Pragmata Patch 1.21 auf PS5 Pro – 1080p-Boost und schärferes PSSR-Bild

Capcom hat Pragmata auf der PS5 Pro still und heimlich spürbar aufgehübscht. Mit Patch 1.21, der bereits im April 2026 ausgerollt wurde, fiel vielen Fans eine deutlich bessere Bildqualität auf, obwohl die offiziellen Patch Notes dazu nichts Konkretes verrieten. Inzwischen ist klar: Da steckte mehr dahinter als nur Feintuning.

Für technische Klarheit sorgt jetzt Digital Foundry, die sich das Update genauer angesehen haben und die Verbesserungen auf der Pro-Konsole bestätigen. Gerade weil Pragmata zum Release auf der PS5 Pro in einem wichtigen Punkt sogar hinter der Standard-PS5 lag, ist das Update ein kleines, aber wichtiges Aha-Erlebnis.

Die Auflösungs-Korrektur auf der PS5 Pro

Was wurde mit Patch 1.21 auf der PS5 Pro verbessert? Der entscheidende Punkt ist die interne Renderauflösung im 60-FPS-Modus. Zum Release lief Pragmata auf der PS5 Pro intern nur mit 864p, während die Standard-PS5 nativ in 1080p renderte. Das wirkte auf dem Papier paradox, weil die stärkere Hardware damit nicht voll ausgespielt wurde.

Mit Patch 1.21 hat Capcom die PS5-Pro-Fassung nun auf 1080p interne Auflösung angehoben. Damit entspricht sie dem Wert der Standard-PS5, nutzt die Pro-Leistung aber gleichzeitig besser aus, weil die zusätzliche Bildaufbereitung der Pro-Konsole ebenfalls greift. Laut Digital Foundry wurde damit ein merkwürdiger Startzustand nachträglich korrigiert.

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Spannend: Diese Auflösungsanhebung wurde im Changelog nicht explizit erwähnt. Wer das Update nur nach Patch Notes beurteilt hat, konnte den wichtigsten Hebel also leicht übersehen.

PSSR als Turbo für das finale 4K-Bild

Warum sieht Pragmata nach dem Update sichtbar schärfer aus? Zusätzlich zur höheren internen Auflösung unterstützt Pragmata mit Patch 1.21 auch eine neuere Version von Sonys KI-Upscaler PSSR. Das Zusammenspiel ist hier entscheidend: Mehr interne Pixel bedeuten, dass der Upscaler eine bessere Grundlage hat, um das finale Bild Richtung 4K zu rekonstruieren.

Digital Foundry beschreibt die Wirkung sehr konkret: Vor allem bei Geometrie und Effekten mit langen, geraden Linien oder Kanten ist der Unterschied gut zu sehen. In der Praxis bedeutet das weniger Flimmern an feinen Details, stabilere holografische Effekte und insgesamt eine plastischere Darstellung der Spielwelt.

Besonders wichtig ist das Upgrade außerdem für Raytracing-Reflektionen. Weil diese direkt an die Renderauflösung gekoppelt sind, waren sie auf der PS5 Pro zuvor ausgerechnet unschärfer als auf der Basiskonsole. Dieses Problem ist jetzt behoben.

Zuvor sahen die Raytracing-Reflektionen auf der PS5 Pro tatsächlich niedriger aufgelöst aus als auf der Basiskonsole. Jetzt wurde dieses Problem behoben.

Performance bleibt weitgehend stabil

Wie läuft Pragmata nach der Auflösungsanhebung in 60 FPS? Mehr Pixel bedeuten üblicherweise auch mehr Last für die GPU, doch hier gibt es überwiegend Entwarnung. Digital Foundry berichtet zwar von leichten Einbrüchen in extrem aufwendigen Szenen, allerdings bleibt die Performance auf der PS5 Pro insgesamt im grünen Bereich.

Als Beispiel werden sehr anspruchsvolle Momente genannt, etwa wenn Dianas physikalisch korrekt berechnete Haare viel vom Bild füllen. Solche Drops werden auf kompatiblen Displays meist durch VRR sauber abgefangen, im Bereich von 48 bis 60 Hz.

Release, Plattformen und bisheriger Erfolg

Wann ist Pragmata erschienen und wie erfolgreich war der Start? Pragmata ist seit dem 17. April 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC erhältlich. Capcom konnte bereits in den ersten 24 Stunden nach Release die Marke von einer Million verkauften Exemplaren knacken.

Wenn ihr Pragmata auf der PS5 Pro zockt: Ist euch die höhere Schärfe mit Patch 1.21 direkt aufgefallen, oder war das für euch eher ein Detail am Rande? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.