Neues God of War Sons of Sparta erschienen, Remake der Trilogie bestätigt

Mit einem echten Paukenschlag meldet sich God of War zurück: Ohne lange Vorwarnung ist ein neues Spiel veröffentlicht worden, gleichzeitig ist ein Remake der kompletten griechischen Trilogie offiziell bestätigt. Für Fans von Kratos bedeutet das: frisches Futter aus der klassischen Ära und parallel die Chance, die legendären Anfänge in modernem Gewand noch einmal zu erleben.

Besonders spannend ist dabei die klare Rückkehr zur griechischen Mythologie, nachdem die letzten großen Hauptteile den nordischen Abschnitt rund um Kratos und Atreus abgeschlossen haben. Sony Santa Monica setzt damit erneut stark auf die Wurzeln der Reihe und macht deutlich, dass die Geschichte in Griechenland noch längst nicht auserzählt ist.

Der Shadow Drop und das neue Spiel

Was ist jetzt neu erschienen? Der Shadow Drop bringt ein komplett neues God of War-Spiel, das in der griechischen Ära angesiedelt ist. Der Titel lautet God of War: Sons of Sparta und ordnet sich zeitlich in die Jugendjahre von Kratos ein.

Statt eines großen, cineastischen Action-Adventures im Stil der aktuellen Konsolenteile setzt Sons of Sparta auf ein 2D-Gameplay als Side-Scroller. Inhaltlich bleibt es jedoch klar bei den markanten Serien-Elementen: brutale Kämpfe, Mythologie-Flair und die düstere Reise eines Kriegers, der noch am Anfang seines Weges steht.

Veröffentlicht wurde God of War: Sons of Sparta im Februar 2026 für die PlayStation 5. Damit ist es ein neuer Serienableger, der bewusst einen anderen Fokus setzt, ohne sich vom Kern der Marke zu weit zu entfernen.

Die bestätigte Rückkehr der griechischen Trilogie

Welche Spiele bekommen ein Remake? Bestätigt ist ein Remake der ursprünglichen griechischen Trilogie, also genau der drei Teile, die God of War als PlayStation-Flaggschiff etabliert haben:

God of War aus dem Jahr 2005

God of War II aus dem Jahr 2007

God of War III aus dem Jahr 2010

Damit sind die zentralen Kapitel von Kratos Rachefeldzug gegen die olympischen Götter gemeint, die das Fundament für alles gelegt haben, was später kam. Gerade der Sprung vom PS2-Start über den zweiten Teil bis hin zum großen PS3-Finale ist für viele bis heute eine der ikonischsten Action-Reihen überhaupt.

Ein Remake dieser drei Spiele ist für langjährige Fans genauso interessant wie für Neulinge, die Kratos bisher nur aus der nordischen Saga kennen. Die Bestätigung signalisiert außerdem, dass PlayStation den Klassiker-Status der Reihe nicht nur über Ports oder Remaster pflegen will, sondern mit einer grundlegend neu aufgelegten Version.

Einordnung in die Serie und was das für Kratos bedeutet

Wie passt das in den aktuellen Stand der Reihe? God of War ist inzwischen ein mehrteiliges Franchise mit klaren Epochen. Die frühen Spiele und mehrere Ableger gehören zur griechischen Phase, während der Neustart 2018 und Ragnarök die nordische Phase geprägt haben.

Zur griechischen Ära zählen neben der Haupttrilogie auch weitere Titel wie Ascension, Chains of Olympus und Ghost of Sparta, die Kratos Vergangenheit in unterschiedlichen Zeitfenstern erweitern. Der neue Side-Scroller Sons of Sparta knüpft genau an diesem Interesse an und rückt erneut die Zeit in den Vordergrund, in der Kratos als Krieger geformt wurde.

Unterm Strich wirkt das wie eine Doppelstrategie: Mit Sons of Sparta gibt es sofort spielbaren Nachschub, während das Trilogie-Remake die Bühne für eine modernisierte Neuauflage der wohl bekanntesten Kapitel bereitet.

Was jetzt für euch als Fans zählt

Worauf sollten Fans in Deutschland jetzt achten? Wer vor allem neue Inhalte will, kann direkt in God of War: Sons of Sparta auf PS5 einsteigen. Wer dagegen auf die großen Klassiker hofft, sollte die nächsten offiziellen Details zum Remake im Blick behalten, etwa zu Technik, Umfang, möglichen Gameplay-Anpassungen und einem konkreten Veröffentlichungszeitraum.

Wie feiert ihr diese Ankündigung: lieber ein komplett neues Abenteuer in der griechischen Zeitlinie oder die Rückkehr der drei Klassiker als modernes Remake? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.