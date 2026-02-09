The Witcher 3: DLC als Startschuss zum Marketing von The Witcher 4?

Mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release sorgt The Witcher 3: Wild Hunt erneut für Gesprächsstoff. Ein möglicher dritter Story-DLC, über den CD Projekt bislang konsequent schweigt, entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten Gerüchte der Branche. Aktuelle Einschätzungen eines polnischen Analysten liefern nun nicht nur konkrete Zahlen zu Budget und Preis, sondern verknüpfen die Erweiterung erstmals direkt mit der Marketingstrategie für The Witcher 4.

Analyst sieht hohes Absatzpotenzial trotz Serien-Alter

Bereits Ende Dezember hatte Mateusz Chrzanowski von Noble Securities berichtet, dass CD Projekt an einer weiteren Download-Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt arbeiten soll. In einem neuen Bericht bekräftigt er diese Einschätzung und empfiehlt die Aktie von CD Projekt weiterhin zum Kauf.

Besonders bemerkenswert ist dabei die interne Absatzprognose: Trotz des Alters des Spiels, das im Mai 2015 erschienen ist, rechnet Noble Securities mit rund elf Millionen verkauften Exemplaren des neuen DLCs. Möglich wird dieses Potenzial vor allem durch die enorme Reichweite der Complete Edition, Next-Gen-Upgrades sowie regelmäßige Rabattaktionen, die The Witcher 3 auch 2026 noch sichtbar in den Stores halten.

Budget von 14,5 Millionen Dollar – Preis bei rund 30 US-Dollar

Laut Chrzanowski soll das Entwicklungsbudget der Erweiterung bei etwa 14,5 Millionen US-Dollar liegen – Marketingkosten ausdrücklich nicht eingerechnet. Damit würde sich das Projekt deutlich unterhalb klassischer AAA-Produktionen bewegen, zugleich aber klar über kleineren Content-Updates.

Beim Preis geht der Analyst von 30 US-Dollar aus. Für den europäischen Markt dürfte das einem Betrag zwischen 25 und 30 Euro entsprechen. Positioniert wäre der DLC damit klar als vollwertige Story-Erweiterung, vergleichbar mit früheren Add-ons wie „Hearts of Stone“ oder „Blood and Wine“.

Marketing-Brücke zu The Witcher 4?

Besonders spannend ist Chrzanowskis Einschätzung zur strategischen Rolle des DLCs. Demnach könnte die offizielle Enthüllung der Erweiterung gleichzeitig den Startschuss für die Marketingkampagne von The Witcher 4 markieren. Für CD Projekt wäre das ein logischer Schritt: Ein neues Story-Kapitel für Geralt, oder zumindest die bekannte Spielwelt, könnte die Aufmerksamkeit der Community bündeln und elegant auf den nächsten großen Serienteil überleiten.

Diese Aussagen befeuern die Spekulationen, dass der DLC erzählerisch bewusst als Brücke konzipiert ist. Denkbar wäre eine Geschichte, die neue Regionen, politische Spannungen oder Figuren einführt, die später in The Witcher 4 eine größere Rolle spielen.

Gerüchte um Setting und Release-Zeitraum

Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Handlung des DLCs die Spieler erstmals in eine bislang kaum beleuchtete Region des Witcher-Universums führen. Die Rede ist von einem exotischeren Schauplatz, der sich deutlich von den bekannten Gebieten aus Velen, Skellige oder Toussaint abhebt.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgen Aussagen aus Polen: IGN Polen berief sich im Januar 2026 auf einen Insider, der die Existenz des dritten DLCs bereits vor einiger Zeit bestätigt haben soll. Auch Borys Nieśpielak, Co-Moderator des Podcasts „Rock and Borys“, sprach schon im Dezember von mehreren verlässlichen Quellen. Demnach peilt CD Projekt intern einen Release im Mai 2026 an.

Offizielle Bestätigung steht weiter aus

Trotz der zunehmenden Verdichtung an Informationen bleibt CD Projekt öffentlich zurückhaltend. Weder der DLC noch ein konkreter Zeitplan wurden bislang bestätigt. Angesichts der übereinstimmenden Aussagen aus Analystenkreisen und der polnischen Medienlandschaft scheint eine Ankündigung jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, könnte der dritte DLC von The Witcher 3 weit mehr sein als ein spätes Fan-Geschenk – nämlich ein gezielt eingesetztes Bindeglied zwischen einem der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten und dem nächsten großen Kapitel der Saga.

