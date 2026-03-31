Crimson Desert – Wie bekomme ich einen Drachen?

Ein Drache als Reittier klingt nach dem ultimativen Open-World-Traum und in Crimson Desert wird genau das Realität. Das Gute vorweg: Drachen sind nicht nur ein kurzer Story-Gag, sondern tatsächlich voll reitbar und eignen sich, um die komplette Karte aus der Luft zu erkunden.

Der Haken ist ebenfalls schnell erklärt: Der Drachen-Mount ist an die Hauptstory gekoppelt und bewusst als spätes Upgrade gedacht. Wenn du also gerade erst startest, musst du noch eine ganze Weile mit Pferd und klassischer Erkundung auskommen, bevor du dich in die Lüfte schwingen darfst.

Voraussetzungen für den Drachen-Mount

Wann bekommt man den Drachen in Crimson Desert? Den Drachen erhältst du erst im Laufe der Hauptgeschichte, genauer gesagt in Kapitel 11. Das Reittier heißt Blackstar und wird im Rahmen der Hauptquest Whispers in the Wind freigeschaltet.

Wichtig: Blackstar ist ein Story-Mount. Du kannst ihn nicht durch Nebenaktivitäten, Geheimquests oder seltene Drops früher bekommen, und du kannst ihn auch nicht verpassen. Die Freischaltung ist fest in der Story verankert.

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Wie lange dauert es bis zum Drachen? Wer sich stark auf die Hauptmissionen konzentriert und nur wenig abseits erkundet, landet im Schnitt bei 50+ Stunden, bis Kapitel 11 erreicht ist. Mit mehr Erkundung und optionalen Aktivitäten kann es natürlich spürbar länger dauern.

Die Freischaltung in Kapitel 11

Wie läuft die Drachen-Freischaltung ab? Die eigentliche Mission, in der du Blackstar bekommst, ist erfreulich unkompliziert: Die Freischaltung besteht im Kern aus einer Cutscene. Du musst also keine knifflige Boss-Challenge oder versteckte Abfolge an Bedingungen erfüllen, um den Mount zu erhalten.

Außerdem nimmt dir Crimson Desert hier den Druck komplett: Selbst wenn du Angst hast, irgendetwas falsch zu machen, ist das System so gebaut, dass Blackstar automatisch in deinen Besitz übergeht, sobald du den entsprechenden Punkt in Kapitel 11 erreichst.

Warum gibt es den Drachen erst so spät? Blackstar ist ein klares Endgame-Tool. Früher Zugriff würde große Teile der vorgesehenen Erkundung aushebeln, weil Flugfähigkeit viele Hindernisse, Umwege und Reisegefahren praktisch eliminiert.

Steuerung und Einsatzmöglichkeiten von Blackstar

Wie ruft man den Drachen in Crimson Desert? Blackstar wird wie ein normaler Mount genutzt, hat aber eigene Regeln. Du beschwörst den Drachen, indem du Pfeil nach unten auf dem D-Pad gedrückt hältst und ihn dann mit dem rechten Stick auswählst.

Wie lange kann man mit dem Drachen fliegen? Der Mount bleibt etwa 15 Minuten aktiv. Danach verschwindet er vorübergehend und es folgt ein Cooldown von 50 Minuten in Echtzeit, bevor du ihn wieder rufen kannst. Eine Möglichkeit, diesen Cooldown zu verkürzen, ist nicht vorgesehen.

Feuerball auf R1, verbraucht Ausdauer

auf R1, verbraucht Ausdauer Feueratem auf R2, verbraucht Ausdauer

auf R2, verbraucht Ausdauer Fassrolle zum Ausweichen, kostet Ausdauer

zum Ausweichen, kostet Ausdauer Landen ist jederzeit möglich

ist jederzeit möglich Freies Fliegen über die komplette Karte, inklusive Sturzflug zum Tempoaufbau

Wie stark ist der Drache im Kampf? Durch seine offensiven Fähigkeiten, die hohe Haltbarkeit und die Mobilität eignet sich Blackstar nicht nur zum Reisen, sondern auch, um Lager deutlich leichter zu räumen. Da sich Ausdauer sogar in der Luft wieder regeneriert, kannst du Skills im Flug vergleichsweise flexibel einsetzen, solange du dein Ausdauer-Management im Blick behältst.

Wie findest du es, dass Crimson Desert den Drachen erst so spät in der Story freischaltet und ihn dann mit einer festen Einsatzzeit plus langem Cooldown begrenzt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.