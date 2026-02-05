Neue Resident Evil Requiem Amiibo – Leon und Grace im Sommer 2026 erhältlich

Capcom hat mit der Ankündigung der Resident Evil Requiem Amiibo-Figuren einen weiteren spannenden Aspekt für das kommende Survival-Horror-Spiel enthüllt. Während der Nintendo Direct: Partner Showcase wurden zwei neue Amiibo vorgestellt: Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft. Die beiden Figuren erscheinen im Sommer 2026 und bringen nicht nur Sammlerwert, sondern auch handfeste Boni im Spiel.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows. In dem Spiel wechselst du zwischen zwei Protagonisten: Grace Ashcroft, einer FBI-Analystin, und Leon S. Kennedy, dem erfahrenen D.S.O-Agenten. Während Grace Abschnitte eher auf klassische Survival-Horror-Elemente setzen, bieten Leons Kapitel actiongeladene Kämpfe im Stil von Resident Evil 4.

Was schalten die Resident Evil Amiibo frei?

Welche In-Game-Boni bieten die neuen Figuren? Die Amiibo von Leon und Grace schalten exklusive Waffen-Skins frei. Einer der Skins, der während der Vorstellung gezeigt wurde, ist ein auffälliges Neon-Design. Diese kosmetischen Inhalte können das Spielerlebnis visuell aufwerten und sorgen für zusätzliche Motivation, die Figuren zu ergattern.

Auch wenn Capcom bislang keine Collector’s Edition für Requiem angekündigt hat, scheinen die Amiibo eine gute Alternative für Sammler zu sein. Ähnlich wie bei anderen populären Amiibo-Reihen dürfte auch bei diesen Wert auf Detailtreue und Verarbeitung gelegt worden sein.

Sammlerwert und Verfügbarkeit

Wie hoch ist der Sammlerwert dieser Amiibo? Amiibo erfreuen sich seit ihrer Einführung auf der Wii U großer Beliebtheit. Einzelne Figuren mit Produktionsfehlern wurden sogar für über 1.000 Euro gehandelt. Da es sich bei den Resident Evil Requiem Amiibo um die ersten der Reihe handelt, ist ein starker Andrang zu erwarten. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte frühzeitig vorbestellen.

Capcom hat bisher keine Angaben zur Preisgestaltung gemacht, doch basierend auf bisherigen Nintendo-Amiibo dürfte der Preis in Deutschland bei etwa 15 bis 20 Euro pro Figur liegen. Sollte die Nachfrage hoch sein, ist eine spätere Nachproduktion nicht ausgeschlossen – wie es bei anderen Amiibo-Serien bereits der Fall war.

Residente Evil feiert 30-jähriges Jubiläum

Wie passt das Amiibo-Debüt ins große Ganze? Resident Evil Requiem markiert nicht nur den neunten Hauptteil der Serie, sondern erscheint auch zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe. Mit dem neuen Titel kehrt Capcom zu zentralen Story-Elementen rund um die Umbrella Corporation und Raccoon City zurück. Die Kombination aus Survival-Horror und actionreichen Sequenzen soll beide Lager der Fangemeinde ansprechen.

Die Integration von Amiibo in ein bislang Nintendo-fremdes Franchise wie Resident Evil zeigt den wachsenden Einfluss von Hybridmechaniken im Gaming-Bereich. Es bleibt spannend zu sehen, ob Capcom bei künftigen Titeln erneut auf diese Strategie setzt.

