündigung aufgetaucht sein. In Südkorea ist eine frische Einstufung aufgetaucht, die auf ein Spiel mit dem Namen LEGO Skylines hinweist und damit direkt Assoziationen zu einem der bekanntesten Städtebau-Franchises der letzten Jahre weckt.

Besonders spannend: Als Publisher wird Paradox Interactive genannt. Das ist ausgerechnet der Publisher, der auch hinter Cities: Skylines steht. Offiziell bestätigt ist das Projekt bislang nicht, aber der Timing-Faktor einer Altersfreigabe sorgt traditionell oft dafür, dass eine Enthüllung nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Eintrag in Südkorea sorgt für Wirbel

Was ist zu LEGO Skylines bereits bekannt? Der entscheidende Hinweis stammt aus einer Einstufung der Game Rating and Administration Committee of Korea. Dort wurde LEGO Skylines am 9. April 2026 klassifiziert. Mehr inhaltliche Details liefert der Eintrag nicht, dafür aber die zentrale Information: Paradox Interactive wird als Publisher geführt.

Das allein reicht, um die Spekulationen in eine sehr klare Richtung zu lenken. Paradox ist eng mit Strategie- und Aufbauspielen verbunden und beim Thema Städtebau durch die Cities: Skylines-Reihe bereits bestens positioniert. Ein LEGO-Ableger im Stil eines City-Builders wäre damit naheliegend, zumal LEGO als Marke schon mehrfach bewiesen hat, wie gut sich das Bauen als Spielprinzip in Games übertragen lässt.

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Paradox Interactive ist seit 1999 aktiv und sitzt in Stockholm. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für große Strategie-Serien, darunter:

Crusader Kings

Europa Universalis

Victoria

Hearts of Iron

Stellaris

Mögliche Enthüllung im Sommer-Showcase-Fenster

Wann könnte LEGO Skylines offiziell gezeigt werden? Durch die zeitnahe Altersfreigabe wirkt ein Reveal in den kommenden Wochen realistisch. Als wahrscheinlichste Bühne gilt das Summer Game Fest am 5. Juni 2026, da LEGO in der Vergangenheit bei diesem Format bereits neue Projekte präsentiert hat.

Falls LEGO Skylines dort nicht auftaucht, gibt es rund um die großen Juni-Termine weitere Optionen. Im Umfeld des Summer Game Fest liegen mehrere Shows, bei denen ein Reveal ebenfalls gut passen würde. Genannt werden vor allem die Future Games Show am 6. Juni 2026 und die PC Gaming Show am 7. Juni 2026. Auch ein späteres Zeitfenster bleibt möglich, etwa im Rahmen der Gamescom Ende August 2026, nachdem LEGO dort zuletzt ebenfalls große Ankündigungen platziert hat.

Die wichtigsten potenziellen Show-Termine im Überblick:

State of Play am 2. Juni 2026

am 2. Juni 2026 Summer Game Fest Showcase am 5. Juni 2026

Future Games Show am 6. Juni 2026

Xbox Showcase am 7. Juni 2026

Showcase am 7. Juni 2026 PC Gaming Show am 7. Juni 2026

Gamescom Ende August 2026

Weitere auffällige Ratings auf derselben Liste

Welche anderen Spiele tauchen in der südkoreanischen Einstufung auf? LEGO Skylines ist nicht das einzige prominente Spiel, das in der jüngsten Liste der koreanischen Einstufungsbehörde aufgefallen ist. Unter den weiteren Einträgen findet sich unter anderem Persona 4 Revival, ein Remake, das bereits offiziell angekündigt wurde und dessen Auftauchen in der Einstufung auf weitere Updates hindeuten könnte.

Außerdem werden weitere große Titel in der Liste geführt. Dazu gehören Gears of War: E-Day, Ace Combat 8 und Marvel’s Guardians of the Galaxy. Gerade Letzteres sorgt für Gesprächsstoff, weil das Listing Spekulationen über einen baldigen Start auf Nintendo Switch 2 befeuert.

Welche Art von Spiel würdet ihr euch von LEGO Skylines wünschen, klassischer City-Builder, eher eine kreative Sandbox oder ein Mix aus Aufbau und Strategie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.