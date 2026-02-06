HBO-Serie setzt Geschichte von Baldur’s Gate 3 unter Craig Mazin fort

Die Welt von Baldur’s Gate 3 wächst weiter – allerdings nicht in Form eines neuen Spiels, sondern als hochwertige HBO-Serie. Der renommierte Serienmacher Craig Mazin, bekannt durch The Last of Us und Chernobyl, übernimmt die kreative Leitung der neuen TV-Adaption, die die Geschichte von Baldur’s Gate 3 unmittelbar fortsetzen wird.

Statt eines klassischen Baldur’s Gate 4 oder zusätzlicher DLCs hat sich Larian Studios nach dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 entschieden, sich wieder auf die eigene Divinity-Reihe zu konzentrieren. Dennoch bleibt das Universum von Faerûn lebendig: Die kommende HBO-Serie wird offiziell als Fortsetzung der Geschichte angesehen – mit Beteiligung von Wizards of the Coast und Hasbro Entertainment.

Ein neues Kapitel für Faerûn

Wie geht es nach dem Ende von Baldur’s Gate 3 weiter? Die HBO-Serie setzt direkt nach dem Finale des Spiels ein. Welche der vielen möglichen Enden genau aufgegriffen wird, ist derzeit noch unklar. Ob Tav oder Durge die Hauptfigur war, welche Gefährten überlebt haben oder welche Entscheidungen getroffen wurden – all das könnte Einfluss auf die Handlung der Serie haben.

Klar ist jedoch: Die Geschichte wird mit neuen Figuren fortgesetzt, die – ganz im Sinne klassischer Dungeons & Dragons-Abenteuer – als einfache Abenteurer beginnen und sich im Laufe der Zeit zu Helden entwickeln. Die Möglichkeit, dass sie es am Ende gar mit Göttern aufnehmen können, steht im Raum. Gleichzeitig sollen bekannte Charaktere aus Baldur’s Gate 3 auftreten, darunter auch geliebte (und gehasste) Figuren wie Astarion, Karlach oder Shadowheart.

Ein Fan als Showrunner

Warum übernimmt Craig Mazin dieses Projekt? Mazin ist selbst ein leidenschaftlicher D&D-Spieler mit über 15 Jahren Erfahrung als Dungeon Master. Zudem hat er Baldur’s Gate 3 nicht nur gespielt, sondern laut eigenen Aussagen sogar im schwersten Modus – dem Ehrenmodus – vollständig durchgespielt. Für ihn ist es ein Herzensprojekt:

„Nach fast 1000 Stunden im unglaublichen Universum von Baldur’s Gate 3 ist es ein Traum, die Geschichte weiterzuerzählen, die Larian und Wizards of the Coast erschaffen haben.“

Seine Begeisterung für das Franchise und sein Respekt für die Arbeit von Larian Studios sollen sich in der Serie widerspiegeln. Unterstützt wird Mazin im kreativen Team von Jacqueline Lesko, Cecil O’Conner sowie Gabriel Marano von Hasbro Entertainment. Auch Chris Perkins, Head of Story bei Hasbro, ist beratend involviert.

Wird die Original-Besetzung zurückkehren?

Welche Schauspieler könnten ihre Rollen wieder übernehmen? Noch ist offen, ob die bekannten Stimmen aus Baldur’s Gate 3 auch in der Serie zu hören sein werden. Mazin hat jedoch bereits angekündigt, Kontakt zu den Schauspielern aufnehmen zu wollen. Besonders Neil Newbon (Astarion), Samantha Béart (Karlach) und Jennifer English (Shadowheart) gelten als Fan-Favoriten.

Neil Newbon hat sich in der Vergangenheit bereits offen dafür gezeigt, Astarion erneut zu verkörpern. Ob es zu einer Rückkehr der Originalbesetzung kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Kein Baldur’s Gate 4 in Sicht – vorerst

Wird es in absehbarer Zeit ein neues Spiel geben? Nach dem letzten Patch im April 2025 hat Larian Studios keine weiteren Inhalte für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht. Ein offizielles Baldur’s Gate 4 ist aktuell nicht in Entwicklung. Zwar äußerte Wizards of the Coast in der Vergangenheit Interesse an einer Fortsetzung, doch konkrete Pläne gibt es momentan nicht.

Somit ist die HBO-Serie derzeit der einzige offizielle Weg, mehr über die Zukunft von Faerûn und seinen Bewohnern zu erfahren. Dass die Serie als kanonisch gilt, macht sie umso bedeutender für alle, die sich in der Welt von Dungeons & Dragons zuhause fühlen.

Ein monumentales Erbe

Warum ist Baldur’s Gate 3 so wichtig für die Gaming-Welt? Baldur’s Gate 3 gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Mit seinem Release im August 2023 setzte es neue Maßstäbe für Gameplay-Tiefe, Entscheidungsfreiheit und erzählerische Qualität. Das Spiel basiert auf den Regeln der fünften Edition von Dungeons & Dragons und wurde für seine cineastische Inszenierung, die starke Charakterdarstellung und seine technische Umsetzung vielfach ausgezeichnet.

Es war das erste Spiel, das bei allen fünf großen Game Awards den Titel Game of the Year gewann – darunter The Game Awards, DICE Awards und BAFTA Games Awards. Mit überragendem finanziellen und kritischen Erfolg konnte sich Larian Studios einen Platz in der Geschichte der Videospiele sichern.

Die HBO-Serie tritt also in große Fußstapfen – und hat gleichzeitig die Chance, neue Wege zu gehen und das Universum von Baldur’s Gate einem noch breiteren Publikum näherzubringen.

Was hältst du von der TV-Adaption zu Baldur’s Gate 3? Freust du dich auf die Fortsetzung der Geschichte oder hättest du lieber ein klassisches Baldur’s Gate 4 gesehen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!