Crashout Crew kommt am 28. Mai 2026 als Day-one-Spiel in den Game Pass

Xbox baut sein Day-one-Angebot im Game Pass weiter aus und serviert Ende Mai das nächste Party-Spiel für chaotische Abende mit Freunden. Am 28. Mai 2026 startet Crashout Crew von Aggro Crab zeitgleich auf PC via Steam und direkt im Xbox Game Pass, sodass ihr ohne Extra-Kauf direkt loslegen könnt.

Der Release passt perfekt in den aktuellen Trend: Digitale Bibliotheken wachsen, Abo-Modelle werden immer wichtiger und gerade Co-Op-Titel profitieren massiv davon, wenn eine große Community am ersten Tag gemeinsam einsteigen kann. Crashout Crew setzt dabei voll auf Physik, Tempo und Teamwork, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

Ein neues Day-one-Spiel für den Game Pass

Wann erscheint Crashout Crew im Xbox Game Pass? Der Launch ist für den 28. Mai 2026 angesetzt und das Spiel soll ab Tag eins im Xbox Game Pass verfügbar sein. Parallel dazu erscheint es auf PC über Steam, wodurch sich direkt zum Start eine breite Spielerschaft mischen dürfte.

Für Xbox ist das der nächste Baustein einer Strategie, die Abonnenten regelmäßig mit frischen Releases versorgt. Für kleinere und mittlere Produktionen kann ein Day-one-Start im Abo außerdem den entscheidenden Schub bringen, weil sich Hürden für den Einstieg reduzieren und sich Clips, Memes und Mundpropaganda schneller verbreiten.

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Crashout Crew ist bereits zum Vormerken auf Xbox und Steam gelistet. Wer sich also schon einen Platz auf der eigenen Release-Liste sichern will, kann das jetzt erledigen und am 28. Mai direkt starten.

So spielt sich das Forklift-Chaos

Worum geht es in Crashout Crew? In dem 4-Player-Co-Op-Party-Game schlüpft ihr in die Rolle von Gabelstapler-Fahrern bei De Nile Shipping. Eure Aufgabe: Bestellungen abarbeiten, Kisten einsammeln, stapeln und rechtzeitig verschicken. Klingt simpel, wird aber schnell zur Abrissparty, weil die Lagerhalle eher wie eine Mischung aus Rennstrecke und Demolition-Derby funktioniert.

Damit das nicht nur nach Abarbeiten klingt, spielt Crashout Crew mit Tempo und Bewegung: Stapler können boosten und driften, ihr rammt euch gegenseitig, weicht Hindernissen aus und versucht trotzdem, die Fracht sauber zu verladen. Laut den bisherigen Infos gibt es über 20 Pakettypen, die euch je nach Auftrag unterschiedlich beschäftigen.

Bis zu 4 Personen im Co-Op

Physikbasierte Kisten und wilde Stapelaktionen

Boost- und Drift-Manöver für Kollisionen und Ausweichaktionen

Über 20 verschiedene Paketarten

Aufträge mit eigenen Umgebungs-Herausforderungen

Belohnungen, die in Lagerhallen- und Stapler-Modifikationen fließen

Lobby-basiertes Online-Zusammenspielen für schnelle Runden mit Freunden

Random-Events, Stress und Upgrades

Welche Features sorgen für Abwechslung? Ein zentraler Hook sind zufällige Störfaktoren, die die Runde spontan kippen lassen. Genannt werden unter anderem vereiste Böden, herabfallende Lava-Klumpen und sogar Bienen-Schwärme, die den ohnehin knappen Zeitplan zusätzlich unter Druck setzen.

Praktisch: Scheitern wird nicht als riesiges Drama inszeniert, sondern eher als Teil des Slapstick-Konzepts. Gleichzeitig gibt es Progression. Wer Aufträge abschließt, kassiert Auszahlungen und investiert sie in Modifikationen für Stapler und Lagerhalle, was dem Ganzen neben dem Klamauk auch eine kleine Motivationsschleife gibt.

Interessant ist außerdem das sogenannte Easy-Grab-Feature, das beim Greifen und Bewegen der Kisten helfen soll, während um euch herum alles auseinanderfliegt. Genau diese Mischung aus kontrolliertem Arbeiten und absichtlichem Chaos dürfte der Grund sein, warum Crashout Crew gerade für Stream-Runden und spontane Feierabend-Sessions wie gemacht wirkt.

Plant ihr, Crashout Crew am 28. Mai 2026 direkt über den Xbox Game Pass anzutesten, und seid ihr eher Team Effizienz oder Team komplettes Stapler-Chaos? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.