God of War 6-Leak – Kratos-Sprecher deutet Enthüllung für Spätsommer 2026 an

Ein Leak, der ausgerechnet von Kratos selbst zu kommen scheint, bringt die Gerüchteküche rund um God of War 6 wieder auf maximale Temperatur. Offiziell hat Santa Monica Studio den nächsten Teil zwar noch nicht angekündigt, aber bei einem Meet-and-Greet soll Christopher Judge, die aktuelle Stimme von Kratos, ziemlich offen über das gesprochen haben, was als Nächstes geplant ist.

Besonders spannend: Es geht nicht um ein vages Irgendwann, sondern um ein recht klares Zeitfenster. Wer seit God of War Ragnarök auf das nächste große Kapitel wartet, sollte sich den Spätsommer 2026 im Kalender markieren.

Ein Leak aus erster Hand

Wer hat God of War 6 angeblich verraten? Der Auslöser für die neue Welle an Spekulationen ist Christopher Judge selbst. In einem Video, das ursprünglich von dem Twitch-Streamer fuzhpuzy geteilt und danach auf Social Media weiterverbreitet wurde, spricht der Schauspieler darüber, dass Fans bald erfahren werden, woran gearbeitet wird.

Ihr werdet wahrscheinlich im späten Sommer hören, was wir machen. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch wenn Judge dabei keinen offiziellen Spieletitel nennt, ist die Botschaft für viele klar: Nach dem Erfolg des Reboots von 2018 und dem Nachfolger aus 2022 wäre ein God of War 6 die naheliegendste große Enthüllung.

Zur Einordnung: Die Reihe startete 2005, erhielt mehrere direkte Fortsetzungen und feierte nach einer längeren Pause mit God of War aus 2018 ein starkes Comeback. Mit God of War Ragnarök wurde dieser Handlungsstrang 2022 fortgeführt. Ein nächster Schritt wirkt daher nur logisch, selbst wenn der Publisher bisher noch keine konkrete Ankündigung veröffentlicht hat.

Das Zeitfenster und die Release-Gerüchte

Wann könnte die offizielle Enthüllung stattfinden? Der Hinweis auf den späten Sommer 2026 passt zu den Gerüchten, dass Santa Monica Studios nächster großer Release erst 2027 anstehen könnte. Eine Vorstellung im Laufe von 2026 würde in ein typisches Marketing-Zeitfenster passen, in dem erste Trailer, Infos zur Ausrichtung und vielleicht sogar ein erster Blick auf Gameplay platziert werden.

Das würde bedeuten: Noch 2026 könnte es handfeste Details geben, während ein Release 2027 als realistisches Ziel im Raum steht. Ob es dabei schon um einen konkreten Termin geht oder eher um ein erstes Teasing, bleibt offen. Aber der Leak ist zumindest konkret genug, um die Wartezeit endlich greifbarer zu machen.

Praktisch für Fans: Wer jetzt schon spekuliert, kann sich den Zeitraum grob einrahmen. Spätsommer meint in der Regel die Wochen ab Ende August bis in den September hinein. Eine Ankündigung rund um größere Showcases oder Events wäre damit ebenfalls denkbar.

Rolle von Kratos und mögliche neue Richtung

Welche Hinweise gibt es zum Inhalt von God of War 6? Ein besonders auffälliger Satz, der in diesem Zusammenhang die Runde macht, ist die Aussage, dass es sich anfühlen werde wie ein komplett neues IP. Das ist ein massiver Hinweis darauf, dass die Reihe nach der nordischen Ära einen klaren Richtungswechsel einschlagen könnte.

Damit verbunden ist eine der großen Community-Fragen: Verlassen Kratos und Atreus endgültig die nordische Mythologie und setzen ihre Reise in einer neuen Welt fort. Als Möglichkeit wird seit Jahren immer wieder Ägypten gehandelt, weil sich das Setting sowohl erzählerisch als auch visuell stark vom bisherigen Ton abheben würde.

Ob Judge erneut als Kratos dabei ist, bleibt ebenfalls spannend. Eine klare Bestätigung dazu steht noch aus, auch wenn seine jüngsten Aussagen natürlich nahelegen, dass er zumindest in irgendeiner Form involviert ist.

Trilogie-Remaster und Remake-Pläne

Was ist bereits konkret rund um God of War angekündigt? Parallel zu den God of War 6-Gerüchten steht auch die Rückkehr der klassischen Teile im Raum: Die ursprüngliche Trilogie soll ein Remaster bekommen. Für viele ist das die perfekte Gelegenheit, die Wurzeln der Reihe in modernem Gewand nachzuholen oder neu zu erleben.

Wichtig für Fans der alten Stimme: Bei diesem Trilogie-Remaster soll nicht Christopher Judge, sondern wieder TC Carson als ursprünglicher Kratos zurückkehren. Zusätzlich ist von einem Remake die Rede, das mit neuer Technik, einem verbesserten Kampfsystem und zusätzlichem Inhalt aufwarten soll.

Neue Technologie

Verbessertes Kampfsystem

Zusätzlicher Inhalt

Was würdet ihr euch für God of War 6 wünschen: ein neues Setting, eine frische Figur im Fokus oder ganz klassisch Kratos im Zentrum? Schreibt es gern in die Kommentare.