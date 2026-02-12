Gothic Remake – Releasetermin für PC, PS5 und Xbox Series steht fest!

Nach Jahren des Wartens gibt es endlich ein festes Datum: Das Gothic Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. THQ Nordic hat den Termin offiziell gemacht und gleichzeitig einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Rückkehr ins Minental stimmungsvoll einläutet.

Damit ist auch klar: Das bisher auf Plattformen wie Steam kommunizierte Release-Fenster 1. Quartal 2026 wird nicht gehalten. Die Ankündigung des finalen Datums fiel zeitgleich mit der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen des Embracer-Konzerns.

Der neue Termin und die Plattformen

Wann erscheint das Gothic Remake in Deutschland? Der Launch ist für den 5. Juni 2026 angesetzt und betrifft alle drei bestätigten Plattformen gleichzeitig. Wer auf einen zeitversetzten Release gehofft oder befürchtet hat, kann damit erst einmal durchatmen, denn PC und Konsolen werden am selben Tag bedient.

Veröffentlicht wird das Rollenspiel auf PC via Steam und GOG sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series. Auch wenn der neue Termin das alte Zeitfenster überholt, wirkt der Schritt konsequent, denn das Remake ist kein Schnellschuss und wurde über einen langen Zeitraum sichtbar weiterentwickelt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Rückkehr ins Minental mit vertrauter Geschichte

Worum geht es im Gothic Remake? Inhaltlich bleibt die Grundlage erhalten: Ihr kehrt in die Kolonie von Khorinis zurück, die durch eine außer Kontrolle geratene magische Barriere komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist. Während außerhalb der Barriere im Königreich Myrtana eine Orkhorde angreift, setzt König Rhobar II. auf magisches Erz und lässt dafür Gefangene in den Minen schuften.

Die Barriere sollte die Arbeiter einschließen, verselbstständigt sich jedoch und trennt die gesamte Kolonie dauerhaft ab. Innerhalb dieses abgeschotteten Systems übernehmen Gefangene die Kontrolle, rivalisierende Lager kämpfen um Einfluss, Ressourcen und Macht. Der Ausgangspunkt der Handlung ist erneut die Ankunft des namenlosen Helden, der sich in dieser rauen Ordnung behaupten muss.

Entwickelt wird das Projekt nicht bei Piranha Bytes, sondern bei Alkimia Interactive. Für das Remake hatte das jedoch keine negativen Auswirkungen, denn THQ Nordic und das Studio treiben die Neuauflage seit der Bestätigung Anfang 2020 konsequent Richtung Release.

Technik, Gameplay und Systeme auf modernem Stand

Welche Neuerungen stecken im Gothic Remake? THQ Nordic beschreibt das Projekt als originalgetreues Remake, das von Grund auf neu entwickelt wurde. Ziel ist es, die ikonische Atmosphäre des Originals zu bewahren, während Technik und Spielgefühl an heutige Standards angepasst werden.

Zu den bereits bestätigten Merkmalen gehören:

Über 50 Stunden Spielzeit in einer offenen Spielwelt

Drei wählbare Fraktionen mit Einfluss auf Fähigkeiten und Spielverlauf

Erweiterte Questreihen und zusätzliche NPC-Routinen

Neue Fortbewegungsfähigkeiten

Ein vollständig modernisiertes Kampfsystem

Die Spielwelt ist als dynamisches System angelegt: NPCs und Wildtiere folgen Tagesabläufen, arbeiten, schlafen oder essen, statt nur dekorativ herumzustehen. Gleichzeitig bleibt die Grundstruktur des Originals erhalten, wird aber um zusätzliche Details und Systeme erweitert.

Alkimia Interactive betont außerdem die enge Zusammenarbeit mit der Community. Feedback aus Demo-Versionen, Gamescom-Anspielstationen und Making-of-Episoden floss laut Studio unter anderem in die Überarbeitung des Kampfsystems ein.

Preise und Collector’s Edition

Was kostet das Gothic Remake? Für die digitalen Versionen sind folgende Preise genannt:

PC: 49,99 Euro

PlayStation 5: 59,99 Euro

Xbox Series: 59,99 Euro

Zusätzlich wird im THQ-Nordic-Store eine Collector’s Edition angeboten. Darin enthalten sind unter anderem eine Schläfermaske, ein ledergebundenes Notizbuch, ein Armband sowie der Soundtrack. Der Preis liegt bei 199,99 Euro.

Freut ihr euch auf die Rückkehr ins Minental, oder seid ihr beim Remake eher skeptisch und hängt am Original? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.