Final Fantasy 7 Rebirth für Nintendo Switch 2 – Release am 3 Juni 2026

Final Fantasy 7 Rebirth kommt offiziell auf die Nintendo Switch 2 und dürfte für viele, die Final Fantasy 7 Remake Intergrade erst vor Kurzem auf Nintendos neuer Konsole nachgeholt haben, der perfekte nächste Schritt sein. Die Ankündigung erfolgte in einer Nintendo Direct: Partner Showcase am 5. Februar 2026, nur wenige Wochen nach dem Switch 2 Release von Remake Intergrade im Januar 2026.

Inhaltlich setzt Rebirth dort an, wo Remake aufgehört hat, wechselt aber den Fokus: Statt Midgar steht nun die größere Welt von Gaia im Mittelpunkt. Auch wenn Rebirth nicht das komplette Originalspiel abdeckt, stecken bereits hier einige der ikonischsten Momente der Vorlage, was den Port für unterwegs besonders attraktiv macht.

Release und Plattformen

Wann erscheint Final Fantasy 7 Rebirth für Nintendo Switch 2? Der Release-Termin für die Nintendo Switch 2 ist laut Ankündigung auf den 3. Juni 2026 datiert. Am selben Tag soll Rebirth außerdem für Xbox Series erscheinen.

Damit liegt die Switch 2 Version deutlich später als der ursprüngliche Start auf PS5 und auch nach dem PC Release, ist aber für alle interessant, die das Spiel lieber mobil oder im Nintendo Ökosystem spielen wollen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wenn du aktuell noch mitten in Remake Intergrade steckst, kannst du dir den 3. Juni 2026 schon mal vormerken, denn Rebirth ist genau als direkter Anschluss gedacht und erweitert das Konzept spürbar in Richtung offene Areale, Reisen und Weltgefühl.

Vorbestellungen und Boni

Wie kannst du Final Fantasy 7 Rebirth auf Switch 2 vorbestellen? Die digitale Version ist bereits über den Nintendo eShop vorbestellbar. Eine physische Version soll ebenfalls bei gängigen Händlern verfügbar sein, allerdings mit einem wichtigen Hinweis: Die Retail-Fassung kommt als Game-Key Card, das heißt, die Spieldaten liegen nicht vollständig auf der Cartridge und du musst das Spiel herunterladen.

Welche Vorbesteller-Boni sind enthalten? Unabhängig davon, ob du digital oder physisch vorbestellst, gibt es drei Ingame-Extras:

Posh Chocobo Beschwörungsmateria

Rüstung: Shinra-Armreif Mk. II

Rüstung: Midgar-Armreif Mk. II

Welche Extras gibt es bei der physischen Version? Bei Vorbestellung der physischen Switch 2 Version ist zusätzlich eine Zack Fair Karte für Magic: The Gathering dabei, mit Variant-Artwork von Tetsuya Nomura. Da solche Goodies oft an die Erstauflage gekoppelt sind, könnte das Extra relativ schnell vergriffen sein, falls die Nachfrage hoch ist.

Gibt es Boni durch Speicherstände? Ja. Wenn du Speicherdaten von Final Fantasy 7 Remake Intergrade und dem INTERmission DLC hast, schaltest du zusätzliche Beschwörungsmateria frei:

Mit Remake Intergrade Speicherstand: Leviathan Beschwörungsmateria

Mit INTERmission Speicherstand: Ramuh Beschwörungsmateria

Preis und Editionen

Was kostet Final Fantasy 7 Rebirth auf Nintendo Switch 2 in Deutschland? Das Spiel wird hierzulande wohl 59,99 Euro kosten.

Welche Inhalte hat die Digital Deluxe Edition auf Switch 2? Die Digital Deluxe Edition soll folgende Extras enthalten:

Beschwörungsmateria: Magic Pot

Accessoire: Reclaimant Choker

Rüstung: Orchid Bracelet

Digitales Artbook

Digitaler Mini-Soundtrack

Außerdem ist ein Digital Deluxe Upgrade als separates eShop-Produkt vorgesehen, das zum Release am 3. Juni 2026 verfügbar sein soll. Ein Vorabkauf dieses Upgrade-Pakets ist laut den Infos derzeit noch nicht möglich.

Änderungen und Technik auf Switch 2

Was ändert sich in Final Fantasy 7 Rebirth auf Nintendo Switch 2? Die größte bestätigte Neuerung ist Streamlined Progression. Dieses Feature wurde bereits in der Switch 2 Version von Final Fantasy 7 Remake Intergrade eingeführt und richtet sich an alle, die den Fokus stärker auf Story statt auf Systemsicherheit und Ressourcenmanagement legen wollen.

Streamlined Progression umfasst laut Beschreibung unter anderem unbegrenzte HP und MP sowie eine unbegrenzte Nutzung von Limit und ATB-Anzeige, plus weitere Anpassungen, die Kämpfe und Fortschritt deutlich vereinfachen.

Wie sieht es mit Grafik und Performance aus? Abgesehen davon soll die Switch 2 Version weitgehend den bisherigen Releases entsprechen. Erwartet wird ein typisches Konsolenprofil mit 1080p und 30 FPS, vermutlich gestützt durch DLSS-Upscaling, um stabile Bildraten zu halten. Auf PS5 gab es im Vergleich dazu Grafikmodi bis hin zu 60 FPS, allerdings ebenfalls mit dynamischer Auflösung.

Unterm Strich dürfte sich der Neukauf vor allem dann lohnen, wenn du Rebirth noch nicht gespielt hast oder wenn für dich der Handheld-Faktor und die physischen Extras stark genug sind.

Wie stehst du zum Switch 2 Port von Final Fantasy 7 Rebirth: Wartest du auf die mobile Version, oder bleibst du lieber bei PS5 oder PC? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.