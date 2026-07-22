Human Fall Flat kostenlos auf Steam – so bekommt ihr den Twitch-Key

Wer gerade nach einem unkomplizierten Co-op-Spiel für den nächsten Spieleabend sucht, kann sich auf Steam aktuell einen echten Klassiker sichern: Human Fall Flat ist für kurze Zeit kostenlos als Steam-Key erhältlich. Das Angebot ist allerdings limitiert und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Besonders spannend: Statt eines klassischen Steam-Rabatts läuft die Aktion über eine Community-Kampagne rund um Twitch, bei der ihr euch den Key mit gesammelten Channel Points freischaltet. Wer also ein bisschen nebenbei zuschaut, kann das Spiel im besten Fall komplett gratis abgreifen.

So funktioniert der Gratis-Deal über Legion Gaming Community

Wie bekommt man Human Fall Flat kostenlos auf Steam? Um den Steam-Key zu erhalten, müsst ihr bei der Aktion der Legion Gaming Community ein paar konkrete Schritte erledigen und anschließend mit Twitch Channel Points den Key einlösen. Wichtig ist dabei: Pro Account gibt es maximal einen Key.

Die geforderten Aufgaben drehen sich rund um Twitch und Community-Services. Laut Aktionsbeschreibung gehören dazu unter anderem das Sammeln von Channel Points durch Zuschauen und einige Verknüpfungen, die vor dem Redeem nötig sind.

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LenovoLegion auf Twitch folgen. Dem Lenovo Legion Discord-Server beitreten. Einen verifizierten Steam-Account verknüpfen (Steam-Konto mit mindestens 5 Euro Umsatz). Human Fall Flat mit Twitch Channel Points einlösen, die ihr durch Zuschauen sammelt.

Channel Points bekommt ihr, indem ihr den Stream schaut. Das klappt auch, wenn der Stream nebenbei im Hintergrund läuft. Entscheidend ist am Ende nur, dass genug Punkte zusammenkommen und zum Zeitpunkt des Einlösens noch Keys verfügbar sind.

Darum passt Human Fall Flat so gut für Co-op-Abende

Was ist Human Fall Flat für ein Spiel? Human Fall Flat ist ein physikbasiertes Puzzle- und Plattform-Spiel, in dem ihr eine herrlich wackelige Figur durch traumartige Level steuert. Statt starrer Lösungswege lebt das Game davon, dass ihr mit der Umgebung herumprobiert: klettern, ziehen, schieben, werfen, Dinge stapeln oder eben alles aus Versehen umwerfen.

Solo funktioniert das Prinzip zwar auch, aber seine große Stärke liegt klar im Online-Co-op. Hier können bis zu acht Leute gemeinsam rätseln, sich koordinieren oder sich unbeabsichtigt gegenseitig komplett aus dem Konzept bringen. Genau diese unberechenbaren Momente sind es, die dem Spiel seit Jahren seinen Ruf als Friendslop-Co-op einbringen.

Auf Steam kommt Human Fall Flat zudem extrem gut an: Das Spiel steht bei rund 30.000 Nutzerwertungen bei 95 Prozent überwältigend positiven Reviews. Kritik gibt es zwar vereinzelt an der absichtlich klobigen Steuerung und den manchmal frustigen Physik-Momenten, aber genau dieses Chaos ist letztlich der Kern der Erfahrung.

Wichtige Hinweise zur Verfügbarkeit und weitere Free-to-Keep-Aktionen

Wie lange ist das Angebot verfügbar? Die Key-Aktion ist ausdrücklich eine Limited-Supply-Aktion. Bedeutet: Sie läuft nicht zwingend bis zu einem festen Datum, sondern endet, sobald die Keys vergriffen sind. Updates zur Verfügbarkeit erfolgen im Rahmen der Aktion, aber wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten.

Parallel dazu laufen auf Steam auch weitere Free-to-Keep-Deals. Aktuell ist das narrative Rollenspiel The Life and Suffering of Sir Brante kostenlos verfügbar, außerdem soll Yet Another Zombie Defense HD am 23. Juli 2026 als Free-to-Keep auftauchen. Gerade im Sommer lohnt es sich also, die Augen nach zeitlich begrenzten Gratis-Aktionen offen zu halten.

Habt ihr Human Fall Flat schon gespielt, oder nutzt ihr die Aktion, um euch den Co-op-Klassiker endlich einzupacken? Schreibt eure Meinung und eure besten Chaos-Momente in die Kommentare.