Live-Ticker – Xbox Games Showcase 2026 (zuletzt aktualisiert: 07.06., 15:32 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, Trailer, Release-Termine und Überraschungen rund um den Xbox Games Showcase 2026 in Echtzeit.

15:32 Uhr – Sehen wir heute endlich mehr von State of Decay 3?

Ein weiterer Kandidat für den heutigen Xbox Games Showcase ist State of Decay 3. Das Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs wurde bereits vor Jahren angekündigt und gehört seitdem zu den großen Xbox-Projekten, bei denen Fans auf konkrete Neuigkeiten warten.

Beim Xbox Games Showcase 2024 zeigte Microsoft einen neuen Trailer und sprach von einem ambitionierten Open-World-Survival-Spiel, das für die Reihe und das Studio einen großen Schritt nach vorne darstellen soll. Seitdem blieb es allerdings vergleichsweise ruhig um State of Decay 3.

Genau deshalb wäre der heutige Showcase ein passender Moment für ein neues Lebenszeichen: frisches Gameplay, ein genauerer Blick auf Koop, Basenbau und Ressourcenmanagement – oder im besten Fall sogar ein Release-Zeitraum.

Bestätigt ist immerhin, dass State of Decay 3 direkt zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen soll. Ob Microsoft heute mehr zeigt, bleibt aber abzuwarten.

15:28 Uhr – Die erste große Xbox-Show unter Asha Sharma

Der heutige Xbox Games Showcase ist auch aus einem anderen Grund spannend: Es ist die erste große Präsentation unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma.

Sharma hat Anfang 2026 die Führung von Microsoft Gaming übernommen und steht damit vor einer ziemlich großen Aufgabe. Xbox muss nicht nur starke Spiele zeigen, sondern auch Vertrauen zurückgewinnen: bei Fans, bei Studios und bei allen, die wissen wollen, wohin Microsoft mit Xbox, Game Pass, PC, Cloud und möglichen weiteren Plattformen eigentlich steuert.

Genau deshalb dürfte die heutige Show mehr sein als nur eine Trailer-Parade. Microsoft muss zeigen, dass Xbox weiterhin große eigene Spiele liefern kann, dass der Game Pass relevant bleibt und dass die vielen Studios unter dem Xbox-Dach endlich wieder mit klaren Terminen, Gameplay und echten Highlights glänzen.

Kurz gesagt: Für Asha Sharma ist der heutige Showcase so etwas wie der erste große öffentliche Stimmungstest.

Originalmeldung: Nach dem Summer Game Fest am Freitag steht heute das nächste große Gaming-Event an: Microsoft zeigt den Xbox Games Showcase 2026 und dürfte dabei einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre für Xbox Series X|S, PC und den Xbox Game Pass geben.

Im Mittelpunkt stehen neue Trailer, Weltpremieren, Updates zu bekannten Spielen und vermutlich auch mehrere Titel von Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard und externen Partnern.

Xbox Games Showcase 2026: Uhrzeit, Stream und Gears-Direct

Die wichtigsten Infos zur heutigen Show im Überblick:

Event: Xbox Games Showcase 2026

Datum: Sonntag, 7. Juni 2026

Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

Anschluss-Show: Gears of War: E-Day Direct

Stream: YouTube, Twitch, Facebook und offizielle Xbox-Kanäle

Fokus: Neue Xbox-Spiele, Trailer, Gameplay, Game-Pass-News und Release-Termine

Wie lange die Show genau dauert, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren bewegten sich die großen Xbox-Präsentationen meist im Bereich von rund 90 Minuten bis zwei Stunden. Da im Anschluss noch eine eigene Gears of War: E-Day Direct folgt, sollten Fans heute Abend etwas Zeit einplanen.

Was könnte beim Xbox Games Showcase 2026 gezeigt werden?

Microsoft hält viele Inhalte traditionell bis zur Show geheim. Trotzdem gibt es einige Kandidaten, bei denen Fans besonders genau hinschauen dürften.

Sehr wahrscheinlich ist neues Material zu Gears of War: E-Day. Der Shooter bekommt direkt nach dem Xbox Games Showcase eine eigene Direct-Präsentation. Dort dürfte The Coalition ausführlicher auf Story, Gameplay, Technik und vielleicht auch den Release-Zeitraum eingehen.

Auch Fable gehört zu den großen Xbox-Spielen, bei denen viele Spielerinnen und Spieler auf ein neues Lebenszeichen hoffen. Das Fantasy-Rollenspiel von Playground Games zählt seit Jahren zu den wichtigsten kommenden Projekten der Xbox Game Studios.

Darüber hinaus könnten weitere Xbox-Marken, Bethesda-Spiele, Activision-Blizzard-Projekte, Game-Pass-Neuzugänge und Third-Party-Titel Teil der Show sein. Gerade nach dem starken Summer Game Fest dürfte Microsoft zeigen wollen, welche großen Spiele in den kommenden Monaten auf Xbox und PC warten.

Kommt Gears of War: E-Day heute mit Release-Termin?

Die Gears of War: E-Day Direct ist der sicherste Programmpunkt des Abends. Microsoft hat bereits bestätigt, dass die Sonderpräsentation direkt nach dem Xbox Games Showcase läuft und von The Coalition präsentiert wird.

Ob dabei auch ein konkreter Release-Termin genannt wird, ist noch offen. Möglich wären neues Gameplay, ein Story-Trailer, technische Details zur Unreal Engine 5 und ein genauerer Blick auf Marcus Fenix und Dom Santiago in der Vorgeschichte der Reihe.

Für Gears-Fans dürfte die Direct trotzdem einer der wichtigsten Momente des Abends werden.

Warum der Xbox Games Showcase 2026 so spannend ist

Der Xbox Games Showcase steht in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung. Microsoft muss zeigen, wie stark das kommende Line-up wirklich ist und welche Rolle der Xbox Game Pass in den nächsten Monaten spielen wird.

Nach mehreren Übernahmen, Studioumstrukturierungen und großen Marken im Portfolio ist die Erwartung entsprechend hoch. Fans wollen nicht nur Trailer sehen, sondern auch konkrete Termine, Gameplay und klare Antworten auf die Frage, welche Spiele in absehbarer Zeit erscheinen.

Besonders spannend wird außerdem, wie stark Microsoft die Show zwischen eigenen Spielen und Third-Party-Projekten aufteilt. Bei früheren Xbox-Shows gab es oft eine Mischung aus großen First-Party-Titeln, Game-Pass-Ankündigungen, Indie-Spielen und Weltpremieren externer Publisher.

Wir begleiten den Xbox Games Showcase 2026 ab 19 Uhr live und aktualisieren diesen Artikel fortlaufend mit allen wichtigen Ankündigungen.