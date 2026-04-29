Wer in Saros den Überblick behalten will, stößt früher oder später auf die Frage: Wie ist das Spiel eigentlich aufgebaut? Anders als viele klassische Action-Adventures setzt Housemarque hier nicht auf klar getrennte Level, sondern auf eine zusammenhängende Welt, die sich Stück für Stück erschließt.

Damit du jederzeit weißt, wo du gerade stehst, findest du hier alle Kapitel von Saros im Überblick – inklusive Erklärung, wie die Struktur funktioniert und was dich nach dem Ende noch erwartet.

So ist die Kapitelstruktur in Saros aufgebaut

Saros verfolgt einen etwas anderen Ansatz als genretypische Roguelikes. Statt strikt voneinander getrennter Abschnitte bewegst du dich durch eine zusammenhängende Welt, die dich immer weiter in Richtung Ziel führt.

Das bedeutet konkret:

Du kehrst zwar regelmäßig in den Hub zurück und besuchst bekannte Gebiete mehrfach, musst diese aber nicht komplett neu durchspielen. Vielmehr schaltest du nach und nach neue Wege frei, die dich tiefer in die Spielwelt bringen.

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Gerade das sorgt dafür, dass sich dein Fortschritt weniger wie einzelne Runs anfühlt, sondern eher wie ein durchgehendes Abenteuer.

Alle Kapitel in Saros im Überblick

Trotz der zusammenhängenden Welt lässt sich Saros in diese Abschnitte unterteilen:

Prolog

Akt 1

Akt 2

Akt 3

Epilog

Diese Struktur hilft dir dabei, deinen Fortschritt besser einzuschätzen, auch wenn das Spiel selbst keine klassische Kapitelanzeige wie in linearen Titeln nutzt.

Wann endet die Story?

Das eigentliche Ende der Hauptgeschichte erreichst du nach Akt 3. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Credits, doch das Spiel ist damit noch nicht komplett abgeschlossen.

Im Anschluss schaltest du den Epilog frei, der dir zusätzliche Inhalte bietet und die Geschichte noch einmal erweitert. Hier wartet unter anderem ein alternatives Ende, das weitere Einblicke liefert.

Was passiert nach dem Epilog?

Auch nach dem Epilog ist in Saros noch nicht zwingend Schluss. Du kannst weiterhin in die Spielwelt zurückkehren, um:

fehlende Collectibles zu finden

Audio- und Textlogs zu vervollständigen

letzte Upgrades freizuschalten

verbliebene Trophäen zu holen

Gerade wenn du auf 100 Prozent gehst oder die Platin-Trophäe anpeilst, wirst du also noch etwas Zeit investieren müssen.

Übersicht statt klassischer Kapitelstruktur

Saros verzichtet bewusst auf eine klassische Levelstruktur und setzt stattdessen auf eine zusammenhängende Welt mit klar definierten Story-Abschnitten.

Die Einteilung in Prolog, drei Akte und Epilog gibt dir dennoch eine gute Orientierung, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.

Wenn du also wissen willst, wie weit du bist, reicht ein Blick auf deinen aktuellen Akt und du kannst ziemlich genau einschätzen, wie viel noch vor dir liegt.