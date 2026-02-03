Zehn neue Spiele im Xbox Game Pass Februar 2026, inklusive Überraschungsmix

Der Februar 2026 startet für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten mit einem echten Knall: Microsoft hat nicht nur neun neue Titel für den Abo-Dienst angekündigt, sondern auch ein Überraschungsspiel ohne Vorankündigung veröffentlicht. Zusätzlich erweitert sich die Stream Your Own Game-Bibliothek um 40 weitere Spiele, darunter viele Rollenspiel- und Horrorklassiker.

Das ist das Überraschungsspiel im Februar

Welches Spiel wurde ohne Vorankündigung veröffentlicht? Neben dem bereits angekündigten Final Fantasy 2, das am 3. Februar 2026 erschienen ist, hat Microsoft still und heimlich auch Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii freigeschaltet. Der Titel ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate enthalten und bietet ein Piraten-Abenteuer im beliebten Yakuza-Stil – inklusive Segelreisen, hawaiianischem Setting und jeder Menge Action.

Auch das Indie-Spiel Indika, das bereits Anfang des Monats hinzugefügt wurde, zählt zu den Februar-Neuzugängen. Mit seinem künstlerischen Stil und der tiefgründigen Story wurde es mehrfach ausgezeichnet.

Alle neuen Spiele im Xbox Game Pass im Februar 2026

Welche Spiele erscheinen im Februar 2026 im Game Pass? Microsoft hat eine Liste mit insgesamt zehn neuen Spielen veröffentlicht, die im Laufe des Monats Februar verfügbar werden. Hier findest du alle Titel mit ihren Erscheinungsterminen:

Spiel Verfügbarkeit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Ab sofort Final Fantasy 2 Ab sofort Madden NFL 26 5. Februar 2026 Paw Patrol Rescue Wheels: Championship 5. Februar 2026 Relooted 10. Februar 2026 BlazBlue: Entropy Effect X 12. Februar 2026 Roadside Research 12. Februar 2026 Starsand Island 12. Februar 2026 High on Life 2 13. Februar 2026 Kingdom Come: Deliverance 13. Februar 2026 Avatar: Frontiers of Pandora 17. Februar 2026 Avowed (nur Premium) 17. Februar 2026

Ein Highlight: High on Life 2 setzt auf Skateboards und Metroidvania-Elemente

Was erwartet dich in High on Life 2? Mit High on Life 2 erscheint am 13. Februar 2026 der Nachfolger des humorvollen Kult-Shooters. Entwickelt von Squanch Games, setzt das Spiel erneut auf sprechende Waffen – die sogenannten Gatlians – und erweitert die Dialogmöglichkeiten durch auswählbare Gesprächsoptionen.

Neu dabei ist ein Skateboard, das nicht nur die Fortbewegung erleichtert, sondern auch für Kämpfe und Rätsel eingesetzt wird. Die Weltstruktur orientiert sich stärker am Metroidvania-Prinzip: Drei große Hub-Welten warten darauf, erkundet zu werden. Die Geschichte knüpft direkt an den Vorgänger an: Deine Schwester Lizzie wurde von einem Alien-Konzern entführt – höchste Zeit für ein weiteres chaotisches Abenteuer.

Weitere Highlights und Empfehlungen

Welche Spiele lohnen sich besonders? Wer sich für entspannte Spiele interessiert, sollte Starsand Island im Blick behalten: Der Titel erinnert an Stardew Valley, bringt aber eine 3D-Welt mit. Fans von historischen Rollenspielen erhalten mit Kingdom Come: Deliverance einen fordernden Mittelalter-Titel, der durch Tiefe und Authentizität überzeugt.

Action-Freunde bekommen mit Avatar: Frontiers of Pandora ein visuell beeindruckendes Open-World-Spiel, das durch neue Inhalte und eine Third-Person-Perspektive einen zweiten Frühling erlebt. Auch BlazBlue: Entropy Effect X dürfte für Fans von Beat-em-Ups und Anime-Ästhetik interessant sein.

Das bringt der Februar für den Game Pass

Wie umfangreich ist das Februar-Angebot insgesamt? Mit zehn neuen Spielen allein im Kernangebot und 40 zusätzlichen Titeln für die Stream Your Own Game-Bibliothek bietet der Game Pass im Februar 2026 eine unvergleichliche Vielfalt. Egal ob Action, RPG, Indie-Hits oder Familien-Spiele – hier kommt jede Genre-Vorliebe auf ihre Kosten.

Außerdem erhalten Abonnenten der Premium-Stufe am 17. Februar Zugang zu Avowed, einem der größten Day-One-Releases des Vorjahres. Wer bisher nicht dabei war, erhält jetzt eine neue Gelegenheit, das gefeierte Rollenspiel zu erleben.

Wie findest du die Auswahl für den Februar? Welche Titel wirst du zuerst ausprobieren? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!