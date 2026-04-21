Xbox Game Pass April 2026 Wave 2 – alle neuen Spiele, Termine, Abgänge

Microsoft hat die zweite Xbox-Game-Pass-Welle für April 2026 offiziell bestätigt und liefert damit noch einmal spürbar Nachschub für Abonnenten. Insgesamt umfasst Wave 2 sechs Titel, darunter gleich fünf Day-one-Releases, also Spiele, die direkt zum Release im Abo landen.

Der neue Fahrplan schließt nahtlos an die bisherigen April-Neuzugänge an, die zwischen dem 1. und 17. April 2026 in der Bibliothek gelandet sind. Gleichzeitig gibt es bereits einen konkreten Ausblick auf Anfang Mai, der für viele Fans eine klare Richtung vorgibt, wann die nächste Ankündigungsrunde anstehen könnte.

Die bestätigten Neuzugänge in Wave 2

Welche Spiele kommen in der zweiten Xbox-Game-Pass-Welle im April 2026? Microsoft nennt für Wave 2 konkret Kiln, Aphelion, Trepang2, Sledding Game, Heroes of Might & Magic: Olden Era und TerraTech Legion. Bis auf Trepang2 handelt es sich dabei um Day-one-Zugänge.

Welche Plattformen und Game-Pass-Stufen sind betroffen? Je nach Titel sind Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und in Teilen auch die Premium-Stufe sowie Cloud, Konsole, Handheld und PC bzw. Xbox Series als Plattformen genannt. Zur besseren Übersicht findest du alle bestätigten Einträge samt Datum in der folgenden Liste.

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21. April 2026: Vampire Crawlers (Ultimate, PC) – Cloud, Handheld, PC, Series – Day-one-Release

21. April 2026: Little Rocket Lab (Premium) – Cloud, Konsole, PC – bereits seit Oktober 2025 in Ultimate und PC enthalten

21. April 2026: SOPA: Tale of the Stolen Potato (Premium) – Cloud, Konsole, Handheld, PC – bereits seit Oktober 2025 in Ultimate und PC enthalten

23. April 2026: Kiln (Ultimate, PC) – Cloud, Handheld, PC, Series – Day-one-Release

28. April 2026: Aphelion (Ultimate, PC) – Cloud, Handheld, PC, Series – Day-one-Release

29. April 2026: Trepang2 (Ultimate, PC, Premium) – Cloud, PC, Series – kein Day-one-Release

30. April 2026: Sledding Game (Ultimate, PC) – Cloud, PC, Series – Day-one-Release für 2026

30. April 2026: Heroes of Might & Magic: Olden Era (Ultimate, PC) – PC – Game Preview, Day-one-Release

30. April 2026: TerraTech Legion (Ultimate, PC) – Cloud, PC, Series – Day-one-Release

Gerade der Mix aus frischen Releases und einem nachgereichten Genre-Highlight wie Trepang2 dürfte vielen gefallen, die zwischen Indie, Action und Strategie gern breit aufgestellt sind.

Ausblick auf Mai und die nächsten bestätigten Highlights

Wann könnte die Wave-1-Ankündigung für Mai 2026 erfolgen? Da Final Fantasy V am 5. Mai 2026 für den Dienst bestätigt ist, wirkt dieses Datum auch wie ein realistischer Kandidat für die nächste große Update-News. Microsoft veröffentlicht die Game-Pass-Roadmaps häufig dienstags, auch wenn es zuletzt mit der Wave-2-Meldung eine seltene Ausnahme am Montag gab.

Welche Spiele sind über Mai hinaus bereits terminiert? Neben Final Fantasy V sind auch weitere Releases mit festen Daten genannt, darunter ein großer Day-one-Titel im Mai sowie mehrere bestätigte Sommertermine.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattformen Hinweis 5. Mai 2026 Final Fantasy V Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series Neuzugang im Mai 19. Mai 2026 Forza Horizon 6 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 13. August 2026 Mafia: Definitive Edition Ultimate, PC Cloud, PC, Series Neuzugang im August 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass Ende April

Welche Titel fliegen am 30. April 2026 aus dem Katalog? Wie üblich endet der Monat nicht nur mit Neuzugängen, sondern auch mit Abgängen. Für den 30. April 2026 sind insgesamt neun Abgänge angekündigt, darunter bekannte Namen wie Citizen Sleeper, Dragon Ball Xenoverse 2 und Goat Simulator Remastered.

Unterm Strich ist das eine der größeren Abgangswellen der letzten Zeit. Wer die genannten Spiele noch nachholen will, sollte also spätestens bis Monatsende reingrätschen.

Welche der neuen April-Titel in Wave 2 reizt dich am meisten, und welche Abgänge treffen dich am härtesten? Schreib es gern in die Kommentare.