Seit Wochen halten sich die Gerüchte rund um ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Inzwischen nehmen die Spekulationen allerdings ein Ausmaß an, das für Nintendo selbst zunehmend unangenehm werden könnte.

Denn immer mehr angebliche Insider-Informationen scheinen sich nach und nach zu bestätigen. Besonders im Fokus steht dabei der bekannte Leaker „NateTheHate“, der zuletzt bereits mehrere bislang unangekündigte Nintendo-Projekte korrekt vorausgesagt haben soll.

Warum die Leaks für Nintendo problematisch werden könnten

Laut dem Bericht basiert Nintendos Marketing traditionell stark auf Überraschungen und großen Reveal-Momenten während Direct-Präsentationen. Genau dieser Effekt könnte durch die aktuellen Leaks jedoch massiv abgeschwächt werden.

Denn inzwischen kursieren nicht nur Gerüchte zu einem möglichen Ocarina-of-Time-Remake, sondern auch zu weiteren Switch-2-Spielen wie einem neuen Star Fox, Fire Emblem oder Splatoon-Ablegern. Einige dieser Projekte wurden mittlerweile tatsächlich angekündigt, was die Glaubwürdigkeit der ursprünglichen Leaks deutlich erhöht hat.

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Ehemalige Nintendo-Mitarbeiter sprechen sogar davon, dass Nintendo intern „absolut wütend“ über die Situation sein soll.

Wie groß soll das Remake angeblich werden?

Besonders spannend: Verschiedene Insider behaupten inzwischen, dass Nintendo nicht einfach nur ein grafisches Remaster plane.

Stattdessen sei ein vollständiges Remake im Stil von modernen Neuinterpretationen wie Final Fantasy VII Remake im Gespräch. Laut aktuellen Gerüchten könnte das Spiel sogar seit 2022 in Entwicklung sein. Außerdem wird spekuliert, dass Monolith Soft an dem Projekt beteiligt ist.

Besonders wild: Ein Insider brachte sogar die Möglichkeit ins Spiel, dass Nintendo das Abenteuer in mehrere Teile aufsplitten könnte – ähnlich wie bei Final Fantasy VII Remake. Offiziell bestätigt ist davon bislang allerdings nichts.

Fans wünschen sich mehr als nur hübschere Grafik

In der Community gehen die Meinungen derzeit auseinander. Viele Fans wünschen sich zwar eine moderne Version des Klassikers, gleichzeitig besteht aber auch die Sorge, dass Nintendo zu stark vom Original abweichen könnte.

Vor allem der besondere Stil und die Atmosphäre des Nintendo-64-Originals gelten bis heute als einzigartig. Einige Spieler hoffen deshalb auf eine vorsichtige Modernisierung statt einer kompletten Neuinterpretation im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Offiziell gibt es weiterhin keine Bestätigung

Nintendo selbst hat das Remake bislang nicht angekündigt. Allerdings machte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zuletzt Andeutungen, dass für die Switch 2 noch mehrere unangekündigte Spiele für Ende 2026 und Anfang 2027 geplant seien.

Ob darunter tatsächlich ein Remake von Ocarina of Time steckt, bleibt vorerst offen.

Fest steht aber schon jetzt: Kaum ein mögliches Nintendo-Projekt sorgt aktuell für so viele Diskussionen wie die Rückkehr eines der meistgelobten Spiele aller Zeiten.